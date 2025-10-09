Megkezdődött a tatai Öreg-tó szokásos őszi vízszintcsökkentése, ám az idei évben a megszokott menetrendtől eltérően, lassabb ütemben folyik a vízleeresztés.
Düledező 100 éves vályogházból álomotthon: fillérekből tett csodát a Hollandiából hazaköltöző fiatal pár
Tóth Rozi és holland párja, Onno éveket töltöttek Hollandiában, ahol fenntarthatóságot és ökogazdálkodást tanultak – de végül úgy döntöttek, mindezt a magyar valóságban akarják megvalósítani. Nógrád megye egyik legkisebb falujában, Szandán vásároltak egy százéves vályogházat, amit nem dózeroltak, hanem újjávarázsoltak. Ma már itt működik saját projektjük, a Terra Szanda, ahol a természetközeli életet, a gasztronómiát és az önfenntartást tanítják másoknak is.
„Túl punkok voltunk ahhoz, hogy benne maradjunk a rendszerben” - mesélte a We Love Budapest-nek Rozi, aki 19 évesen ment Utrechtbe tanulni, ahol szociológiát és politológiát hallgatott. Ott ismerte meg Onnót, a holland fiút, akivel később közösen kezdtek fenntarthatósági projekteken dolgozni.
„A 9-től 5-ig tartó irodai élet, a rövid gyes, az elméleti öko-oktatás – ez mind túl sima volt nekünk. Mi a gyakorlatban is meg akartuk élni, amiről az egyetemen tanultunk” – magyarázta Rozi, miért is költöztek aztán a holland farmról a nógrádi dombok közé. Onno ugyanis Hollandiában egy farmon dolgozott, ahol ehető rovarokat tenyésztettek – ez a jövő fenntartható fehérjeforrásaként indult, de a tömegtermelés logikája miatt ő is kiábrándult.
„Rájöttem, hogy igazi változás csak akkor lesz, ha visszatérünk a földhöz. A klímaszorongás nem elmélet – naponta érezzük a bőrünkön” – közölte. A pár végül Magyarországon döntött a letelepedés mellett. Szandán, a dombok között találták meg azt a házat, amiből ma a Terra Szanda központja lett.
Dózerolás helyett csoda: újjászületett a 100 éves vályogház
A több mint százéves vályogház romos állapotban volt, de Roziék nem lebontották, hanem életet leheltek bele. Hőszivattyút építettek be, természetes anyagokat használtak, és közben megőrizték a ház eredeti karakterét.
„Kilenc hónaposan padlót csiszolni nem egyszerű, de közben romantikus is volt. Ha hajnalban a kútról hozod a vizet, az nagyon odaköt a helyhez” – meséli Rozi, aki azt is elárulta, hogy a Terra Szanda ma már nemcsak otthon, hanem működő ökoprojekt is.
A tanyán fermentálás-, misokészítő- és pálinkafőző workshopokat tartanak, nyáron fine dining vacsorákat rendeznek saját terményeikből, emellett jógaelvonulásokat, parasztház-felújító és gyógynövényes kurzusokat is szerveznek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Onno mára teljesen beilleszkedett a helyiek közé. „A falu öregjeitől tanultam pálinkát főzni, most már hozzám hozzák a cefrét” – mondja mosolyogva.
Tervek: közösségi gazdaság és zöld jövő
A pár szeretné, ha a Terra Szanda a jövőben önálló gazdaságként is működne. Közösségi földbérlésben gondolkodnak, ahol zöldséget és gyümölcsöt termelnének éttermeknek és kosárközösségeknek.Emellett saját termékeket (méz, kimcsi, szárított gombák, lekvárok) is terveznek, és 2026 nyarától természetközeli esküvők helyszíneként is működnének.
„A természetben dolgozni egyet jelent az elfogadással. Nem mi döntünk, hanem a föld és az időjárás. Amit termelünk, az a közös munka gyümölcse – ezt az érzést szeretnénk átadni minden vendégünknek” – közölte még Rozi.
Tavasszal a hazai méhállomány 30–40%-a elpusztult, az aszály és a piaci nehézségek még tovább nehezítették a helyzetet. Szolnoki méhészekkel erről is beszélgettünk.
„A filoxéravész óta nem láttunk ilyet”: pusztító járvány söpör végig az országon, már 17 borvidéket érint
Több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság hihetetlen gyorsan terjed.
Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.
Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új,...
Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk,...
Hihetetlen akció történt Kisújszálláson: Majláth Gergő egy törött bottal is kitartott, és partra húzta a tavat évek óta uraló rekordharcsát.
Durva bezárási hullám a vidéki nagyvárosban: sorra húzzák le a rolót a boltok, mégis mi történik itt?
Szegeden egymás után zárnak be a kisboltok, és ezzel együtt sorsok, évtizedes munkák is véget érnek.
A Balaton idén ősszel is ijesztően alacsony vízállással küzd: Balatonfenyvesnél már a száraz mederben sétálnak az emberek.
Vége a legendának, lehetetlen kigazdálkodni a szerényebb étlapot: lehúzza a rolót az ikonikus étterem
44 év után lehúzta a rolót Eger egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Cherry Étterem. A Széchenyi utcai ikonikus hely ajtaján a „technikai okok miatt zárva” felirat...
A 13 hektáros keszthelyi botanikus kert egyrészt egy élő múzeum, ahol nem vitrinekben láthatóak a növények, a természet értékei, másrészt egy élő tanterem is.
Nincs olyan magyar, aki ne evett volna már palóclevest, azonban kevesen tudják, hogy is készül az eredeti recept szerint. Te tudtad, hogy régen hagyományosan ürühússal...
A Bodrogközi Múzeumporta nyerte el idén az „Év Tájháza” díjat, amelyet a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége ítél oda minden évben. Az elismerést október 3-án,...
Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3–5.) tartják a Murcifesztivált!
Varratokkal az arcán, ma este már színpadra áll a brutálisan megvert színész: kitüntette a rendőrség is
Ma este már a közönség is láthatja a brutálisan bántalmazott színészt az évad első nagyszínpadi bemutatójában Szombathelyen, bár sérüléseinek nyomai még jól látszanak az arcán.
Zamárdi közgyűlése döntött arról, hogy a következő négy évben biztosan a város és annak szabadstrandja ad otthont a STRAND Fesztiválnak. Ráadásként a jövő évi fesztivál...
Ősöreg kővágóörsi parasztházat varázsoltak újjá a Balaton-felvidéken: a 250 éves épület megőrizte történeti értékeit, miközben a Fiúk Építész Stúdió tervei révén modern, fényárban úszó és...
Tömeges halpusztulás borzolja a kedélyeket a Sárszentmihályi-tározón: több száz kiló süllő, csuka, balin és keszeg, és később 300 amur teteme sodródott a partra az elmúlt...
Kesztyűt húztak az Őrségi Nemzeti Park munkatársai, hogy megfékezzék a bíbor nebáncsvirág terjedését. A látványos, de veszélyes jövevény növény százezres nagyságrendben lepte el a Dobogó-erdő...
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát