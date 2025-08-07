2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
View of planet Earth and meteor shower. Meteor rain and Earth. Quadrantids, Lyrids, Eta Aquariids, Aquariids, Perseids, Orionids, Leonids, Geminids.
Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 04:27

Augusztus a hullócsillagok hónapja, ilyenkor figyelhető meg a leginkább a Perseidák meteorraj, de hajnali együttállások, valamint bolygó- és holdészlelések lehetősége is elénk tárul. A Perseidák meteorraj gyakorisági maximuma kétségkívül az egyik legnépszerűbb csillagászati esemény az év során, de érdemes kiemelni néhány más rendkívül látványos égi eseményt is a hónapból - olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján. Lássuk, miért és mikor érdemes az égre nézni 2025 augusztusában!

A Perseidák meteorraj maximuma, vagyis amikor a legtöbb hullócsillagot figyelhetjük meg az éjjeli égbolton, augusztus 12-én várható. Viszont előtte és utána is érdemes lesz az égre nézni. Augusztus hónapja a koránkelőknek kedvez a csillagászok szerint. Szintén augusztus 12-én látható majd a Vénusz és a Jupiter hajnali laza együttállása, augusztus 15-én a Vénusz elfoglalja legmagasabb pozícióinak egyikét az égen. Éppen augusztus 20-ra esik a Castor, a Pollux, a holdsarló, a Vénusz és a Jupiter együttállása, 21-re a Merkúr dichotómiája jó hajnali megfigyelhetőséggel. Augusztus 25-én egy vonalba kerül a Castor, a Pollux és a Vénusz. Augusztus 26-án pedig egy vonalba kerül a holdsarló, a Mars és a Porrima.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló által összegyűjtött látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségek:

  • Augusztus 9. - Telihold 9:55-kor a Bak csillagképben.
  • Augusztus 12. - A Perseidák meteorraj csúcsa: tetőzik a legismertebb meteorraj, a július 17-e és augusztus 24-e között tartó Perseidák. A gyakorisági maximum idején óránként akár 50-100 hullócsillagot is láthatunk, de három nappal a telehold után zavarni fog a Hold erős fénye.
Augusztus 12-én látványos együttállásba kerül a Vénusz és a Jupiter hajnali 4:20-kor a keleti horizont felett 16 fokkal az Ikrek csillagképben. A két bolygó a közelség pillanatában 53'-re látszik majd egymástól. Az együttállást az előző és a következő napon is megfigyelhetjük: augusztus 11-én 1,4 fokos, augusztus 12-én pedig 1,2 fokos távolságba ér egymástól a két égitest.

  • Augusztus 22. - A Mars és a Porrima együttállása: 20:45-kor 2,5 fokos közelségbe ér a Mars és a 2,7 magnitúdós gamma Vir, avagy Porrima a nyugati horizont felett 3 fokkal.
  • Augusztus 25. - Egy vonalba kerül a Castor, a Pollux és a Vénusz: látványos, egyenes vonal menti együttállást produkál a nevezett három égitest 7:07-kor a keleti látóhatár felett 14 fokkal. A megfigyelést javasolt még közel sötétben, 4:30-kor végrehajtani. Esti holdsarló: 20:10-kor a látóhatár fölött mindössze 1,8 fokos magasságban látszik a 2,5 napos, 6%-os fázisú holdsarló a polgári szürkület végén.
  • Augusztus 26. - Egy vonalban a holdsarló, a Mars és a Porrima: este 20:15-kor a nyugati égen vonalat alkot a három említett égitest. A 12%-os fázisú holdsarló a Mars alatt 3,6 fokkal látszik majd, a horizont felett pedig 3,1 fokkal.
  • Augusztus 27. - A Hold és a Spica együttállása: 20:15-kor a 19%-os fázisú holdsarló és a Spica 2,6 fokos együttállásba kerül a horizont felett 5,1 fokkal.
  • Augusztus 30. - A félhold és a Pii SCo együttállása: 20:40-kor 1,1 fokos távolságba ér egymástól a 45%-os fázisú Hold, valamint a 2,9 magnitúdós Pii SCo csillag. A Hold a Skorpió ollói között látszik ekkor.
  • Augusztus 31. - Az Antares és a Hold együttállása: este 20:30-kor az 55%-os fázisú félhold 3,9 fokos távolságba kerül az Antarestől a horizont felett 11 fokkal.

