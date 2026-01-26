Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár február 14-én hatalmas vállalásra készül: a Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel.
Bezár vidéken a Spar: mutatjuk, mikor vásárolhat ott utoljára
Múlt héten röppent fel a hír, hogy bezárhat a paksi Spar, amit sokan csak pletykának tartottak. A polgármester és a megyei lap is utánajárt az ügynek, végül kiderült: nem szóbeszédről van szó, az üzletlánc pedig meg is nevezte a bezárás okát.
Az a hír járta Pakson, hogy bezárhat a Spar Dózsa György úti üzlete a városban. Mivel az elmúlt napokban Heringes Anita polgármester is több megkeresést kapott ezzel kapcsolatban a lakosságtól, írásban egyeztetést kezdeményezett a Spar Magyarország Kft.-vel, annak érdekében, hogy megtudja, mi a cég terve az üzlettel, illetve hogyan kerülhető el az esetleges bezárás - írta a Teol.hu.
Maczelka Márk kommunikációs vezető azt írta a lapnak, a vállalat hálózatracionalizációs stratégiájának részeként az a döntés született, hogy Pakson, a Dózsa György úti áruház üzemeltetése nem folytatódik, az 2026. február 15-én bezár. A válaszban azt is írták, a döntés miatt nem kerül veszélybe Paks élelmiszer-ellátásbiztonsága. A településen az érintett üzlettől nagyjából 1,5 kilométer távolságra található egy másik Spar áruház is.
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!
Kiadták a figyelmeztetést, életveszélyes lehet a jég: újabb rianások és beszakadások a Balatonon + Videó
A Balaton jegén továbbra is előfordulnak veszélyes területek, különösen Siófoknál, ahol a Bahart közforgalmú kikötő keleti mólója előtti szakaszon a jég felnyílt.
Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.
Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért
A diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a mosonmagyaróvári járatokon.
Ritka alkalom, amikor a Balaton valóban „téli arcát” mutatja – idén azonban minden feltétel adott hozzá. Kilenc év szünet után jégkarnevált rendeznek Balatonföldváron.
Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet...
Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!
Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő...
Te is kíváncsi vagy arra, hogyan készítik elő a több ezer állat lakomáját egy állatkertben? A látványos videó nemcsak a mennyiségekről, hanem a változatosságról is...
Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a...
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
A fagy tényleg megállíthatja a dióburokfúrólégy pusztítását? Idén végre terem majd a kiskertekben is dió? Két hazai szakembert kérdeztünk a helyzetről és a kilátásokról.
Beragadt a szmog a Sajó-völgyében: több borsodi településen már rendkívül szennyezett a levegő.
Nyomtalanul eltűntek a tatabányai Turul-emlékműről két ujj. A kezelő Vérteserdő Zrt. most a lakosság segítségét kéri, hátha valaki tudja, mi történt a szobor hiányzó darabjaival.
Egy 21 éves nő kért segítséget a rendőrségtől, miután Tokodon eltévedt, és a hidegben átfagyott. A keresést nehezítette a nagy hó, végül egy helyi férfi...
A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.
2026 januárjától két új tematikus útvonalon is végigjárható lesz Balatonszemesen a pálos örökség. Az útvonalon összesen tizenkét állomást alakítottak ki.
Bár a Dunai Vasmű 2025-ben gyakorlatilag leállt, és a felszámolási eljárások nyomán több ezer munkahely szűnt meg, az év második felében kisebb fordulat is történt...
