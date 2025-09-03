Gigaszörny bukkant fel a Balaton sekély vizében: újabb rémvideó kavarta fel az állóvizet

Újabb őrület fut a TikTokon: a Pergető Kalandok csatorna egy rövid felvételt osztott meg, amelyen egy hatalmas vízi „szörny” bukkan elő a Balaton lábszárközépig érő vizéből. A videó alig néhány nap alatt 46,5 ezer kedvelést, 273 kommentet és 5103 megosztást gyűjtött össze – nem csoda, hogy futótűzként kezdett terjedni a közösségi médiában.

A kommentelők azonnal ráugrottak a témára. Egyesek Zamárdit, mások Balatonlellét vagy Balatonmáriafürdőt emlegették a titokzatos helyszínként. Akadtak persze vicceskedő hozzászólások is: „Ez csak egy jó nagy balatoni hekk!” „Én csak a harcsapaprikást látom benne.” A profi horgászok is beszólogattak: „Persze, mikor horgászás van, a csali közelébe sincs.” – írta egyikük, míg más azt jegyezte meg: „Mások hónapokig járnak milliós felszereléssel egy ilyen miatt.”

Ahogy az lenni szokott, a rémhírek is hamar megjelentek. Volt, aki azonnal cápát kiáltott, más pedig megfogadta: soha többé nem merészkedik a Balaton vizébe. A valóság azonban sokkal kevésbé horrorisztikus: a felvételen egy óriásira nőtt harcsa látható. És ami a legfontosabb: a harcsa nem veszélyes az emberre. Bár az ikrák védelmében időnként agresszívebb lehet, az embereket nem tekinti zsákmánynak.

A videóban mi más szerepelhetne, mint a Balaton óriása, az európai harcsa

A tudományos nevén Silurus glanis az egyik legnagyobb édesvízi halfaj Európában. Magyarországon különleges látvány, hiszen akár két méternél is hosszabbra nőhet, és a 100 kilogrammos súlyt is meghaladhatja. Nem csoda, hogy a horgászok igazi trófeaként tekintenek rá. A faj folyókban és tavakban fordul elő – így a Balatonban is teljesen természetes vendég.

Testfelépítése egyedi: nagy, lapított feje, széles szája tele apró, tűhegyes fogakkal, és jellegzetes bajuszszálai segítik a tájékozódásban. Bőre pikkelytelen, színe pedig a tófenékhez alkalmazkodik: lehet fekete, szürke vagy sárgás árnyalatú. Főként éjjel aktív, lesből támadó ragadozó, amely halakkal, rákokkal, kisebb kétéltűekkel, de akár vízimadarakkal is táplálkozik. Nyugat-Európában megfigyelték, hogy partra vetődve galambokat is zsákmányolt – igazi csúcsragadozó.

A harcsa az egyik legnépszerűbb halfaj Magyarországon, nemcsak mérete miatt, hanem azért is, mert húsa rendkívül ízletes, szálkamentes és zsírosabb állagú, így a magyar konyha kedvence. Nem véletlen, hogy a balatoni éttermek étlapján is rendszeresen szerepel.

Címlapkép forrása: Tiktok