Tapasztalt észlelőknek javasolt, gyakran binokuláros vagy távcsöves jelenségek:

A kevésbé feltűnő, gyakran csak binokulárral vagy csillagászati távcsővel megfigyelhető jelenségeket is felsorolták a csillagászok. Ezek észleléséhez nagyobb tapasztalat vagy távcsöves bemutatót tartó csillagvizsgáló felkeresése szükséges.

  • Augusztus 11. - Az Uránusz távcsöves együttállása két csillaggal: a Naprendszer 7. bolygója távcsővel megfigyelhető együttállásba kerül két halvány csillaggal hajnali 01:30-kor: a 9,3 magnitúdós SAO 93665-tel, és a 9,0 magnitúdós SAO 93668-cal. A bolygó a Bika csillagképben a két csillag között látszik majd, az egyiktől 2,2'-es, a másiktól pedig 2'-es távolságban, a keleti horizont felett 16 fokkal.
  • Augusztus 13. - Megkezdődik a Merkúr kedvező láthatósága: a Naprendszer legbelső bolygója innentől kezdve napokig jól megfigyelhető a hajnali égbolton. Hajnali 5:04-kor a 8,9"-es látszó átmérőjű, 20%-os fázisú, 1,1 magnitúdós merkúrsarló 6 fokos magasságba ér a polgári szürkület kezdetén.
  • Augusztus 14. - A Mars és a Zaniah esti együttállása: 21:05-kor a Mars 58'-es együttállásba lép a 3,9 magnitúdós éta Vir, avagy Zaniah nevű csillaggal. A csillag éppen a bolygó felett látszik majd a horizont közelében, 3-4 fokos magasságban.
  • Augusztus 15. - A Szaturnusz és a HD 137 együttállása: hajnali 3:30-kor a gyűrűs bolygó 4,9'-es együttállásba kerül a 8,7 magnitúdós HD 137-tel a déli látóhatár felett 41 fokkal. Távcsővel látható módon látványos ívként követi majd egymást a Szaturnusz 3 holdja és a HD 137 csillaga Halak csillagképben.
  • Augusztus 17. - A Vénusz és a HD 57900 szoros együttállása: hajnali 4:00-kor a a Vénusz és a 7,3 magnitúdós csillag 8'-es közelségbe kerül a keleti horizont felett 11 fokkal. Az Ikrek csillagképben bekövetkező szoros együttállás megfigyelése remek távcsöves kihívásnak bizonyulhat.
  • Augusztus 18. - A Vénusz és az Eszkimó-köd együttállása: 4:00-kor közel kerül egymáshoz a Vénusz és az Ikrek csillagképben található, 9,7 magnitúdós látszó fényességű planetáris köd, az NGC 2392-es számmal jelölt Eszkimó-köd. A közelség idején a két égitest 21'-re lesz egymástól, a keleti horizont felett 11 fokkal.
  • Augusztus 19. - A Jupiter és a 44 Gem szoros együttállása: a bolygó és a 6,0 magnitúdós csillag 6,5'-re kerül egymástól 4:15-kor, a horizont felett 19 fokkal. Ekkor a 44 Gem majdhogynem olyan közel látszik majd a Jupiterhez, mintha annak egyik holdja lenne.

A holdsarló és az M35 laza együttállása: a 19%-os fázisú Hold sarlója laza együttállása kerül az Ikrek csillagképben található M35 jelölésű nyílthalmazzal. A horizont felett 25 fokkal látható két objektum 03:45-kor 3,9 fokos távolságba kerül egymástól a közelség pillanatában.

