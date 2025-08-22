Vége, őket is elérte a bezárási hullám: 33 év után lehúzta a rolót Kecskemét kultikus üzlete

Harminchárom év, megszámlálhatatlan ceruza, vászon és festék – mostantól mindez már a múltté. A kecskeméti Művészellátó ajtaján eztán ez a felirat várja a vásárlókat: „A Művészellátó Szaküzlet 2025. július 31-én végleg bezárt. Köszönjük a sok-sok közös szép évet.”

1992 tavaszán nyílt meg Kecskeméten a Hosszú utcai bolt, amely úttörőként kínált minden szükséges kelléket a festőknek, szobrászoknak, de még az iskolásoknak is. Legyen szó ecsetről, akvarellről, rajzdobozról vagy iskolakezdéshez szükséges írószerekről, a Művészellátó mindig biztos pont volt a városban - írta a Baon.hu. Generációk nőttek fel úgy, hogy szeptember előtt itt vásárolták meg első ceruzáikat vagy temperakészleteiket.

Bár az üzlethelyiség ajtaja végleg bezárult, a falai között működő Reklámgrafikai Stúdió továbbra is üzemel. Aki tehát a stúdió szolgáltatásaira tart igényt, az hétfőtől péntekig változatlanul felkeresheti őket. A kreatív alkotóknak sem kell kétségbeesniük, Kecskeméten több más bolt is kínál minőségi művészeti és írószereket. Az Art-Center Művészellátó a Batthyány utcán hasonlóan gazdag választékkal várja a vevőket. Iskolakezdéshez pedig a Malom Írószer, a Belvárosi Papírbolt a postával szemben, vagy a Jázmin Papírbolt a Rózsavölgyi téren bizonyulhat remek alternatívának.