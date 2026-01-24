SOS, veszélyben a vadmacskák! Így védheted meg a szerelmes erdei titánokat

A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri a szerelemtől fűtött vadmacskák védelme érdekében. A vadmacskák párválasztási időszaka februártól márciusig tart, ebben az időszakban az állatok nagyobb területeket járnak be és gyakrabban haladnak át főútvonalakon, ami gázoláshoz vezethet. Kérjük, hogy a közlekedők körültekintően vezessenek, illetve, ha gázolt egyedeket észlelnek a Pilis Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, jelezzék a Vadaspark és a természetvédelmi őrszolgálat felé az esetet.

A Budakeszi Vadaspark a Pilisi Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2021-től működik együtt a fokozottan védett vadmacska védelme érdekében. A partnerség nem csak élőhelyvédelemre, elárvult kölykök felnevelésére, vadkamerázásra terjed ki, hanem a veszélyeztető tényezők minimalizálására és az elhullott egyedek begyűjtésére, vizsgálatára is.

A lakosság is bekapcsolódhat a fajvédelmi munkába, ha a projekt területéről történő észlelések adatait (fotó a tetemről, észlelés időpontja, helye GPS koordinátával) elküldi a buranyi.virag@bkvp.hu email címre, valamint a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának a pbkte@dinpi.hu email címre.

A fajvédelmi program célja az oktatás is, így aki szeretné megtudni mi az a pacsmagolás, vagy, hogy ezen rejtőzködő ragadozónak milyen a szerelmi élete, párválasztása, utógondozás az 2026. február 14-én a Budakeszi Vadaspark Szerelmes Állatok Napján felteheti kérdéseit a PANGEA Egyesület standjánál (10.00-15.00 óra Szaletli) vagy a látványetetéseknél (10.00 mosómedve, 15.00 kisragadozó kör) a vadaspark kollégáinak.

