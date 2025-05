Luxus idősek otthonának épült, mára horrortanyává lett: menthető még a zalai álomhely? + Videó

Anno luxus idősek otthonának épült, mára szellemtanyává lett a zalai álomhely - írta meg nemrégiben a HelloVidék. Mostanra kiderült, az új tulajdonosok nem akarják, hogy az enyészeté legyen a félbehagyott épületegyüttes, ezért átdolgozták a kiviteli terveket, és befektetőt keresnek a munkálatok folytatására.

A HelloVidék nemrég írt róla, hogy a Zala megyei Kerkafalva határában, közvetlenül az erdő szélén egy hatalmas, félbehagyott épületegyüttes áll, mely egykori nagy álmot rejtett: egy luxus idősek otthonának helyszíne lett volna. Az építkezés már húsz évvel ezelőtt elkezdődött, azonban soha nem fejezték be, és mára az enyészeté vált. A projekt egy lajosmizsei vállalkozás, a Leven-Kopp 2005 Kft. kezdeményezésére indult, amely egy különleges, 100 fő elhelyezésére alkalmas intézményt tervezett.

A beruházás kezdetén, 2006-ban, a projekt több mint 700 millió forintos költséggel indult el. Az elképzelések szerint a komplexumban apartmanok, étterem, rehabilitációs központ, medencék és egyéb luxus szolgáltatások várták volna a jómódú időseket. Az ingatlanot külföldiek és városi, gazdag családok idős tagjai számára szánták, akik számára prémium szintű szolgáltatásokat kínáltak volna. Mintegy 25-30 főnek adott volna munkát. A főépület mellé anno még egy kápolnát és egy fedett, de oldalról nyitott közösségi teret is elképzeltek, míg az ingatlan be nem épített részeit szabadidőközpontként és parkként kívánták volna hasznosítani.

Bár az alapok és a kétszintes épület alsó része elkészült, a projekt tőkehiány miatt leállt, és az építkezés 2010-re teljesen elakadt. Az utolsó információk szerint a cég több százmilliós tartozást hagyott maga után, míg az épületet végül a felszámoló próbálta értékesíteni. Az ingatlan sorsa azóta bizonytalan maradt: bár egy ingatlanforgalmazó jelenleg 42 millió forintért kínálja eladásra, a terület állapota leromlott, a természet pedig lassan visszafoglalja magának a félkész épületeket.

Mostanra kiderült, megmenthetik az enyészettől a félbehagyott idősek otthonát

A Zaol.hu cikkezett arról, hogy a tulajdonos, Garamszegi Kristóf mint a Takarmányszervíz Kft. ügyvezetője mutatkozott be, és a lapnak elmondta: két éve már az ő tulajdonukban van az épület. Egy rekreációs központot szeretnénk ott kialakítani, ebben nemcsak jó üzleti lehetőséget, de egyben komoly kihívást is látnak.

"A mi jelenlegi elképzelésünk az, hogy ott stúdiólakásokat alakítunk ki, amelyeket értékesítünk, vagy akár bérbe is adnánk. Ahhoz azonban, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, külső forrást is be kell vonnunk, jelenleg tehát befektetőt is keresünk" - fogalmazott a tulajdonos.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mint kiderült, statikussal is megvizsgáltatták az objektumot, ennek során a szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy bár sok idő telt el, de a már elkészült aljazatot, illetve a felhúzott falakat nem kell visszabontani, folytathatóak a munkálatok. Azóta néhány kisebb javítás történt is az épületen, de az érdemi munkának csak most állnak neki.

A Takarmányszervíz Kft. ügyvezetője még megjegyezte: elképzeléseiket az önkormányzat is támogatja, hiszen az munkalehetőséget biztosítana helyi lakosok számára is. Emellett vissza kell állítani a beruházás presztízsét is, hiszen az eredeti építtető jelentős tartozásokat hagyott maga után. Garamszegi Kristóf abban bízik, hogy egy-két éven belül elkészül a beruházás.