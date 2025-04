Horror áron veszik húsvétra a törpe nyuszikat: kifakadt a tenyésztő, ez nem ajándék, hanem 10 év felelősség

A húsvétról sokaknak a nyúl jut eszébe, de vajon valóban jó ötlet ajándékba adni egy élő állatot? Az állatvédők és állatorvosok évek óta hangsúlyozzák: ne vegyünk nyulat pusztán húsvéti meglepetésként a gyerekeknek! De mit gondol erről egy profi törpenyúl-tenyésztő? Milyen veszélyei vannak a húsvéti impulzusvásárlásnak? Kinek való egyáltalán a nyúltartás? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Szekeresné Tóth Zsófiával, a sándorfalvi tenyésztővel, akitől azt is megtudtuk: a törpenyulak nemcsak a mesékben, hanem a valóságban is bájosak, okosak és szelídíthetők – de csak megfelelő odafigyeléssel.

Miért választja egy fiatal lány a törpenyúl-tenyésztést? A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. Ahogy Szekeresné Tóth Zsófia a HelloVidéknek elmesélte: már 15 éve foglalkozik törpenyúl-tenyésztéssel, de a nyúlimádat valójában már jóval korábban kezdődött. Gyerekként is tartott hobbiból nyuszikat, aztán amint betöltötte a 18-at, csatlakozott is a fajtaklubhoz, és elindította saját tenyészetét a Csongrád megyei városban, Sándorfalván. Ez lett a Wonder Bunny Törpenyúl tenyészet, amiben jelenleg 80 állatot nevelget. Akkoriban törpekosorrú, színes törpe és oroszlánfejű törpenyulakkal kezdett – mára viszont már mini kosorrú és oroszlánfejű mini kosorrú fajtái is vannak.

Ahogy mesélte, a hobbinyúltartásban egyértelműen a törpenyulak viszik a prímet. Ezeket a fajtákat kifejezetten szobanyuszinak tenyésztették ki, amik akkor érzik igazán jól magukat, ha bent lehetnek, akár egy lakásban, akár kertes házban, de mindenképp a család közelében szeretnek igazán lenni.

Ki gondolná, hogy ennyiféle törpenyuszi létezik egyáltalán?!

A törpenyúlfajták között – mesélte Szekeresné Tóth Zsófia - különbséget tehetünk például a fülállás alapján: vannak álló- és lógófülű fajták. Az álló fülűek közé tartozik például az oroszlánfejű és a színes törpe – nekik főleg a szőrzetük különbözik. Az oroszlánfejűnek jellegzetes „sörénye” van a feje körül, míg a színes törpe rövidszőrű. Szekeresné Tóth Zsófia ezeket a fajtákat maga is tenyészti, de emellett létezik például a törpe rex is – ez szintén álló fülű fajta.

Ahogy elmesélte, a lógófülűek közül a törpekosorrú volt régebben népszerű, de mára már igazi ritkaságnak számít, ő maga sem tenyészti. Ami viszont most a legnagyobb sláger, az a mini kosorrú, meg az oroszlánfejű mini kosorrú ezekből a sándorfalvai tenyészetben is több van. Itt is a fő különbség a szőrzet – az oroszlánfejű változatnál megint csak megjelenik a kis „sörény”. De ezeken belül is vannak, mindegyik verzióban, normál szőrű, kasmír vagy szatén szőrű változatok is.

Temperamentumban a lógófülű fajták általában egy kicsit nyugodtabbak, de ez sem törvényszerű:

"Mivel a lógófülű nyusziknál a fül lefelé áll, egy kicsit olyan, mintha nekünk be lenne fogva a fülünk, emiatt ők kevésbé hallanak élesen. Náluk például viszonylag gyakrabban előfordul a süketség is. Ezzel szemben az állófülűek – mint a színes törpe, az oroszlánfejű törpe vagy a rex – sokkal élesebb hallással bírnak. Ezért általában aktívabbak, mozgékonyabbak, és sokszor szívósabbak is. Ez utóbbi persze már nemcsak a hallásuknak köszönhető, hanem annak is, hogy ezek a fajták nem mesterségesen lettek kitenyésztve, hanem a természet „dolgozott” rajtuk. Például a színes törpe és az oroszlánfejű törpe természetesebb eredetűek, emiatt az élettartamuk is jellemzően hosszabb, mint mondjuk egy mini kosorrúnak." – tette még hozzá a fiatal tenyésztő.

Húsvétra a komolyabb tenyészetek egytől egyig bezárnak

Ahogy Szekeresné Tóth Zsófia elmondta, a komolyabb tenyészetek is mind-mind ellenállnak a húsvéti impulzusvásárlásnak. Húsvét környékén a legjobb tenyészetek zárva tartanak, így ők is. Ilyenkor nem lehet sem a nyuszit simogatni, sem vásárolni.

