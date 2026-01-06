Döbbenet: megnyílt a föld, hatalmas kráter tátong a nógrádi faluban - kész életveszély!

Egy 5–8 méter átmérőjű kráter tátong Vizslás határában, miután beszakadt a föld egy korábbi bányaművelés miatt. A helyszín életveszélyes, a területet lezárták, a hatóságokat értesítették.

Hétfő reggel bányabeszakadásra figyelmeztette a lakosságot Vizslás polgármestere, miután a település külterületén, az újlaki településrész és a falu között hatalmas gödör jelent meg. A kráter a vízmű mögötti területen alakult ki, és a beszámolók szerint 5–8 méter átmérőjű, illetve hasonló szélességű beszakadásról van szó.

Sándor József polgármester a Nool.hu-nak elmondta: a jelenséget nagy valószínűséggel a térség korábbi bányaművelése okozta. A föld hirtelen megnyílása nemcsak látványos, hanem kifejezetten veszélyes is, ezért a helyszínt kordonszalaggal lezárták, és arra kérik a lakosságot, hogy senki ne közelítse meg a területet.

A nehezen megközelíthető terep miatt fotóriporter nem tudott a helyszínre jutni, a polgármester azonban több felvételt is megosztott, amelyeken jól látható: a föld szó szerint beszakadt, és egy mély, szabálytalan szélű kráter maradt utána. Az önkormányzat értesítette az illetékes hatóságokat, az eset kivizsgálása folyamatban van.

A településvezetés szerint a legfontosabb most a balesetek megelőzése, mivel nem kizárt, hogy a terület instabil, és további omlások is előfordulhatnak.