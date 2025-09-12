Ez a buszmegálló tényleg mosolyt csal az arcodra – elsőre el sem hiszed, mi van belül!

Nem minden buszmegálló egyformán unalmas! Sárazsadányban egy váróhely igazi retro élménnyé varázsolja a várakozást: a sárga-fekete festés, a fényszórók, a rendszám és a sofőrt jelképező figura első pillantásra igazi Ikarus buszt idéz. Nektek bejön?

Csodájára járnak a sárazsadányi buszmegállónak, ami nem csupán praktikus: nosztalgikus, vidám dizájnjával a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település egyik látványosságává vált, a helyiek és az utazók egyaránt szívesen fotózzák.

Bár a külső megtévesztő, a belső kényelmes padot kínál, az oldalsó nyílások pedig biztosítják a kilátást és a szellőzést. A hagyományos fa tetőszerkezet otthonos, mégis tartós jelleget kölcsönöz az építménynek, a felette látható tábla pedig jelzi: valóban funkcionális közlekedési csomópontról van szó.

Fotó: Facebook