2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ne hagyd ki az ősz legízesebb vidéki kalandját: kinyitnak a balatoni porták is
HelloVidék

Ne hagyd ki az ősz legízesebb vidéki kalandját: kinyitnak a balatoni porták is

HelloVidék
2025. szeptember 25. 17:45

Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat és különleges workshopokat a Balaton-felvidéktől egészen a Vasi-Hegyhátig.

Október 4–5-én a Dunántúl szíve ismét kinyitja kapuit: családi gazdaságok, boros pincék, kézműves műhelyek és látogatóközpontok várják az érdeklődőket reggel 10 és délután 5 óra között. A színes forgatagban minden korosztály talál magának élményt: lesz állatsimogató, kézműves- és gyógynövényes bemutató, házi sajt- és hús­kóstoló, sör-, bor- és pálinkaízlelés, valamint kihagyhatatlan csokoládés finomságok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Balaton környékén például a balatonszentgyörgyi Országh Gazdánál, a felsőpáhoki Kakasbonbon Csokoládé Manufaktúrában, vagy a kékkúti Levendula Portán is várják a vendégeket, de Sümegen, Türjén vagy Cserszegtomajon is különleges gasztro- és kulturális kalandokba csöppenhetnek a látogatók. Tehát 10.00 – 17.00 óra között garantált ingyenes programok és limitált belépődíjas workshop-ok várnak a Nyitott Porta Napokon: 67 helyszínen - a Balaton-felvidéktől a Vasi-Hegyhátig:

A Nyitott Porta Napok programsorozat még október 4-ig országszerte is több mint 150 családi gazdaság, pince és manufaktúra nyitja meg kapuit, és kalauzolja el az érdeklődőket a vidéki élet szépségeibe, az állattartás, a növénytermesztés és a gasztronómia világába. 

Ráadásul nemcsak gyalogosan vagy autóval fedezhetők fel: a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség ajánlott útvonalain egyéni biciklitúrával is bejárhatók a helyszínek – így a természetjárás, a gasztronómia és a helyi közösségek megismerése igazán egybekapcsolódhat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#ingyenes #Balaton #turizmus #október #hétvége #gasztronómia #programok #program #dunántúl #hellovidék #balaton-felvidék #programajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:45
17:24
17:16
17:03
Pénzcentrum
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
2 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
1 hete
Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja
4
1 hete
Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen
5
1 hete
Vége a legendának, Józsi bácsi is feladta: lehúzza a rolót a vidék ikonikus magyaros vendéglője
PÉNZÜGYI KISOKOS
GDP (Gross Domestic Product)
Bruttó Hazai Termék. A termelés nemzetgazdasági szintű értékének legfontosabb nemzetközi mérőszáma, mely megmutatja, hogy mekkora egy ország gazdasági szférájának egy adott időszakban a végső felhasználási célra létrehozott termékek és szolgáltatások értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 18:01
Kvíz: Te felismered, melyik őszi versből való az idézet? Találd ki a költőt és a versek címét!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 17:24
Most érkezett! Orosz vadászgép miatt riasztották a magyar Gripeneket
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 17:29
Letarolta az eső Magyarországot: még nincs vége, mutatjuk, mi jön