„És nem is adok nyuszit senkinek egész tavasszal, aki csak azért szeretne egyet, mert húsvétkor örül neki a gyerek, és jól mutat a kertben. Ha egy héttel előbb vagy később szeretnék, akkor sem, csak annak adok el nyuszit, aki tényleg komolyan átgondolta ezt a döntést. Bármilyen kisállat, legyen az kutya, macska, papagáj vagy nyúl, felelősségteljes vállalás! Egy gyerek nem tudja felmérni, hogy ez mivel jár, és ez teljesen természetes. Pszichológiailag is alátámasztott, hogy a fiatal felnőttek, 20-22 éves koruk után tudnak teljesen felelősségteljes döntéseket hozni az élet minden területén, mert addig érik az emberi idegrendszer. Tehát alapvetően a szülőnek kell vállalnia a felelősséget” – emelte ki.

Ahogy a tenyésztő még közölte: a szülőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ha egy kisállatot hoznak a házhoz, akkor a gondozásért nekik kell felelniük. Hiába mondjuk el egy 10-12 éves gyereknek többször, hogy mi a feladata a nyúllal, nagy eséllyel rá fog unni, mert gyerek. Tehát alapvető, hogy a szülő feladata lesz az állat gondozása: „Ezért nem arról van szó, hogy „a gyereknek veszek egy nyulat” – ez úgy működik, hogy a család közösen dönt, hogy egy új családtaggal bővítik a háztartást.” – figyelmeztetett.

Mennyire lehet kötődést kialakítani a nyulakkal? Szelídíthetők, taníthatók?

A nyuszik rendkívül könnyen kötődnek az emberekhez. Ha legalább napi egy órát foglalkozunk velük, akkor teljesen szelídíthetők és taníthatók. Akár 10-15 parancsot is képesek megtanulni – adhatnak puszit, két lábon járhatnak, trükköket mutathatnak be, vagy akár agilityzni is lehet velük. Szóval, ha a gazdi mindennap szán rájuk egy kis időt, akkor rengeteget ki lehet hozni belőlük.

Gyerek mellé való-e a nyúl?

"Inkább azt mondanám, hogy az adott szülő mellé való-e. Nyilván van olyan gyerek, akinek inkább nem ajánlanám. Például egy hiperaktív, nehezen kezelhető gyerek mellé nem biztos, hogy nyuszit ajánlanék első kis házikedvencnek, mert a nyulak érzékenyek a stresszre. Ugyanakkor nagyon sokszor visznek tőlem nyuszit terápiás célra, autista vagy szociálisan szorongó gyerekek mellé – ezeknek a gyerekeknek a nyuszik tényleg szuper választás. A nyulak finomak, óvatosak, nem ugrálnak rá a gyerekre, nem hangosak, és nagyon szépen közelítenek." – mesélte róluk Szekeresné Tóth Zsófia, de kiemelte még, hogyha a nyuszit a gazdáik csak etetik, de nem foglalkoznak vele, akkor nem lesz szelíd, és nem lesz igazán jófej. A nyulak esetében ugyanis több munka van, mint egy kiskutyánál – a kutya születésétől fogva hajlamos az emberi kapcsolatra, míg a nyuszinál több időre és türelemre van szükség a szelídítéshez.

Egyedül vagy párban? Szükségük van társra a nyulaknak is?

A nyulak tarthatók egyedül is, de általában párban boldogabbak. Persze, a gazdik többsége egy nyuszit tart, mert nem mindenki fér el két-három nyúllal, de ha már van társuk, akkor az nagyon jó hatással van rájuk. Ha dolgozunk, suliban vagyunk, vagy a napi rutin pörög, jó, hogy ők is együtt vannak, kommunikálnak, remekül elvannak egymással. Viszont a tenyésztő szerint van ennek egy hátránya is: sokkal inkább kielégítik a szociális igényeiket egymással, mint az emberrel:

"Épp ezért én azt szoktam javasolni, hogy ne egyszerre vigyünk haza két nyuszit, hanem inkább egy fél év vagy nagyobb korkülönbséggel. Így az első nyuszi sokkal inkább az emberhez fog kötődni, és amikor a második érkezik, ő már a nagyobb példáját fogja követni, tehát szép fokozatosan ő is az emberekhez fog szokni." – tette hozzá.

Milyen tartási körülményeket igényel egy törpenyúl? Mekkora helyre van szüksége?

A törpenyulaknak a minimum 100x50 cm-es ketrec vagy karám biztosítja a megfelelő helyet, de teljesen szabadon is tarthatók a lakásban, ha már ivartalanítottak és szobatiszták. „Mivel a törpenyulak alapvetően lakásba lettek kitenyésztve, az életük jelentősen lerövidül, ha kint tartjuk őket. Érzékenyek a huzatra, könnyen áldozatul eshetnek nyesteknek, macskáknak, vagy akár ragadozó madaraknak, így én személy szerint nem javaslom, hogy kint tartsuk őket, és felelősséget sem vállalok érte” – figyelmeztetett Szekeresné Tóth Zsófia.

