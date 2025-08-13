2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Panoráma a Pilis hegységből nézve. Gyönyörű kék ég fehér felhőkkel. Mezőgazdasági földek és települések a hegytetőről nézve.
HelloVidék

Elkerülte a dózert a mesebeli turistaház: így újítják fel a Pilis különleges turistaközpontját

HelloVidék
2025. augusztus 13. 15:45

Történelmi emlékhely, a magyar természetjárás ikonikus állomása, és a helyi közösségek leendő találkozótere – 2026 tavaszára teljesen megújul a Pomáz külterületén álló Tiszolczy-ház.

Augusztus elején a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága tette közzé a hírt: a Pilis szívében, a Kis-csikóvár délkeleti lábánál megkezdődött a Tiszolczy-ház felújítása. A korábban Hubertus-házként és Janda Vilmos kulcsosházként is ismert épület az 1920-as évek második felében épült vadászkunyhónak, egy szobával, konyhával és terasszal, eredeti tulajdonosa, Dr. Tiszolczy Lajos jóvoltából.

A ház a második világháborúban a helyi ellenállás egyik központja volt: Tiszolczy doktor itt bújtatott zsidó származású polgárokat, amiért posztumusz megkapta a Jad Vasem „Világ Igaza” kitüntetést és a Bátorságért Érdemjelet. A háború után államosították, majd az 1960-as évektől az Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete alakította át turistaházzá, a tetőtér beépítésével kulcsosház funkciót adva neki. Az épületet ekkor nevezték el Janda Vilmosról, az újpesti munkás-turista mozgalom egyik vezetőjéről.

Az egyesület fél évszázados működtetés után, 2016-ban átadta a házat a Pomáz Barátai Társaságnak, amely visszaállította a Hubertus-ház nevet, emléktáblát avatott Tiszolczy Lajos tiszteletére, és sürgős állagmegóvást végzett. 2021-ben a nemzeti park vagyonkezelésébe került az épület, amely azonban a COVID-járvány óta zárva állt, leromlott állapota miatt nem volt hasznosítható.

Most a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program támogatásával és saját forrásból teljes körű felújítás kezdődött. A tervek szerint új bútorzatot kap, a tetőtérben ismét matracszállás nyílik, és négy funkciót lát majd el:

  • 25 fős kulcsosház-jellegű szálláshely,
  • közösségi tér előadások, workshopok, túraállomások számára,
  • hétvégi turistapihenő és ökoturisztikai információs pont,
  • Tiszolczy Lajos emlékhelye.

A munkálatok befejezése és a megnyitó 2026 tavaszára várható, amikor a ház újra a Pilis egyik meghatározó túracélpontja és kulturális helyszíne lehet.
Címlapkép: Getty Images
