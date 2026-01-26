Bezár vidéken a Spar: mutatjuk, mikor vásárolhat ott utoljára

Múlt héten röppent fel a hír, hogy bezárhat a paksi Spar, amit sokan csak pletykának tartottak. A polgármester és a megyei lap is utánajárt az ügynek, végül kiderült: nem szóbeszédről van szó, az üzletlánc pedig meg is nevezte a bezárás okát.





Az a hír járta Pakson, hogy bezárhat a Spar Dózsa György úti üzlete a városban. Mivel az elmúlt napokban Heringes Anita polgármester is több megkeresést kapott ezzel kapcsolatban a lakosságtól, írásban egyeztetést kezdeményezett a Spar Magyarország Kft.-vel, annak érdekében, hogy megtudja, mi a cég terve az üzlettel, illetve hogyan kerülhető el az esetleges bezárás - írta a Teol.hu.

Maczelka Márk kommunikációs vezető azt írta a lapnak, a vállalat hálózatracionalizációs stratégiájának részeként az a döntés született, hogy Pakson, a Dózsa György úti áruház üzemeltetése nem folytatódik, az 2026. február 15-én bezár. A válaszban azt is írták, a döntés miatt nem kerül veszélybe Paks élelmiszer-ellátásbiztonsága. A településen az érintett üzlettől nagyjából 1,5 kilométer távolságra található egy másik Spar áruház is.







