2025. október 9. csütörtök Dénes
18 °C Budapest
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
old, abandoned house in the village
HelloVidék

Düledező 100 éves vályogházból álomotthon: fillérekből tett csodát a Hollandiából hazaköltöző fiatal pár

HelloVidék
2025. október 9. 13:15

Tóth Rozi és holland párja, Onno éveket töltöttek Hollandiában, ahol fenntarthatóságot és ökogazdálkodást tanultak – de végül úgy döntöttek, mindezt a magyar valóságban akarják megvalósítani. Nógrád megye egyik legkisebb falujában, Szandán vásároltak egy százéves vályogházat, amit nem dózeroltak, hanem újjávarázsoltak. Ma már itt működik saját projektjük, a Terra Szanda, ahol a természetközeli életet, a gasztronómiát és az önfenntartást tanítják másoknak is.

„Túl punkok voltunk ahhoz, hogy benne maradjunk a rendszerben” - mesélte a We Love Budapest-nek Rozi, aki 19 évesen ment Utrechtbe tanulni, ahol szociológiát és politológiát hallgatott. Ott ismerte meg Onnót, a holland fiút, akivel később közösen kezdtek fenntarthatósági projekteken dolgozni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A 9-től 5-ig tartó irodai élet, a rövid gyes, az elméleti öko-oktatás – ez mind túl sima volt nekünk. Mi a gyakorlatban is meg akartuk élni, amiről az egyetemen tanultunk” – magyarázta Rozi, miért is költöztek aztán a holland farmról a nógrádi dombok közé. Onno ugyanis Hollandiában egy farmon dolgozott, ahol ehető rovarokat tenyésztettek – ez a jövő fenntartható fehérjeforrásaként indult, de a tömegtermelés logikája miatt ő is kiábrándult.

„Rájöttem, hogy igazi változás csak akkor lesz, ha visszatérünk a földhöz. A klímaszorongás nem elmélet – naponta érezzük a bőrünkön” – közölte. A pár végül Magyarországon döntött a letelepedés mellett. Szandán, a dombok között találták meg azt a házat, amiből ma a Terra Szanda központja lett.

Düledező vályogházból álomotthon: fillérekből tett csodát két Máltáról hazaköltöző fiatal + Fotók
EZ IS ÉRDEKELHET
Düledező vályogházból álomotthon: fillérekből tett csodát két Máltáról hazaköltöző fiatal + Fotók
Friss diplomás, Máltán élő fiatalok miért akarnak egy többszáz éves, düledező vályogházat a magyar vidéken megmenteni? Milyen buktatói vannak a felújításának, hogyan érdemes nekiállni?

Dózerolás helyett csoda: újjászületett a 100 éves vályogház

A több mint százéves vályogház romos állapotban volt, de Roziék nem lebontották, hanem életet leheltek bele. Hőszivattyút építettek be, természetes anyagokat használtak, és közben megőrizték a ház eredeti karakterét.

„Kilenc hónaposan padlót csiszolni nem egyszerű, de közben romantikus is volt. Ha hajnalban a kútról hozod a vizet, az nagyon odaköt a helyhez” – meséli Rozi, aki azt is elárulta, hogy a Terra Szanda ma már nemcsak otthon, hanem működő ökoprojekt is.

A tanyán fermentálás-, misokészítő- és pálinkafőző workshopokat tartanak, nyáron fine dining vacsorákat rendeznek saját terményeikből, emellett jógaelvonulásokat, parasztház-felújító és gyógynövényes kurzusokat is szerveznek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Onno mára teljesen beilleszkedett a helyiek közé. „A falu öregjeitől tanultam pálinkát főzni, most már hozzám hozzák a cefrét” – mondja mosolyogva.

Tervek: közösségi gazdaság és zöld jövő

A pár szeretné, ha a Terra Szanda a jövőben önálló gazdaságként is működne. Közösségi földbérlésben gondolkodnak, ahol zöldséget és gyümölcsöt termelnének éttermeknek és kosárközösségeknek.Emellett saját termékeket (méz, kimcsi, szárított gombák, lekvárok) is terveznek, és 2026 nyarától természetközeli esküvők helyszíneként is működnének.

„A természetben dolgozni egyet jelent az elfogadással. Nem mi döntünk, hanem a föld és az időjárás. Amit termelünk, az a közös munka gyümölcse – ezt az érzést szeretnénk átadni minden vendégünknek” – közölte még Rozi.
Címlapkép: Getty Images
#felújítás #tanya #hellovidék #vályogház

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:20
14:15
14:01
13:55
13:44
Pénzcentrum
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
Így utazhatsz potom pénzért hideg őszből a nyárba: még októberben sem késő lépni
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
2 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
5 napja
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
3 napja
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
2 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 14:20
Világhírű ruhamulti terjeszkedne agresszívan a szomszédban: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 13:55
Veszedelmes anticiklon közeledik hazánk felé: gyorsan visszatér a télies időjárás?
Agrárszektor  |  2025. október 9. 13:34
Betiltották a méhészetet ebben a térségben: mégis, mi folyik itt?