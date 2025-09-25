Ne hagyd ki az ősz legízesebb vidéki kalandját: kinyitnak a balatoni porták is

Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat és különleges workshopokat a Balaton-felvidéktől egészen a Vasi-Hegyhátig.

Október 4–5-én a Dunántúl szíve ismét kinyitja kapuit: családi gazdaságok, boros pincék, kézműves műhelyek és látogatóközpontok várják az érdeklődőket reggel 10 és délután 5 óra között. A színes forgatagban minden korosztály talál magának élményt: lesz állatsimogató, kézműves- és gyógynövényes bemutató, házi sajt- és hús­kóstoló, sör-, bor- és pálinkaízlelés, valamint kihagyhatatlan csokoládés finomságok.

A Balaton környékén például a balatonszentgyörgyi Országh Gazdánál, a felsőpáhoki Kakasbonbon Csokoládé Manufaktúrában, vagy a kékkúti Levendula Portán is várják a vendégeket, de Sümegen, Türjén vagy Cserszegtomajon is különleges gasztro- és kulturális kalandokba csöppenhetnek a látogatók. Tehát 10.00 – 17.00 óra között garantált ingyenes programok és limitált belépődíjas workshop-ok várnak a Nyitott Porta Napokon: 67 helyszínen - a Balaton-felvidéktől a Vasi-Hegyhátig:

A Nyitott Porta Napok programsorozat még október 4-ig országszerte is több mint 150 családi gazdaság, pince és manufaktúra nyitja meg kapuit, és kalauzolja el az érdeklődőket a vidéki élet szépségeibe, az állattartás, a növénytermesztés és a gasztronómia világába.

Ráadásul nemcsak gyalogosan vagy autóval fedezhetők fel: a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség ajánlott útvonalain egyéni biciklitúrával is bejárhatók a helyszínek – így a természetjárás, a gasztronómia és a helyi közösségek megismerése igazán egybekapcsolódhat.