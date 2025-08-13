Új csöppségek érkeztek a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kiskarmú vidra családjába! A 60 napos vemhesség után született kölyköket a csapat minden tagja közösen neveli.
Elkerülte a dózert a mesebeli turistaház: így újítják fel a Pilis különleges turistaközpontját
Történelmi emlékhely, a magyar természetjárás ikonikus állomása, és a helyi közösségek leendő találkozótere – 2026 tavaszára teljesen megújul a Pomáz külterületén álló Tiszolczy-ház.
Augusztus elején a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága tette közzé a hírt: a Pilis szívében, a Kis-csikóvár délkeleti lábánál megkezdődött a Tiszolczy-ház felújítása. A korábban Hubertus-házként és Janda Vilmos kulcsosházként is ismert épület az 1920-as évek második felében épült vadászkunyhónak, egy szobával, konyhával és terasszal, eredeti tulajdonosa, Dr. Tiszolczy Lajos jóvoltából.
A ház a második világháborúban a helyi ellenállás egyik központja volt: Tiszolczy doktor itt bújtatott zsidó származású polgárokat, amiért posztumusz megkapta a Jad Vasem „Világ Igaza” kitüntetést és a Bátorságért Érdemjelet. A háború után államosították, majd az 1960-as évektől az Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete alakította át turistaházzá, a tetőtér beépítésével kulcsosház funkciót adva neki. Az épületet ekkor nevezték el Janda Vilmosról, az újpesti munkás-turista mozgalom egyik vezetőjéről.
Az egyesület fél évszázados működtetés után, 2016-ban átadta a házat a Pomáz Barátai Társaságnak, amely visszaállította a Hubertus-ház nevet, emléktáblát avatott Tiszolczy Lajos tiszteletére, és sürgős állagmegóvást végzett. 2021-ben a nemzeti park vagyonkezelésébe került az épület, amely azonban a COVID-járvány óta zárva állt, leromlott állapota miatt nem volt hasznosítható.
Most a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program támogatásával és saját forrásból teljes körű felújítás kezdődött. A tervek szerint új bútorzatot kap, a tetőtérben ismét matracszállás nyílik, és négy funkciót lát majd el:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- 25 fős kulcsosház-jellegű szálláshely,
- közösségi tér előadások, workshopok, túraállomások számára,
- hétvégi turistapihenő és ökoturisztikai információs pont,
- Tiszolczy Lajos emlékhelye.
A munkálatok befejezése és a megnyitó 2026 tavaszára várható, amikor a ház újra a Pilis egyik meghatározó túracélpontja és kulturális helyszíne lehet.
Először rendezik meg a Független Vidéki Színházak Fesztiválját Szentesen, a Tóth József Színházban, ahol öt nap alatt az ország különböző pontjairól érkező társulatok mutatják be...
Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett.
Gondoltad volna, hogy az a csodás élénkkék virág, ami most nyílik a mezőkön, igazi szuperhős a gyógynövények között? Ez a mezei katáng, de most virágzik...
Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.
Évtizedekig a Dunaferr dolgozóinak nyári sportnapjait és céges majálisait szolgálta, most azonban új gazdát keres a Lemezalakító üzem szabadidőparkja.
A somogyi Csokonyavisontán 2026 nyarára megnyílik Magyarország legújabb, természetközeli gyógyvizes tava – és a helyiek szerint itt nem a luxus, hanem a nyugalom lesz a...
Második világháborús aknavető gránátok és kézigránátok kerültek elő a Pest vármegyei Alsónémediben egy ládából.
Egy erdőben végzett kísérlet egyértelműen megmutatja, miért kell rendkívül óvatosnak lenni, ha a Kárpátokban szabad ég alatt sátrazol – a medvék és más vadak pillanatok...
Nem mindennapi esethez riasztották a tűzoltókat Paloznakon: egy szarvas akadt bele egy kerti hinta szerkezetébe, és csak komoly összefogással tudták kiszabadítani.
Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón
Az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a a Maconkai-víztározó állapotára, ezért drasztikus lépésekre kényszerültek!
Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!
Hat évnyi szünet után szombaton délelőtt 10 órakor újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a letenyei strandfürdő, amely felújított medencékkel és megújult környezettel várja a...
A feldühödött sárvári szurkoló nemcsak szidalmazta az edzőt, de egy borosüveggel is célba vette az autóját.
Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén.
A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.
Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
Hepatitis A-fertőzés miatt elmarad a hat év után újra megrendezni tervezett városnapi ünnepség Ongán.
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.