A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.
Van fölösleges 1626 forintja? Most civilektől kér segítséget a 400 éves hazai vár
Négyszáz évvel ezelőtt, 1626-ban Esterházy Pál vezetésével néhány száz magyar várvédő sikeresen verte vissza a túlerőben lévő oszmán–török seregeket Nógrádnál. A jeles évforduló alkalmából a helyi alapítvány méltó megemlékezést tervez, ennek megvalósításához gyűjtést indítottak.
„Négy évszázaddal ezelőtt Esterházy Pál vezetésével párszáz hős várvédő állította meg Nógrádnál a sokszoros túlerőben lévő ostromló oszmán–török seregeket, megvédve a várat, a vidéket és hazánkat. Az ő helytállásuk ma is példát mutat összefogásból, kitartásból és hazaszeretetből” – írja közösségi oldalán a Nógrádi vár.
A bejegyzésben kiemelik: a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány célja, hogy a 400. évfordulóról egy színvonalas, hagyományőrző rendezvénnyel emlékezzenek meg, valamint
emlékművet állítsanak Esterházy Pál és a nógrádi várvédők tiszteletére. „A megvalósításhoz most 1626 magánszemély és szervezet támogatását keressük, akik legalább 1626 forinttal járulnak hozzá ehhez a közös ügyhöz 2026. január 5. és április 30. között” – hangsúlyozzák.
Egy 60 év feletti férfi rosszul lett, és a hosszan tartó újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette az áruházban.
Te tudod, mit ünneplünk január 6-án? Vízkeresztkor így űzték el a bajt és hozták el a szerencséjük ősienk
Január 6. vízkereszt napja – a karácsony záróakkordja és a farsang kezdete. Őseink szerint ezen a napon űzték el a bajt, és itt derül ki,...
Napokon belül összefüggő jégtakaró alakulhat ki a Balaton nyílt vízfelületén, ám a jég vastagsága és minősége egyelőre nem teszi lehetővé a sportolást.
Egy elkederedett posztból indult, mára pedig kézzelfogható kezdeményezéssé vált: elkészült a Tejtermelők Térképének első, prototípus verziója.
Top 10 fesztivál a Balatonnál 2026-ban: sztárfellépők és dátumok, amiket már bevéshetsz a naptáradba
Elő a naptárral! Ha különleges programokra vágysz a Balaton körül, a 2026-os évben sem fogsz csalódni! Már több nagy fesztivál időpontját és első fellépőit is...
Tömeges mérgezés lett a diákcsínyből: közel 40 lettek rosszul egy zalaegerszegi iskolában - a rendőrség is nyomoz
Egy rosszul elsült „diákcsíny” miatt hétfőn közel negyven diák és dolgozó lett rosszul a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban, többeket kórházba kellett szállítani.
Csak nem a Télapó felejtette itt? Meseszép szarvas sétált át Esztergom belvárosán – a fotója pedig villámgyorsan bejárta a Facebookot, és mindenki a „bevásárló állatot”...
Országos rekordként ismerte el a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) egy tízéves kislány, Práger Virág rendkívüli fogását.
A Balaton nem eladó, vagy mégis?! – miközben Budapesten már árulják a pazar balatoni ingatlanokat, Fonyódon utcára vonulnak a 99 lakásos lakópark ellen.
Kóstoltad már az ínycsiklandó céklás pogácsát füstölt sajttal, tökmaggal megbolondítva? Ha eddig nem találkoztál vele, itt az ideje: nem csak finom, hanem egészséges is!
Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap
Öt településen - Abasár, Nemesbük, Mezőtúr, Zomba és Monostorapáti esetében - a 100 forintot sem éri el az egy lakosra eső támogatási összeg, míg más...
szervezők délelőtt 11 órára várják a bátor fürdőzőket és az érdeklődőket a tópartra.
Ilyenkor, szilveszter táján, amikor végre elfogyott a bejgli és túl vagyunk az első havazásokon, ha szebbre fordul az idő, sokan kihasználják a téli szünetet, és...
Jéghideg víz, forró tea és egy utolsó merülés az év végén: december 31-én szilveszteri pancsolásra invitálnak Ábrahámhegyen. A program délben indul, és egészen kora estig...
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalása: Kikötők és a téli halpusztulás a Balaton déli partján.
Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon.
Új korszak kezdődhat Siófokon: modern diákszállóval és konferenciaközponttal újul meg a Debreceni Egyetem campusának szíve!
Ahogy megnyitották, úgy is zárták be: jelképes áron búcsúztak a vendégektől Mosonmagyaróváron. Hétfőn végleg bezárt a Pityókás, ezzel eltűnt az utolsó vendéglátóhely is a város...