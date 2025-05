Éjszakai durrogások tartják rettegésben a hevesi lakókat: most kiderült, mi okozza a pokoli zajt

A nagyrédeiek egy ideje már nem alszanak nyugodtan éjszaka, mert időnként hangos durrogásra riadnak fel. Mostanra kiderült, mi a forrása a titokzatos éjszakai zajnak. Hangágyúk zavarják meg az éjszakai csendjét – a gazdák szerint nem volt más választásuk, a polgármester valami megoldást sürget.

Napok óta nem nyugszanak a kedélyek Nagyrédén: hangos éjszakai durrogások zavarják meg az éjszaka csendjét. A különös hanghatások forrása a mezőgazdasági területeken használt hangágyú – derült ki Siposné Fodor Judit, Nagyréde polgármesterének május 20-i közösségi médiás bejegyzéséből.

A gazdák összesen hét darab hangágyút helyeztek ki a környék különböző pontjaira – többek között az ecsédi határba, a Peresre, a víztározók közelébe, valamint a vadalmás lapos területére –, mivel az utóbbi időszakban jelentős vadkárok sújtják a szőlőterületeket. A probléma elsősorban a szarvasbikák és őzek jelenlétére vezethető vissza, amelyek a polgármester szerint a legsúlyosabb károkat okozzák a termésben - írta a Heol.hu.

Vadkár vagy nyugodt éjszaka? Nincs jó válasz

A vadkár visszaszorítását ugyan a helyi vadásztársaság is támogatja, rendszeresen hajtanak végre elhárító akciókat, mégis a gazdák úgy érzik, kénytelenek további lépéseket tenni a termésük megóvása érdekében – így került sor a hangágyúk alkalmazására. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy ezek az eszközök nem engedély- és bejelentéskötelesek, így az önkormányzatnak nincs beleszólása a kihelyezésükbe.

"A gazda védekezik, a vadásztársaság teszi a dolgát, a lakosság viszont szeretne éjszaka nyugodtan aludni" – fogalmazott a polgármester, aki szerint elengedhetetlen lenne egy minden érintett fél számára elfogadható kompromisszum kialakítása.

A helyiek nemcsak az alvásproblémák miatt panaszkodnak, de házi kedvenceik is megsínylik a hanghatásokat: a kutyák gyakran ugatnak és nyüszítenek félelmükben, mert nem értik, mi történik körülöttük éjszakánként. A helyzet javítása érdekében a vadásztársaság ultrahangos riasztókat, vegyszeres vadriasztókat biztosított a gazdák számára, és anyagilag támogatták villanypásztorok beszerzését is. A legutóbbi egyeztetések során arról is döntés született, hogy hét új lest telepítenek, ahol éjszakánként hét vadász fog szolgálatot teljesíteni. Emellett a gazdák úgynevezett „vadföldek” kialakítását is vállalták: ezeket a területeket művelés nélkül hagyják, hogy a vadak ott találjanak táplálékot, és ne a szőlőültetvényeken keresgéljenek éjszakánként.

Ennek ellenére a gazdák továbbra is szükségesnek látják a hangágyúk használatát, hiszen – ahogy a polgármester is fogalmazott – „a vad éhes, ennie kell, élnie kell”, de a lakosság pihenéshez való joga is érthető.