Míg valahol leépítenek, máshol bért emelnek: megvan a pénz az önkormányzati köztisztviselők fizetésére

A kormány jelentős béremelést biztosít a köztisztviselőknek két lépcsőben, és kiterjeszti a korábban csak a kisebb településekre vonatkozó intézkedést a 10-30 ezer lakosú városokra is- közölte a HVG.

Kétlépcsős béremelésben részesül mintegy 100 ezer köztisztviselő: július 1-től 15 százalékkal, majd 2025. január 1-től újabb 15 százalékkal nő a fizetésük. A közelmúltban sztrájkkal is tiltakozó közszolgálati dolgozók bérrendezése most a 10-30 ezer lakosú kisvárosokra is kiterjed, miután májusban már a 10 ezer főnél kisebb települések esetében döntöttek a fizetésemelésről.

A kormányhatározat indoklásában elismerik "a helyi önkormányzatoknál folyó rendkívüli szakértelemmel végzett, magas szintű szakmai munkát". Az intézkedés értelmében a központi költségvetés hivatali működéshez biztosított fajlagos támogatása július 1-től 532 500 forint/fő összegre emelkedik, amely kizárólag erre a célra használható fel. 2025-ben pedig a fajlagos támogatás jelentősen, 9 280 000 forint/fő összegre növekszik.

A kabinet egyéb költségvetési átcsoportosításokról is határozott. A Központi Maradványelszámolási Alapból egymilliárd forintot kapott a Honvédelmi Minisztérium sportcélokra, az alapítványi egyetemek működésére pedig további félmilliárd forintot különítettek el. Az Igazságügyi Minisztérium állatvédelemre szánt keretéből 250 millió forintot csoportosítottak át az Agrárminisztériumhoz a Magyar Falu Program támogatására.

A kormány döntött három új magyar-szlovén közúti határátkelő létesítéséről is Szalafő – Hodos (Hódos), Bödeháza – Žitkovci (Zsitkóc) és Szentgyörgyvölgy – Motvarjevci (Szécsiszentlászló) között. A fejlesztésre az idei évben 186 millió forintot, jövőre pedig 3,8 milliárd forintot fordítanak. Emellett Romániával is terveznek új közúti átkelőhelyeket kialakítani Geszt – Salonta (Nagyszalonta), Ura – Berveni (Börvely), valamint Nagykereki – Santăul Mare (Nagyszántó) helyszíneken, amelyekre vonatkozóan a miniszterelnök most adott felhatalmazást a megállapodás megkötésére.