A Tesla budapesti demonstrációs programmal indította el európai önvezetőtechnológiai offenzíváját.
SOS, veszélyben a vadmacskák! Így védheted meg a szerelmes erdei titánokat
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri a szerelemtől fűtött vadmacskák védelme érdekében. A vadmacskák párválasztási időszaka februártól márciusig tart, ebben az időszakban az állatok nagyobb területeket járnak be és gyakrabban haladnak át főútvonalakon, ami gázoláshoz vezethet. Kérjük, hogy a közlekedők körültekintően vezessenek, illetve, ha gázolt egyedeket észlelnek a Pilis Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, jelezzék a Vadaspark és a természetvédelmi őrszolgálat felé az esetet.
A Budakeszi Vadaspark a Pilisi Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2021-től működik együtt a fokozottan védett vadmacska védelme érdekében. A partnerség nem csak élőhelyvédelemre, elárvult kölykök felnevelésére, vadkamerázásra terjed ki, hanem a veszélyeztető tényezők minimalizálására és az elhullott egyedek begyűjtésére, vizsgálatára is.
A lakosság is bekapcsolódhat a fajvédelmi munkába, ha a projekt területéről történő észlelések adatait (fotó a tetemről, észlelés időpontja, helye GPS koordinátával) elküldi a buranyi.virag@bkvp.hu email címre, valamint a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának a pbkte@dinpi.hu email címre.
A fajvédelmi program célja az oktatás is, így aki szeretné megtudni mi az a pacsmagolás, vagy, hogy ezen rejtőzködő ragadozónak milyen a szerelmi élete, párválasztása, utógondozás az 2026. február 14-én a Budakeszi Vadaspark Szerelmes Állatok Napján felteheti kérdéseit a PANGEA Egyesület standjánál (10.00-15.00 óra Szaletli) vagy a látványetetéseknél (10.00 mosómedve, 15.00 kisragadozó kör) a vadaspark kollégáinak.
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!
Boros Sarolta a vidék eldugott szegletében, egy jurtában él – egy új videóban pedig megmutatja, milyen az élet a télen, mennyire bírja a jurta szigetelése...
Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit.
Kiadták a figyelmeztetést, életveszélyes lehet a jég: újabb rianások és beszakadások a Balatonon + Videó
A Balaton jegén továbbra is előfordulnak veszélyes területek, különösen Siófoknál, ahol a Bahart közforgalmú kikötő keleti mólója előtti szakaszon a jég felnyílt.
Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.
Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért
A diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a mosonmagyaróvári járatokon.
Ritka alkalom, amikor a Balaton valóban „téli arcát” mutatja – idén azonban minden feltétel adott hozzá. Kilenc év szünet után jégkarnevált rendeznek Balatonföldváron.
Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet...
Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!
Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő...
Te is kíváncsi vagy arra, hogyan készítik elő a több ezer állat lakomáját egy állatkertben? A látványos videó nemcsak a mennyiségekről, hanem a változatosságról is...
Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a...
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
A fagy tényleg megállíthatja a dióburokfúrólégy pusztítását? Idén végre terem majd a kiskertekben is dió? Két hazai szakembert kérdeztünk a helyzetről és a kilátásokról.
Beragadt a szmog a Sajó-völgyében: több borsodi településen már rendkívül szennyezett a levegő.
Nyomtalanul eltűntek a tatabányai Turul-emlékműről két ujj. A kezelő Vérteserdő Zrt. most a lakosság segítségét kéri, hátha valaki tudja, mi történt a szobor hiányzó darabjaival.
Egy 21 éves nő kért segítséget a rendőrségtől, miután Tokodon eltévedt, és a hidegben átfagyott. A keresést nehezítette a nagy hó, végül egy helyi férfi...
A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.