Bakancslistás tippek nyári szünetre: 5 hazai vár, ahol a gyermekek is hősök lehetnek

Megesik, hogy a gyerekek számára egy régi kőfal többet mond minden mesénél. Ahol a történelem nem unalmas lecke, hanem izgalmas kaland, kardcsörtével, csigalépcsővel, panorámával. Magyarország várai ma már nemcsak a múlt tanúi, hanem családi élményparkok is, ahol kicsik és nagyok együtt fedezhetik fel a középkor mindennapjait. A Csodásmagyarország.hu öt olyan különleges helyet mutat be, ahol a nyaralás valódi időutazás, és ahol a gyerekek is hősök lehetnek!

1. Sümeg, ahol a gyerekek vitézekké válhatnak A Sümegi Vár az ország egyik legszebb középkori erődje, amely a 13. századtól kezdve több korszakon át épült és bővült. Az évszázadok során püspöki székhelyként és erődként is szolgált, mígnem a 18. században pusztulásnak indult. Az 1950-es évektől megkezdődött a feltárás és a helyreállítás, majd a Papp család üzemeltetésében a vár újjáéledt. Ma fejlesztésekkel, kiállításokkal és programokkal várja a látogatókat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Sümegi Vár mellett működő Történelmi Élménypark a középkori élet izgalmait kínálja interaktív, élő történelemóra formájában. A hadigép-kiállításon kőhajítók, ostromtornyok, tűzfegyverek és dárdavetők idézik meg az ostromok világát. A látogatók működés közben is láthatják ezeket a szerkezeteket, sőt, a török ostromtábor sátrai és ágyúi is korhű részletességgel jelennek meg. A kisebbeket külön gyermek játszópark várja mászófallal, lovas mérleghintával és játszóvárral. A komplexum része a Püspöki palota, a Várcsárda, az állatsimogató, a Lovagi Aréna és a Hotel Kapitány is, így a család minden tagja számára élményteli kikapcsolódást nyújt. 2. Visegrádi Fellegvár és Királyi Palota, ahol a történelem játszótér is A Várhegy tetején magasodó Fellegvár Visegrád legismertebb építménye: ikonikus látvány, amely a város nevével szinte egybeforrt. Kevesebben tudják, hogy az alsó részen álló Salamon-torony is a középkori várkomplexumhoz tartozik, bár ma már külön nevezetességként emlegetik őket. A Fellegvár évente tízezreket vonz, nemcsak a történelmi kiállítások miatt, hanem a lélegzetelállító panorámáért is. Ideális úti cél kalandvágyó családok számára, hiszen itt megelevenedik a történelem a gyerekek előtt. A várban számos interaktív kiállítás várja a látogatókat: a Szent Korona másolatát bemutató tárlat, a középkori fegyvereket felvonultató kiállítás, valamint a panoptikum, amely az 1335-ös királytalálkozót idézi meg. A szabadtéri hadieszközök, mint a hajítógépek, különösen lenyűgözik a fiatalabbakat. A vár teraszáról nyíló panoráma pedig minden korosztályt elvarázsol. A közeli Királyi Palotában a gyerekek megismerhetik a középkori udvari életet, míg a Palotaházban mesterségbemutatók és kézműves foglalkozások teszik teljessé az élményt. Így a Visegrádi Fellegvár a történelmi ismeretek mellett szórakoztató élményt is kínál az egész családnak. www.visitvisegrad.hu 3. Páncélt ölt a múlt: kalandok Boldogkő várában A Zempléni-hegység andezittufa szirtjén, Boldogkőváralja fölött emelkedik a vadregényes Boldogkő vára. Az észak-déli irányban elnyúló, belsőtornyos erőd szabálytalan alaprajzával ma is úgy áll a táj fölé magasodva, mintha még mindig őrizné a Hernád völgyét és a régi kassai utat. Története – akár egy középkori regény – kusza és töredezett, az oklevelek is csak mozaikszerűen mesélnek róla. Amit biztosan tudunk: a vár a tatárjárás után épült, védelmi célból. A legenda szerint egy Bodó