A Merkúr legnagyobb nyugati kitérése: a legbelső bolygó 18,6 fokos elongációnál eléri legnagyobb nyugati kitérését 11:48-kor. A hajnali égen remek lehetőség nyílik a 37%-os fázisú, 7,7"-es látszó átmérőjű, 0,1 magnitúdós bolygó megfigyelésére.

  • Augusztus 20. - A Merkúr és a Praesepe együttállása: 4:30-kor 2,2 fokos közelségbe ér a Merkúr és a Rák csillagkép M44-es számmal jelölt, Praesepe nevű nyílthalmaza a keleti horizont felett 4 fokkal. A Merkúr ekkor a 3,9 magnitúdós látszó fényességű delta Cnc csillag 48'-es szomszédságába kerül.
  • Augusztus 21. - A Merkúr dichotómiája: hajnali 5:15-kor, a polgári szürkület kezdetén, 9,6 fokos horizont feletti magasságban látszik majd a 49%-os fázisú, -0,3 magnitúdós látszó fényességű, 7,1"-es látszó átmérőjű Merkúr.
  • Augusztus 22. - Hajnali vékony holdsarló: hajnali 5:15-kor az 1%-os fázisú, az újhold előtt 26 óra 51perces holdsarló 6 fokos horizont feletti magasságban kereshető majd a polgári szürkület kezdetén. Égi kísérőnktől 5,7 fokos távolságban a Merkúr is megfigyelhető a Rák csillagképben.
  • Augusztus 29. - A Mimas a Tethys árnyékába kerül: este 23:52-kor a Szaturnusz Mimas nevű, 12,9 magnitúdós látszó fényességű holdja a Tethys hold árnyékába kerül. A belépés 23:46:23-kor történik majd meg, a kilépés pedig 23:57:29-kor. A belépés idején a Szaturnusz holdjai 31 fokos horizont feletti magasságban tartózkodnak majd a Halak csillagképben. Hasonlóképpen árnyékba kerül a Mimas augusztus 28-án és 31-én is, de előbbi esetén a fényességcsökkenés minimális lesz, utóbbinál pedig tovább nehezíti a megfigyelést a látóhatárhoz való közelség.
  • Augusztus 30. - Véget ér a Merkúr hajnali láthatósága: 5:30-kor az 5,7"-es, -1,2 magnitúdós, 82%-os fázisú bolygó 6,8 fokos magasságban látszik majd a keleti horizont felett.  Ezzel véget ér jó hajnali láthatósága.

A bolygók augusztusi láthatósága

Merkúr: A bolygó kedvező nyár végi hajnali láthatóságát használhatjuk ki a hónap során. Augusztus 13-án a 8,9"-es méretű, 20%-os merkúrsarló 1,1 magnitúdós égitestként emelkedik 6 fokos magasságba a polgári szürkület kezdetére, binokulárral vagy távcsővel már megfigyelhető.  Augusztus19-én éri el legnagyobb nyugati elongációját 18,6 fokos távolságban a Naptól. Augusztus 21-én dél körül következik be a dichotómiája, e nap hajnalán a 7,1"-es, 49%-os fázisú félmerkúr -0,3 magnitúdós égitestként szabad szemmel is megpillantható 9,5 fok magasan a polgári szürkület kezdetén. A bolygó kedvező láthatóságát egészen augusztus 30-ig kihasználhatjuk, amikor is az 5,7"-es, 80%-os, -1,2 magnitúdós telő Merkúr még 6,8 fokkal látható a látóhatár fölött a polgári szürkület kezdetén. Augusztus 20–21-én a bolygó a Praesepe nyílthalmaz fölött vonul el, kellően tiszta égboltnál binokulárral szép együttállást alkotva a bolygóval a korai szürkületben. Augusztus 22-én a vékony holdsarló közelíti meg 6 fokra a bolygót.

