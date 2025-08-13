2025. augusztus 13. szerda Ipoly
34 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Négy figyelmes keleti kiskarmú vidra csoportja
HelloVidék

Édes cukiságbomba a vidéki állatparkból: így hancúroznak a vidrabölcsi apróságai + Videó

HelloVidék
2025. augusztus 13. 13:15

Új csöppségek érkeztek a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kiskarmú vidra családjába! A 60 napos vemhesség után született kölyköket a csapat minden tagja közösen neveli, így a „gyerekszoba” biztonságában cseperednek.

A hatvannapnyi vemhesség után világra jött hat kölyköt a csapat közösen neveli. Jelenleg a rejtett “gyerekszobában” élnek, de hamarosan kimerészkednek majd a kifutórendszerbe
– nyilatkozta Révészné Petró Zsuzsa, a park zoológiai osztályvezetője az MTI-nek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy megtudhattuk, az ázsiai kiskarmú vidra (Amblonyx cinereus) a legkisebb termetű vidrák egyike. Csak 3–5 kg-osak, így jóval apróbbak a Magyarországon őshonos, fokozottan védett európai vidráknál (Lutra lutra). Megjelenésük és életmódjuk is különbözik: nappal is aktívak, és nem kötődnek annyira a vízhez, mint nagyobb rokonaik.

Élőhelyük Délkelet-Ázsia sekély édes- és sósvizei, ahol halakat, rákokat és kagylókat fogyasztanak. A vidrák családcentrikusak: nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb kölykök is segítik az újszülöttek gondozását. A Nyíregyházi Állatparkban a tavaly született három kölyök is szorgosan vigyáz most a legfrissebb családtagokra.

A mostani hat kölyök 40 napos koruk körül nyitja majd ki szemét, és 7–9 hetes korukra kezdenek ismerkedni a vízi élet rejtelmeivel. Az ázsiai kiskarmú vidra az IUCN Vörös Listáján „sebezhető” fajként szerepel. Populációja csökkenőben van, legnagyobb veszélyt az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés jelenti.
Címlapkép: Getty Images
#állatkert #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:03
12:52
12:46
12:24
Pénzcentrum
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
Halál és pusztulás Dél-Európában: tombolnak az erdőtüzek a hőség miatt, itt a legdurvább
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
2
1 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
3
2 hete
Brutális medvetámadás történt a közelben: kilőttek egy fenevadat, de így is katasztrofális a helyzet
4
6 napja
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
5
2 hete
Barnul, foltosodik? A hazai sztárkertész szerint most kell lépni, különben oda az idei paradicsomtermés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 13:03
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 12:46
Halál és pusztulás Dél-Európában: tombolnak az erdőtüzek a hőség miatt, itt a legdurvább
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 12:29
Kína döntése sokkolta a piacot: a repce ára azonnal bezuhant