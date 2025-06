Kihagyhatatlan lesz: így pezseg majd 2025-ben a Múzeumok Éjszakája a vidék nagyvárosaiban

Idén is különleges élményekkel várja a látogatókat a Múzeumok Éjszakája: június 21-én az ország több száz pontján nyílnak meg a múzeumok és kiállítóhelyek kapui, hogy egyetlen estén keresztül új oldaláról mutassák be a kultúrát, a tudományt és a művészetet. A szervezők szerint országszerte több ezer programmal készülnek – köztük koncertekkel, színházi előadásokkal, tárlatvezetéssel, családi programokkal és interaktív eseményekkel.

A rendezvény idei arca Gubás Gabi Jászai Mari-díjas színművész lett, aki a kampány keretében több múzeumba is ellátogatott, hogy személyesen is megismerhesse az idei kínálatot. Élményeiről rövid videók is készültek, amelyeket a Múzeumok Éjszakája hivatalos Facebook- és Instagram-oldalain lehet majd megtekinteni a következő hetekben. A színésznő célja, hogy még több embert buzdítson a részvételre – különösen azokat, akik eddig ritkán vagy egyáltalán nem látogattak múzeumba - derült ki az MTI közleményéből.

Az idei év kiemelt városa Miskolc, ahol különösen gazdag programkínálattal készülnek. A Pannon-tenger Múzeum és a Hermann Ottó Múzeum különleges kiállításokat kínál: utóbbiban például a Virágzó Népművészet című tárlat mellé népművészeti divatbemutató, kézműveskedés, néptáncbemutató és a Miskolczi Dalárda koncertje is kapcsolódik.

A Miskolci Nemzeti Színház színészei flashmobbal lepik meg a közönséget, megelevenedik Jókai korának irodalmi és zenei világa, míg a Régészeti Látványraktár egyedi interaktív tárlattal és rendhagyó kiállítással várja a látogatókat.

Online felületek és részletes program

A részletes programkínálatot június elejétől lehet majd böngészni a rendezvény hivatalos weboldalán, a www.muzej.hu címen. A Muzéj közösségi média oldalain pedig nemcsak a kampányvideók, hanem különféle érdekességek, kulisszatitkok és nyereményjátékok is elérhetők lesznek.

A Múzeumok Éjszakája 2025 minden korosztály számára izgalmas és tartalmas kikapcsolódást kínál. Legyen szó családi programról, baráti kiruccanásról vagy kulturális kalandozásról, június 21-én garantáltan mindenki talál kedvére valót.