Vénusz: Az augusztus a Vénusz-észlelők kiemelt hónapja lehet, amelynek oka a bolygó jó hajnali láthatósága. Bár a telő fázisú Vénusz közeledik a Naphoz, az ekliptika egyre meredekebb hajlásszöge (a horizonthoz viszonyítva) miatt a hónap során végig nagyon jól megfigyelhető, először az Ikrek, majd a Rák csillagképben. A hajnali égbolt leglátványosabb égitestje a hónap közepén látható a legmagasabban az égen, a polgári szürkület kezdetére 22,6 fokos magasságba kerül a 80%-os fázisú, 13,3"-es, -4 magnitúdós fényességű bolygó. A 80%-os, előrehaladott fázis lehetővé teszi, hogy a gyakorlott észlelők akár vizuálisan, de inkább UV/IR fotográfia segítségével észleljék a bolygó globális felhőmintázatát: a bolygó felhőtérképe annak gyors mozgása miatt 4 nap alatt összeállítható. Aki pedig szabad szemmel vagy binokulárral szeretne gyönyörködni a Hajnalcsillagban, arra több szép együttállás is vár a hónap során. Mindezek közül kiemelkedik a Vénusz Jupiterrel való 51'-es együttállása augusztus 12-én, ez az év egyik leglátványosabb szabad szemes együttállása lesz!

Mars: A Naphoz az égen erősen közeledő vörös bolygó még szabad szemmel is megtalálható augusztusban a Szűz csillagképben, a bolygó felszínét távcsővel észlelni azonban már nagyon nehéz a nagyon kicsiny látszó átmérője miatt. Augusztus közepén az esti szürkületben 5-7 fok magasan szabad szemmel is láthatjuk még az 1,6 magnitúdós, 95%-os fázisú, 4,3"-es Marsot. Augusztus 14-én az éta Virginissel, 22-én pedig a Porrimával áll együtt.

Jupiter: A hajnalban egyre magasabbra emelkedő bolygó a Vénusz mellett a hajnali ég látványossága az Ikrek csillagképben. Augusztus közepén a hajnali szürkületben 20 fok fölé emelkedő planétáról már értékes megfigyeléseket készíthetünk. A -1,9 magnitúdós, 33"-es Jupiter felhőzetén látványos mintázatok bukkannak fel, időnként a Nagy Vörös Foltot is elcsíphetjük rajta. Augusztus 12-én a még nála is fényesebb Vénusszal való 51'-es együttállása az év egyik leglátványosabb, szabad szemmel is megfigyelhető jelensége lesz.

Szaturnusz: Az oppozíció előtti hónapban az esti szürkület végén kelő bolygó késő estétől kezdődően egész éjjel jól megfigyelhető. A hónap közepén éjfél előtt fél órával ér 20 fokos magasság fölé, hajnali fél 3 előtt delel 40 fokos magasság fölött, kiváló észleléseket készíthetünk róla. A 0,8 magnitúdós Szaturnusz korongja már 19"-es, gyűrűjének déli oldala 3,8 fokkal billen felénk. Augusztus 29-én 23:52-kor a Mimas a Tethys árnyékába kerül, amelyet nagy távcsővel vagy fotografikusan is megfigyelhetünk.

Uránusz: Már egészen magasra emelkedik a hajnali égen a zöldes bolygó a Bika csillagképben. A hónap közepén a hajnali szürkület kezdetén 45 fokos magasságban láthatjuk, kiváló észleléseket is készíthetünk róla. Az 5,7 magnitúdós, 3,6"-es, apró korong megfigyelése azonban nagy távcsövet igényel.

Neptunusz: Egész hónapban a Szaturnusz mellett jár a Halak csillagképben, 2 foknál közelebb hozzá, így az éjszaka nagy részében a Neptunusz is megfigyelhető. Augusztus közepén éjfél előtt emelkedik 20 fok fölé, hajnali 3 után delel közel 42 fok magasságban. Nagy távcsővel értékes észleléseket készíthetünk a 7,8 magnitúdós, 2,3"-es apró kékes bolygóról - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja.
