Te tudod, mi a kópic vagy a málé? Zalában most élő társasjátékon tesztelheted tájnyelvi tudásod

A Göcseji Dombérozó nemcsak a táj szépségét és a helyi ízeket hozza közelebb a látogatókhoz, hanem a helyi nyelvjárás és hagyományok világába is betekintést nyújt. Ennek egyik izgalmas eleme a kustánszegi „kukoricás” társasjáték, amely játékosan tanít, közben pedig életre kelti a göcseji paraszti kultúrát – kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Nézzétek csak!

„Most múlik pontosan…” Július 11. és 20. között zajlik a Göcseji Dombérozó, egy izgalmas kulturális programsorozat, amely 22 zalai települést köt össze. Az esemény Magyarország egyik legtitokzatosabb és legszínesebb tájegységén, a zalai dombság szívében valósul meg, és különlegessége, hogy helyi gazdaságokat, portákat és hagyományokat mutat be a látogatóknak. A hétvégén is látogathatóak még a zalai porták, a cikk végén hozzuk is a részletes programot, de most lássuk, milyen egyéb különlegeséggel is előrukkoltak idén a göcsejiek!

A programsorozat részeként a Kustánszegi Tájház udvara is különleges élmény helyszíne lett: kicsik és nagyok együtt idézték fel a göcseji tájszavakat, miközben játékosan ismerkedtek a paraszti kultúra hagyományaival. A program célja egyszerre volt szórakoztató és ismeretterjesztő – és sikerült is mindkét célkitűzést maradéktalanul teljesítenie.

Kópic? Gereben? Málé? Ismered ezeket a tájszavakat?

A rendezvény egyik különleges fénypontja a göcseji „Kukoricás” társasjáték volt, amely egy négy oldalról kerített boronaház köré épül. A játék különlegessége, hogy a résztvevők a tájegység jellegzetes szavaival, kifejezéseivel és hagyományaival ismerkedhetnek meg, miközben valódi, kézzel készült játékelemekkel tehetik meg az ismeretszerzés lépéseit.

A játékmester szerepét az ötletadó Pozvai Szilvi töltötte be, aki nemcsak a szabályokat ismertette, hanem segített a tájszavak értelmezésében, jelentésük felfedezésében is. A résztvevők így szinte észrevétlenül merülhettek el Göcsej gazdag nyelvi és kulturális világában – mindezt közösségi élményként, játékos formában. Apropó, te milyen göcseji tájszavakat ismersz? Kattints ide a válaszokért, de itt megnézheted a társasjátékot is!

Programok, amik a Göcseji Dombérozó 2. hétvégéjén még várnak rád:

Július 18.

08:00 Rohonczi Anett fotókiállítása, Gombosszeg Petőfi utca11.

10:00 Műterem - Toró Annamari festőművész és Kacsó István grafikus képkiállítása, Kustánszeg, Templom út 7.

15:00 Író a dombok között, avagy dombírózzunk együtt! , Gutorfölde Jókai út 20-22.

16:00 DerékSzegiek: Túraútvonal és térkép bemutató, Becsvölgye Fő út 49.

18:00 Gellénháza Téged vár - olajipar és hagyomány, Gellénháza Olajbányász krt. 6.18Júl

18:30 Az élet ütemén »« Egy este Gaál Zsuzska költő, meseterapeuta, tanár és barátaival a Kávási Tájházak árnyékában, Kávás Temető út 11-13.

20:00 Nyár, zene, tópart, dombérozás együtt! Nagylengyel, Dózsa u. 35.

Július 19.

07:30 Szabad a gazda - Reggeli fejés, bio tejtermékek Gombosszegen, Gombosszeg, Petőfi utca végén a legelő

08:00 Rohonczi Anett fotókiállítása, Gombosszeg Petőfi utca11.

08:30 Éjjel-nappal Göcsej kerékpártúra, Zalaegerszeg Falumúzeum utca

08:30 Reggeli napindító jóga gyakorlás, Becsvölgye Fő út 49.

09:00 Ökológiai gazdálkodás - természetvédelmi szemlélettel, Gombosszeg, Petőfi u. 1.

10:00 Nyitott pajta műterem, hol alkot egy festőművész. Milejszeg, Móricz Zsigmond utca 18.

10:00 "Alternatív narratívák" - Kreatív képregényírás és-rajzolás játék Becsvölgye Fő út 49.

10:00 Fehérnép-dödörgő, Gombosszeg Petőfi u. 35.

12:00 Hagyományok útján Kustánszegen, Kustánszeg, Petőfi út 1.

12:00 Egy hét a Berkenyésben - Berkenyés Vendégház Falusi Vendégasztala, Zalalövő Körmendi utca 11.

12:00 Pörkölttorta készítés mesterfokon! Kustánszeg, Parasza, Arany János út 18.

13:30 Képregényalkotás párban - saját sztori, közös csattanó! Becsvölgye Fő út 49.

13:30 Rádiházi kulturpiknik, Gutorfölde Rigóhegy telep

14:00 Szakmai délután a baki hegyen - Szőlő, növényvédelem, tapasztalatcsere, Bak - Lenner Krisztián – Pál Tihamér birtoka

14:00 Petanque - repülnek a petanque golyók Becsvölgyén, Becsvölgye 7414 26,

16:00 Értékeink a Kis Göcseji Kincsesházban »« Göcsejben, Göcsejről, nem csak göcsejieknek!

16:30 Séta a göcseji kivi ültetvényben, Kustánszeg Akácos út

20:00 Koncert a templomdombon - Kustán Ádám Trio, Kustánszeg, Petőfi út 1.

Július 20.