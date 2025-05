Négy év után újra nyit a legendás termál: vizének gyógyerejét a Holt-tengeréhez hasonlítják

Hivatalosan is kezdetét vette a nyári szezon a bellegszencsei termálban: a fürdő május 18-án megnyitotta kapuit, és a tervek szerint október 5-ig várja a vendégeket. Az elmúlt négy évben zárva tartó termálmedence idén teljes felújítást követően újra üzemel, így a látogatók immár a fürdő valamennyi medencéjét élvezhetik.

Komáromtól alig 50 kilométerre, a szlovákiai Érsekújvár járásában található Bellegszencsén már a ’70-es években megnyitották a termálfürdőt, amely azóta is a régió egyik legkedveltebb pihenőhelye. A fürdő most újra nagy dobásra készül: május 18-án hivatalosan is elindult a nyári szezon, méghozzá teljes kapacitással – köztük a négy évig zárva tartó, ikonikus termálmedencével.

A nyitással párhuzamosan a fürdő több területén is korszerűsítések történtek. A tavaszi karbantartási időszak alatt megújult a játszótér, új fedést kaptak a gyerekmedencék, és részben megújult a wellnessközpont is, amely ezentúl akadálymentesített formában fogadja a pihenni vágyókat. A főbejárat előtti szökőkutat is felújították, így az élmény már az érkezés pillanatától kezdődik - számolt be róla a Termalonline.

A bellegszencsei termálvíz különlegességét magas ásványianyag-tartalma adja: só- és vastartalma kiemelkedően magas, összetételét pedig a Holt-tenger vizéhez hasonlítják. A víz bróm-, lítium- és jódionokat is tartalmaz, ami miatt sokan gyógyhatásúnak tartják, különösen mozgásszervi, bőrgyógyászati és anyagcsere-problémák esetén.

A fürdőkomplexum egy 12 hektáros területen fekszik, és összesen tíz termálvizes medencével, vízi csúszdákkal, napozóteraszokkal, valamint különböző sportpályákkal szolgálja ki a látogatókat. A napi befogadóképesség eléri az 5500 főt, így a népszerűség ellenére is kényelmes kikapcsolódást kínál a vendégek számára.

A bellegszencsei termál „csodavizéről” ismert: az itteni víz összetétele különösen gazdag ásványi anyagokban, amit sokan gyógyhatásúnak tartanak. A fürdő vezetése reméli, hogy a megújult infrastruktúra tovább növeli majd a vendégszámot – és azoknak is újat tud nyújtani, akik már évek óta visszajárnak ide.