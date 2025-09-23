2025. szeptember 23. kedd Tekla
Dráma a horgásztavaknál: már kilátszik a halak háta + döbbenetes fotók a helyszínről
Dráma a horgásztavaknál: már kilátszik a halak háta + döbbenetes fotók a helyszínről

2025. szeptember 23. 12:15

Szinte teljesen eltűnt a víz a tatabányai Síkvölgyi Horgásztavakból, az állomány pusztulása fenyeget. Az önkormányzat 6,5 millió forinttal segíti a horgászegyesületet, hogy megkezdődhessen a vízpótlás.

A Boldogulj Tatabányán Facebook-oldal beszámolója szerint a tavak vízmennyiségének közel kétharmada eltűnt, így a halak háta több helyen már kilátszik a vízből. Az eredeti vízszint visszaállításához 140–150 ezer köbméter vízre lenne szükség, amelyet a tó melletti fúrt kútból, valamint a XV/C vízaknából szivattyúznának.

A tavakat üzemeltető Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület kalkulációja szerint a vízpótlás költsége a jövő év végéig 6,5 millió forint, amely tartalmazza az elektromos energia és a vízkészletjárulék költségeit is. Ezt az összeget az egyesület önerőből nem tudná finanszírozni, ezért a helyi önkormányzathoz fordult.

A képviselő-testület 3 millió forint támogatást biztosít az idei évre, jövőre pedig további 3,5 millió forintot ígért. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a vízpótlás megkezdődjön, és a tó élővilága, különösen a halállomány, túlélje a telet.

Hosszabb távú megoldás: napelem-projekt

Az egyesület tervei között szerepel egy napelemes rendszer kiépítése 2026-ra, amely fedezhetné a vízpótláshoz szükséges energia jelentős részét. A beruházáshoz nem kértek külön támogatást, saját forrásból valósítanák meg.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

A szakemberek szerint a víz pótlását azonnal el kell kezdeni, mert minden további vízszintcsökkenés drasztikus következményekkel járhat az ökoszisztémára.

Címlapkép: Facebook
