Ilyen még nem volt a Balatonnál: épül az ország legextrább kerékpáros attrakciója

A Balaton egyik legnépszerűbb nyaralóvárosában, Zamárdiban épül Magyarország legnagyobb kerékpáros pumpapályája – jelentette be a település önkormányzata. A projekt 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Országos Bringapark Program 2025 keretében, melyhez a város további 20 millió forintos önrésszel járul hozzá.

A több mint 820 négyzetméteres aszfaltos pálya – amelynek nyomvonala 320 méternél is hosszabb lesz – a Panoráma sétány és a Balaton közötti területen kap helyet, így gyakorlatilag közvetlen vízparti bringaparkként működik majd. A fejlesztés nem csupán méreteiben lesz kiemelkedő, hanem abban is, hogy kezdők és haladók egyaránt használhatják majd: a pálya különböző nehézségi fokozatú szakaszokat, döntött kanyarokat, ugratós részeket, púpokat és duplákat tartalmaz majd. A legkisebbekre gondolva egy külön mini pumptrack rész is épül - írta a Sonline.hu.

„Valódi kuriózum lesz, hogy az ország legnagyobb pumpapályája nálunk épülhet meg” – mondta Csákovics Gyula polgármester, aki azt is hangsúlyozta, hogy a közeli teniszpályákkal és kajak-kenu ponttal együtt egy igazi sportközpont alakulhat ki a város déli részén.

A kerékpáros pumpapálya (vagy pumptrack) egy hullámos, kanyarokkal tarkított zárt pálya, amelyen pedálozás nélkül, úgynevezett „pumpáló” mozgással lehet haladni. A cél az, hogy a kerékpáros testmozgással – a súlypont ritmikus emelésével és süllyesztésével – gyorsítson a pályán.

A modern aszfaltos pumpapálya egyik nagy előnye, hogy esős, sáros időben is használható, amikor a földes vagy természetes terepek nem alkalmasak a kerékpározásra. A profik trükkjeit – mint a kormánypörgetés vagy a vázforgatás – itt már a Balaton-parton is gyakorolhatják majd. A balatoni beruházás célja nemcsak a sport népszerűsítése, hanem Zamárdi turisztikai kínálatának bővítése is – különösen a családosok, aktív nyaralók és bringások számára. A munkálatok várhatóan még az idei évben befejeződnek.