2025. szeptember 12. péntek Mária
21 °C Budapest
Forrás: Facebook
Ez a buszmegálló tényleg mosolyt csal az arcodra – elsőre el sem hiszed, mi van belül!

2025. szeptember 12. 16:45

Nem minden buszmegálló egyformán unalmas! Sárazsadányban egy váróhely igazi retro élménnyé varázsolja a várakozást: a sárga-fekete festés, a fényszórók, a rendszám és a sofőrt jelképező figura első pillantásra igazi Ikarus buszt idéz. Nektek bejön?

Csodájára járnak a sárazsadányi buszmegállónak, ami nem csupán praktikus: nosztalgikus, vidám dizájnjával a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település egyik látványosságává vált, a helyiek és az utazók egyaránt szívesen fotózzák.

Bár a külső megtévesztő, a belső kényelmes padot kínál, az oldalsó nyílások pedig biztosítják a kilátást és a szellőzést. A hagyományos fa tetőszerkezet otthonos, mégis tartós jelleget kölcsönöz az építménynek, a felette látható tábla pedig jelzi: valóban funkcionális közlekedési csomópontról van szó.

Fotó: Facebook
#facebook #vidék #hellovidék #retro

