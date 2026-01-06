2026. január 6. kedd Boldizsár
-4 °C Budapest
Borkóstoló
HelloVidék

Vallott a neves borász: veszélyben a magyar bor – az import mellett egy új trend is fenyegeti a termelőket

HelloVidék
2026. január 6. 16:45

Lamport József neve egyet jelent az innovációval az egri borvidéken: neki köszönhetjük az Egri Bikavér fehér párját, az Egri Csillagot, és munkáját számos hazai és nemzetközi díj is elismerte. Idén ő kapta a Magyar Bor Akadémia „Év Bortermelője” címét, ezzel pedig nemcsak saját pincészetét, hanem az egész magyar borászatot reflektorfénybe helyezte. - A díj apropóján az InfoRádió Nyitrainé Sárdi Diánát, a Magyar Bor Akadémia elnökét kérdezte a magyar borászat kihívásairól.

Lamport József, az egri Thummerer Pincészet borásza kapta idén a Magyar Bor Akadémia „Év Bortermelője” elismerését. A díjat nemcsak az idei évjárat minősége alapján ítélik oda, hanem az elmúlt években nyújtott kiemelkedő munkáért is. Lamport nevéhez fűződik az Egri Bikavér fehér párja, az Egri Csillag megalkotása, és munkáját számos hazai és nemzetközi díj is elismerte. A díj kapcsán az InfoRádió Nyitrainé Sárdi Diánát, a Magyar Bor Akadémia elnökét kérdezte a magyar borászat kihívásairól:

„A díjazás mindig egy pillanat, amikor áttekintjük az ágazat helyzetét. Bár a fogyasztás csökken, a 2025-ös évjárat gyönyörű savakkal, megfelelő cukor- és alkoholtartalommal rendelkezik, az aromakomponensek és a fenolos érettség is rendben van.” - mondta el az InfoRádió kérdésére Nyitrainé Sárdi Diána, a Magyar Bor Akadémia elnöke.

Egy ilyen elismerés átadása kapcsán mindig egyfajta éves számvetés is történik az ágazat helyzetéről, közismert, hogy a fogyasztás csökken, és betegségek támadják a szőlőt. Ennek ellenére Nyitrainé Sárdi Diána klasszikusnak nevezte a 2025-ös évjáratot „gyönyörű savakkal, megfelelő magas cukor-, ebből adódóan megfelelő alkoholtartalommal„.

A hazai borászatok azonban nincsenek könnyű helyzetben: a fitoplazma, az aranyszínű sárgaság és más szőlőbetegségek jelenléte folyamatos odafigyelést igényel. „A szakmai szervezetek, mint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Nébih és az Agrárminisztérium folyamatosan támogatják a termelőket, hogy a következő hónapokban se legyen gond” – tette hozzá Nyitrainé Sárdi Diána.

A fogyasztói trendek is változnak: míg korábban a testes, erőteljes borok voltak népszerűek, ma a gyümölcsös, könnyed vörösborok, valamint a pezsgő és buborékos italok kerülnek előtérbe. „A csökkentett alkoholtartalmú borok is egy új lehetőség a piacon, bár megosztják a borászokat. Az ezzel kapcsolatos kutatásokat az Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézete végzi” – árulta el az elnök.

A magyar bor tehát nemcsak az importtal versenyez: a fogyasztók egyre nyitottabbak az új trendekre, a könnyed, friss ízekre és a fenntartható megoldásokra. „Amikor egy bor hazai vagy nemzetközi versenyen aranyérmet, nagyaranyérmet, vagy champion díjat kap, akkor a minőség önmagáért beszél, és a magyar borok felveszik a versenyt a külföldiekkel” – hangsúlyozta Nyitrainé Sárdi Diána.
Címlapkép: Getty Images
#bor #borászat #egér #díj #szőlő #borász #elismerés #hellovidék #borfogyasztás #agrárminisztérium #magyar bor

