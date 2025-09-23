2025. szeptember 23. kedd Tekla
HelloVidék

Pozitív spirálba került ez a vidéki magyar nagyváros: rengetegen költöznek most ide

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 14:31

Debrecen gazdasági fejlődése új dimenzióba lépett: a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia „Új lehetőségek kapujában” című panelbeszélgetésén szakértők mutatták be, hogyan válik a város az ország egyik legvonzóbb vidéki befektetési célpontjává. Az elmúlt tíz évben több mint 12 milliárd eurónyi tőke érkezett Debrecenbe, a következő évtizedben pedig szintugrás várható a GDP-ben. A BMW-beruházás, a nemzetközi repülőtér, a szállodai kapacitás bővülése és az ipari parkok fejlesztése mind azt jelzik: a város jó ritmusban halad. A lakáspiac és az irodafejlesztések még érési fázisban vannak, de az Otthon Start program és a munkahelyteremtés már most érezhetően fűtik a keresletet. A panelbeszélgetés tanúsága szerint Debrecen nemcsak gazdasági, hanem ingatlanpiaci értelemben is új korszakba lépett.

A „Új lehetőségek kapujában” című panelbeszélgetés Debrecen gazdasági fejlődésének ingatlanpiacra gyakorolt hatásait vizsgálta, kiemelve azokat a befektetési és fejlesztési lehetőségeket, amelyek a várost az ország egyik legvonzóbb vidéki célpontjává teszik.

Mint megtudtuk, több mint 12 milliárd euró érkezett a városba az elmúlt 10 évben. Léptékváltás van jelen pillanatban, szintugrás, nem pusztán növekedés, 2020 és 30 között elképesztő mértékben megnő a város GDP-je – kezdte a beszélgetést a moderátor, Pécskay Zoltán, EDC Debrecen ügyvezetője.

Az új szereplők befogadásának a generátora a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. volt, a covid alatt zajlottak a nagy szereplőkkel a tárgyalások - mondta el Marossy Virág, ügyvezető igazgató. A működés az elsődleges feladatuk, de a stratégiai törekvéseket is ők valósítják meg.

Nem ritkán vállalt a város hatalmas kockázatot, mikor még nem tudtuk, hogy a szolgáltató szektor vagy a gyártás lesz a meghatározó, több irányba is elindultunk.

A BMW bejelentése után azonban ez eldőlt az irány.

Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. volt ügyvezető igazgatója a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencián 2025. szeptember 23-án.Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. volt ügyvezető igazgatója a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencián 2025. szeptember 23-án.

Jellemzően nyugat-európai gyártók, nyomdaipar, gépipar van jelen a Nyugati Ipari Parkban – tudtuk meg Nyitrai Zsolttól, a XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatójától. A nemzetközi repülőtér is vonzó eleme volt a beruházásoknak. Magántőkéből fejlesztettek ipari parkot, és a konkurencia megjelenése miatt kezdtek diverzifikációba.

Mostanra Debrecen egy olyan pozitív spirálba került, amelyikben, ha az egyik szereplő lép egyet, akkor az a többieknek is egy jó lehetőség – mondta el Szabó Sándor, Szinorg Universal Zrt. általános vezérigazgató-helyettese, majd hozzátette,

jó ritmusban van most a város.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Szerencsés helyzetben vannak a fejlesztők, hiszen a Vagyonkezelő döntései nyomán lehetőséghez jutnak Krizsán Gábor, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója szerint. Utat ad a fejlesztéseknek, ami elengedhetetlen a fejlődéshez. Ugyanakkor debreceni irodapiacnak a nagy léptékű fejlesztésekhez még meg kell érnie, lesz még rá igény, de nem akkora léptékben kell gondolkozni, mint például Budapesten.

A szállodák Debrecenben is hasítanak

A szállodai szobakapacitás 50 százalékot emelkedett az elmúlt 5 évben, ennek fele friss építésű vagy frissen felújított. 2022-ben a Mercure belépett a helyi piacra, majd a Hilton és az Ibis is megjelent – ami annak volt az előfeltétele, hogy minőségi szállás is legyen a városban. Szabó Sándor cége alapos piackutatás után lépett a szállodapiacra, miután hamar felismerték, hogy nagy igény lesz erre a típusú szolgáltatásra:

Ezek nélkül a szálláshelyek nélkül ma nem tartana itt ez a város

A vendégek 80-90 százaléka külföldi, és jellemzően hétköznap használják a szállodákat, nagy kérdés még, hogy a hétvégékkel mit kezdenek.

Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ügyvezető igazgatója, Nyitrai Zsolt, a XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója Szabó Sándor, Szinorg Universal Zrt. általános vezérigazgató-helyettese, Krizsán Gábor, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója és Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője a a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencián.Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ügyvezető igazgatója, Nyitrai Zsolt, a XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója Szabó Sándor, Szinorg Universal Zrt. általános vezérigazgató-helyettese, Krizsán Gábor, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója és Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője a a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencián.

Lakni is kell valahol

A 20 ezer új munkahely lett bejelentve évekkel ezelőtt, amiből mostanra 9 ezer lett betöltve, de ezeknek az embereknek valahol lakni kell. A fejlesztések erősítik a város megtartó, bevonzó hatását is, ennek ellenére 2014 és 2024 között alig valamivel több mint 5 ezer új lakás épült. Az árak alakulása tükrözi a kereslet élénkülését, mind a lakás, mint az albérletek terén.

Krizsán Gábor cége már épített lakást és tervben is van, de nem csak Debrecenről kell itt beszélni, hanem a pálya mellett fekvő kisebb településekben is gondolkodnak, ahonnan 15-20 perc alatt elérhető a város. Az Otthon Start program pedig tovább fűti a piacot, ez már most érezhető. A Szinorg is részt vett már korábban ilyen jellegű a fejlesztésekben, és most ismét fókuszba került. Ám a bérleti célú építés helyett most inkább az értékesítésre mennek rá.
Címlapkép: Getty Images
#szálloda #ingatlan #lakáspiac #beruházás #debrecen #ingatlanpiac #bmw #hellovidék #ipari park #otthon start

