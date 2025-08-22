2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
19 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bolt zárva tábla lóg az üvegablakon
HelloVidék

Vége, őket is elérte a bezárási hullám: 33 év után lehúzta a rolót Kecskemét kultikus üzlete

HelloVidék
2025. augusztus 22. 14:45

Harminchárom év, megszámlálhatatlan ceruza, vászon és festék – mostantól mindez már a múltté. A kecskeméti Művészellátó ajtaján eztán ez a felirat várja a vásárlókat: „A Művészellátó Szaküzlet 2025. július 31-én végleg bezárt. Köszönjük a sok-sok közös szép évet.”

1992 tavaszán nyílt meg Kecskeméten a Hosszú utcai bolt, amely úttörőként kínált minden szükséges kelléket a festőknek, szobrászoknak, de még az iskolásoknak is. Legyen szó ecsetről, akvarellről, rajzdobozról vagy iskolakezdéshez szükséges írószerekről, a Művészellátó mindig biztos pont volt a városban - írta a Baon.hu. Generációk nőttek fel úgy, hogy szeptember előtt itt vásárolták meg első ceruzáikat vagy temperakészleteiket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az üzlethelyiség ajtaja végleg bezárult, a falai között működő Reklámgrafikai Stúdió továbbra is üzemel. Aki tehát a stúdió szolgáltatásaira tart igényt, az hétfőtől péntekig változatlanul felkeresheti őket. A kreatív alkotóknak sem kell kétségbeesniük, Kecskeméten több más bolt is kínál minőségi művészeti és írószereket. Az Art-Center Művészellátó a Batthyány utcán hasonlóan gazdag választékkal várja a vevőket. Iskolakezdéshez pedig a Malom Írószer, a Belvárosi Papírbolt a postával szemben, vagy a Jázmin Papírbolt a Rózsavölgyi téren bizonyulhat remek alternatívának.
Címlapkép: Getty Images
#bolt #facebook #kecskemét #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:42
15:31
15:16
15:05
14:45
Pénzcentrum
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 22. péntek
Menyhért, Mirjam
34. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
2
3 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
3
2 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
4
1 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
5
1 hete
Vadpörkölt mennyországra bukkantunk a Bakony mélyén: haspártiak titkos helye, meglepő árakkal
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 13:44
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 13:02
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 22. 15:27
Súlyos kígyómarások miatt van pánik a magyarok kedvelt nyaralóhelyén