Van fölösleges 1626 forintja? Most civilektől kér segítséget a 400 éves hazai vár

Négyszáz évvel ezelőtt, 1626-ban Esterházy Pál vezetésével néhány száz magyar várvédő sikeresen verte vissza a túlerőben lévő oszmán–török seregeket Nógrádnál. A jeles évforduló alkalmából a helyi alapítvány méltó megemlékezést tervez, ennek megvalósításához gyűjtést indítottak.

„Négy évszázaddal ezelőtt Esterházy Pál vezetésével párszáz hős várvédő állította meg Nógrádnál a sokszoros túlerőben lévő ostromló oszmán–török seregeket, megvédve a várat, a vidéket és hazánkat. Az ő helytállásuk ma is példát mutat összefogásból, kitartásból és hazaszeretetből” – írja közösségi oldalán a Nógrádi vár.

A bejegyzésben kiemelik: a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány célja, hogy a 400. évfordulóról egy színvonalas, hagyományőrző rendezvénnyel emlékezzenek meg, valamint

emlékművet állítsanak Esterházy Pál és a nógrádi várvédők tiszteletére. „A megvalósításhoz most 1626 magánszemély és szervezet támogatását keressük, akik legalább 1626 forinttal járulnak hozzá ehhez a közös ügyhöz 2026. január 5. és április 30. között” – hangsúlyozzák.