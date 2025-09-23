Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.
Dráma a horgásztavaknál: már kilátszik a halak háta + döbbenetes fotók a helyszínről
Szinte teljesen eltűnt a víz a tatabányai Síkvölgyi Horgásztavakból, az állomány pusztulása fenyeget. Az önkormányzat 6,5 millió forinttal segíti a horgászegyesületet, hogy megkezdődhessen a vízpótlás.
A Boldogulj Tatabányán Facebook-oldal beszámolója szerint a tavak vízmennyiségének közel kétharmada eltűnt, így a halak háta több helyen már kilátszik a vízből. Az eredeti vízszint visszaállításához 140–150 ezer köbméter vízre lenne szükség, amelyet a tó melletti fúrt kútból, valamint a XV/C vízaknából szivattyúznának.
A tavakat üzemeltető Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület kalkulációja szerint a vízpótlás költsége a jövő év végéig 6,5 millió forint, amely tartalmazza az elektromos energia és a vízkészletjárulék költségeit is. Ezt az összeget az egyesület önerőből nem tudná finanszírozni, ezért a helyi önkormányzathoz fordult.
A képviselő-testület 3 millió forint támogatást biztosít az idei évre, jövőre pedig további 3,5 millió forintot ígért. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a vízpótlás megkezdődjön, és a tó élővilága, különösen a halállomány, túlélje a telet.
Hosszabb távú megoldás: napelem-projekt
Az egyesület tervei között szerepel egy napelemes rendszer kiépítése 2026-ra, amely fedezhetné a vízpótláshoz szükséges energia jelentős részét. A beruházáshoz nem kértek külön támogatást, saját forrásból valósítanák meg.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A szakemberek szerint a víz pótlását azonnal el kell kezdeni, mert minden további vízszintcsökkenés drasztikus következményekkel járhat az ökoszisztémára.
Címlapkép: Facebook
Rekordközeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón + Videó!
Az elmúlt napok párás, ködös időjárása nem kedvezett. Bár a termés egy része kárba veszett a Kőszegi-hegyen, az idei bor még így is ígéretesebbnek tűnik...
Milyen ősszel ültethető zöldségek magjait érdemes már szeptemberben, októberben elvetnünk a konyhakertünkben? Mutatjuk, mit szüretelünk ősszel, mit ültetünk ősszel.
A szüret a régi időkben zajkeltéssel indult: pisztolydurrogtatás és riogatás jelezte, hogy elérkezett az idő. Nekünk gyerekként a 80-90-es évekre már csak a vödrök csörömpölése...
Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája
Mit ültessünk ősszel a kertbe, hogyan zajlik az ültetés ősszel? Milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel és milyen virágot ültessünk ősszel, mit ültessünk ősszel a balkonládába?
Messzire elkerülöd a menzák évtizedek óta változatlan főzelékeit? Ne temesd őket! Mutatjuk, hogyan készítsd el ezeket házilag, fillérekből – így tényleg finomak lesznek.
Mi van ma? Szurikátacsalád kóbor Érd utcáin, közben pedig Kesztölcön nyoma vész egy jeladós vadmacskának.
Szurikáták bandáztak a parkvárosi utcákon. Az Érdi Civil Állatmentők által közzétett fotók tanúsága szerint a kíváncsi kis ragadozók már egy rőt macskával is összefutottak.
Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Több mint ötezer kék vércse gyűlt össze Hortobágyon egy éjszakázóhelyen, ez a valaha ismert legnagyobb éjszakázóhely a Kárpát-medencében - közölte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP).
Lezárult Magyarország történetének eddigi legnagyobb állatvédelmi akciója. Elítélték azt az osztrák nőt, aki ingatlanjain embertelen körülmények között tartott több száz kutyát.
Újdonságként idén önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül lehet csatlakozni a rendezvényhez.
Pánikra azért nem volt ok, de a biztonság kedvéért teljesen kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét.
Véget ért egy korszak Fonyódon is. Kedden elbontották a város ikonikus emlékművét, a Szaplonczay-sétányon álló Millenniumi Apostoli Kettőskeresztet. 2001 óta állt a Balaton-parton.
Egy korszak ér véget Szombathelyen. A város egyik legismertebb étterme és szállodája, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit.
A helyiek szerint az elárvult kecske már napok óta a gyöngyösfalusi vasútállomás környékén kószál. A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira,
Tényleg eladó a Balaton-parti város különleges gyöngyszeme, a Festeticsek kastélya? A téma rendre előkerül az interneten, és a keszthelyi ismerősök között is gyakran szóba kerül.
Ez már tényleg nem játék. Újabb medveészlelés borzolta fel a kedélyeket Miskolc Pereces városrészében.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is