nevű aszalómester mentette meg IV. Bélát a tatárok elől, a vár pedig hálából kapta a nevét. A Zempléni-hegység szívében magasodó Boldogkő vára a családok számára is izgalmas kalandok színtere. Áprilistól október végéig minden hétvégén és ünnepnapon garantált programokkal várják a látogatókat, amelyek különösen a gyerekek számára kínálnak felejthetetlen élményeket. A jelmezes tárlatvezetések során a Drugeth-család udvarhölgyei és a várkapitány vezetésével ismerhetik meg a látogatók a vár történetét és legendáit. A lovagi párbaj bemutatók pedig tréfás párbeszédekkel és látványos harci jelenetekkel kápráztatják el a közönséget, ahol a gyerekek apróddá válhatnak. A vár kiállításai interaktív módon mutatják be a középkori életet: a palotaszárnyban fegyver- és páncélkiállítás, valamint a magyar történelem nevezetes csatáit bemutató ólomkatona kiállítás várja az érdeklődőket. A várpincében pedig egy páncél- és fegyverkovács műhely, valamint a középkori pénzhamisítást bemutató interaktív installáció kínál további érdekességeket. 4. A Balaton őrzője: Szigliget A Balaton északi partján, hegyek és tőzegmezők ölelésében magasodik a 750 éves Szigligeti vár. Messziről hívogat, akárhonnan közelítjük. Ez az erődítmény sosem hajolt meg a törökök előtt, csak a Habsburg harag rombolta le, miután évszázadokig állta a történelem viharait. Ma újra élettel teli: panoráma, kiállítás, koncert, családi program – egy hely, ahol a múlt nem poros, hanem lélegzik. A Szigligeti vár nemcsak a történelem szerelmeseinek, hanem a családoknak is igazi kincsesbánya. A vár területén interaktív kiállítások, barokk konyha, fegyverek és korabeli mindennapokat bemutató tárlatok várják a látogatókat. A legkisebbek számára különleges élményt nyújtanak a fából készült ördöglakatok és a várétkezdében kapható finomságok, mint a fahéjas mogyoró vagy a színes drazsék. A vár melletti őrtoronyból lenyűgöző panoráma tárul a Balatonra és a környező tájra. A nyári estéken a Szigligeti Várudvar a meséknek is teret ad. A legkisebbek A sündisznó című népmese interaktív előadásán játszva tanulhatnak, míg a nagyobbakat olyan klasszikusok várják, mint A dzsungel könyve vagy az Egri csillagok musicalváltozata. Jön A Só, amely egy gyerekelőadás formájában mesél arról, mi az, ami igazán fontos, és a család kedvence sem marad ki: A Padlás, ami félig mese, félig musical, de teljes szívvel szól minden generációhoz. Szigligeten idén nyáron a színház is a családi kaland része lesz. 5. A hősök vára ma is él Egerben Az Egri vár, a magyar történelem egyik ikonikus helyszíne, ahol 1552-ben Dobó István és maroknyi védője hősiesen állta a török ostromot. A vár falai között ma is megelevenedik a múlt: a Dobó István Vármúzeum kiállításai, mint például a Kazamaták, a Hősök terme és a Börtönkiállítás, izgalmas betekintést nyújtanak a középkori életbe. A várból nyíló panoráma pedig páratlan kilátást kínál Eger városára és a környező tájra. A Családbarát Múzeum-díjas Dobó István Vármúzeum számos programmal várja a látogatókat. Augusztus 9-én újra életre kel a történelem az Egri vár falai között: jönnek a Végvári Vigasságok, immár 29. alkalommal. Az egésznapos eseményen minden a hősiességről, virtusról és jókedvről szól. Csatajelenetek, fegyverbemutatók, hagyományőrzők és korabeli felvonulások repítenek vissza a 16. századi Egerbe. Közben kézművesek kínálják portékáikat, családi programok és koncertek gondoskodnak róla, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálja a maga kedvenc pillanatát.

