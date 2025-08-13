Édes cukiságbomba a vidéki állatparkból: így hancúroznak a vidrabölcsi apróságai + Videó

Új csöppségek érkeztek a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kiskarmú vidra családjába! A 60 napos vemhesség után született kölyköket a csapat minden tagja közösen neveli, így a „gyerekszoba” biztonságában cseperednek.

A hatvannapnyi vemhesség után világra jött hat kölyköt a csapat közösen neveli. Jelenleg a rejtett “gyerekszobában” élnek, de hamarosan kimerészkednek majd a kifutórendszerbe

– nyilatkozta Révészné Petró Zsuzsa, a park zoológiai osztályvezetője az MTI-nek.

Ahogy megtudhattuk, az ázsiai kiskarmú vidra (Amblonyx cinereus) a legkisebb termetű vidrák egyike. Csak 3–5 kg-osak, így jóval apróbbak a Magyarországon őshonos, fokozottan védett európai vidráknál (Lutra lutra). Megjelenésük és életmódjuk is különbözik: nappal is aktívak, és nem kötődnek annyira a vízhez, mint nagyobb rokonaik.

Élőhelyük Délkelet-Ázsia sekély édes- és sósvizei, ahol halakat, rákokat és kagylókat fogyasztanak. A vidrák családcentrikusak: nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb kölykök is segítik az újszülöttek gondozását. A Nyíregyházi Állatparkban a tavaly született három kölyök is szorgosan vigyáz most a legfrissebb családtagokra.

A mostani hat kölyök 40 napos koruk körül nyitja majd ki szemét, és 7–9 hetes korukra kezdenek ismerkedni a vízi élet rejtelmeivel. Az ázsiai kiskarmú vidra az IUCN Vörös Listáján „sebezhető” fajként szerepel. Populációja csökkenőben van, legnagyobb veszélyt az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés jelenti.