Édes cukiságbomba a vidéki állatparkból: így hancúroznak a vidrabölcsi apróságai + Videó

A mórahalmi Nagyszéksós-tó idén nyárra ismét teljesen kiszáradt – a tómeder most üres, a víz csak egy mesterséges csatornában maradt meg.
Új csöppségek érkeztek a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kiskarmú vidra családjába! A 60 napos vemhesség után született kölyköket a csapat minden tagja közösen neveli, így a „gyerekszoba” biztonságában cseperednek.
– nyilatkozta Révészné Petró Zsuzsa, a park zoológiai osztályvezetője az MTI-nek.
Ahogy megtudhattuk, az ázsiai kiskarmú vidra (Amblonyx cinereus) a legkisebb termetű vidrák egyike. Csak 3–5 kg-osak, így jóval apróbbak a Magyarországon őshonos, fokozottan védett európai vidráknál (Lutra lutra). Megjelenésük és életmódjuk is különbözik: nappal is aktívak, és nem kötődnek annyira a vízhez, mint nagyobb rokonaik.
Élőhelyük Délkelet-Ázsia sekély édes- és sósvizei, ahol halakat, rákokat és kagylókat fogyasztanak. A vidrák családcentrikusak: nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb kölykök is segítik az újszülöttek gondozását. A Nyíregyházi Állatparkban a tavaly született három kölyök is szorgosan vigyáz most a legfrissebb családtagokra.
A mostani hat kölyök 40 napos koruk körül nyitja majd ki szemét, és 7–9 hetes korukra kezdenek ismerkedni a vízi élet rejtelmeivel. Az ázsiai kiskarmú vidra az IUCN Vörös Listáján „sebezhető” fajként szerepel. Populációja csökkenőben van, legnagyobb veszélyt az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés jelenti.
Először rendezik meg a Független Vidéki Színházak Fesztiválját Szentesen, a Tóth József Színházban, ahol öt nap alatt az ország különböző pontjairól érkező társulatok mutatják be...
Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett.
Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.
Évtizedekig a Dunaferr dolgozóinak nyári sportnapjait és céges majálisait szolgálta, most azonban új gazdát keres a Lemezalakító üzem szabadidőparkja.
A somogyi Csokonyavisontán 2026 nyarára megnyílik Magyarország legújabb, természetközeli gyógyvizes tava – és a helyiek szerint itt nem a luxus, hanem a nyugalom lesz a...
Második világháborús aknavető gránátok és kézigránátok kerültek elő a Pest vármegyei Alsónémediben egy ládából.
Egy erdőben végzett kísérlet egyértelműen megmutatja, miért kell rendkívül óvatosnak lenni, ha a Kárpátokban szabad ég alatt sátrazol – a medvék és más vadak pillanatok...
Nem mindennapi esethez riasztották a tűzoltókat Paloznakon: egy szarvas akadt bele egy kerti hinta szerkezetébe, és csak komoly összefogással tudták kiszabadítani.
Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón
Az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a a Maconkai-víztározó állapotára, ezért drasztikus lépésekre kényszerültek!
Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!
Hat évnyi szünet után szombaton délelőtt 10 órakor újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a letenyei strandfürdő, amely felújított medencékkel és megújult környezettel várja a...
A feldühödött sárvári szurkoló nemcsak szidalmazta az edzőt, de egy borosüveggel is célba vette az autóját.
Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén.
A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.
Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
Hepatitis A-fertőzés miatt elmarad a hat év után újra megrendezni tervezett városnapi ünnepség Ongán.
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.