A törpenyulak nem bírják úgy a strapát, mint a házinyulak vagy a nagytestű fajták, például az óriás nyulak. Mozgásigényük is van, tehát nem elég, ha csak egy ketrecben tartjuk őket egész nap. Naponta legalább egy-két órát szabadon kell engedni őket, és persze foglalkozni is kell velük. Minél több időt tölthetnek kint a szabadban, minél nagyobb teret kapnak, annál jobban érzik magukat. Ami a tartásukat illeti, teljesen szobatisztává nevelhetők, akár egy cica, és képesek alomtálcát használni - nagyon okos kis jószágok.

Tényleg a sárgarépa a kedvencük? Mivel etessük őket helyesen?

Ahogy megtudtuk, a nyuszik fő tápláléka a széna, nem pedig a répa, ahogy sokan hiszik. A nyulak 70-80%-ban szénát esznek, ami szárított fűféle, és ez a hosszú nyuszi élet titka.

"Ezen kívül ezt kiegészítjük minimális tápokkal és néhány zöldséggel, gyümölccsel vagy zöldfélével. Mi például főként kaprot, répazöldet, pitypangot, tyúkhúrt szoktunk adni kiegészítésként, de a széna az, ami igazán fontos és a legnagyobb részt kell, hogy adja az étrendjüknek" – emelte ki.

A leggyakoribb hiba, hogy sokan egyszerűen odaadnak egy egész répát a nyúlnak, mert nyilván nagyon szereti, vagy túl sok tápot adnak neki, mert azt is szereti. Az ilyen túlzás gyakran bélrendszeri problémákat, bélgyulladást vagy akár bélrendszeri leállást okozhat. A bélrendszeri leállás sajnos az egyik leggyakoribb halálozási ok a törpenyulaknál, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az etetésükre! A túlzott rostbevitel sem jó, hiszen ki kell tapasztalni, hogy a nyuszi pontosan milyen rostarányoknál működik a legjobban. Mivel nincs két egyforma nyuszi, ezért minden egyes kis jószág esetében figyelni kell az egyéni igényeikre.

A legfontosabb szabály, hogy ha főként szénával etetjük őket, és a tápot és zöldféléket csak kiegészítésként adjuk, akkor hosszú, egészséges nyuszi életre számíthatunk.

Egy másik gyakori hiba, hogy a nyuszik megesznek olyan dolgokat, amik nem jók nekik. Például bizonyos kérges faágak, mint a gyantás kérgűek vagy a csonthéjasokat termő fák ága, nem ehetők. Emellett sokszor előfordul, hogy szobanövényt esznek, vagy például rojtos szőnyeget, ami komoly bélgyulladást vagy akár halált is okozhat.

30 ezer forinttól indul felfelé az áruk, de aztán mennyibe kerül a tartásuk?

Egy törpenyúl egy minőségi tenyészetben minimum 30 ezer forinttól indul, és ezen felül ott van a tartásuk költsége. Ahogy Szekeresné Tóth Zsófia elmondta, az állatorvosi költségek a törpenyulaknál meglehetősen magasak, mivel ezek az állatok egzotikus állatorvosi ellátást igényelnek. Egy egyszerű védőoltás bármelyik állatorvos beadhatja, de ha beteg a nyuszi, vagy ivartalanítani kell, akkor csak egy olyan állatorvos segíthet, aki kifejezetten ért a törpenyulakhoz. Az ilyen kezelések ára jóval magasabb, mint egy hagyományos állatorvosi ellátásé.

Ha a nyuszi egészséges, és nincsenek különleges problémák, akkor az alapvető havi költségek, mint a táp és az alom, kb. 15 ezer forintot tesznek ki. Az állatorvosi kezelések azonban sokkal drágábbak lehetnek, és akár több százezer forintba is kerülhetnek, ha komolyabb problémák merülnek fel.

A leggyakoribb betegség, amit törpenyulaknál tapasztalunk, a bélrendszeri leállás, ami az etetési szokásokra vezethető vissza, például túl kevés rost vagy túl sok zöldség fogyasztása. Ezen kívül gyakori a parazita, az e-cuniculi, ami megtámadhatja az idegrendszert, és szintén komoly problémákat okozhat. A nyulak számára védőoltás is elérhető a myxomatózis, RHD-1 és RHD-2 vírusok ellen, amit évente kell beadni. A nyulaknak fontos a helyes táplálás, ivartalanítás és rendszeres oltás, hogy hosszú és egészséges életet éljenek.

Kiderült, mi a nyúltartás legnagyobb kihívása!

„A nyuszik nem tolerálják a szüneteket, és ha nyaralni vagy elutazni szeretnél, akkor vagy valakire bízni kell őket, vagy velük kell utazni. Nincs "szünidő", mindig ott kell lenned a gondozásukkal.” – közölte a tenyésztő, aki hozzátette, a nyúltartás legnagyobb kihívása, ahogy minden kisállatnál, az a napi elköteleződés.

A legnagyobb öröm viszont, amit egy nyúl adhat, az a szeretet, amit visszaad. Nem vagy egyedül, oldják a szorongást, viccesek és nagyon aranyosak. A gyerekek számára is remek lehetőség a felelősségteljes állattartásra, már a legkisebbek is könnyen tanulhatják meg, hogyan kell megfelelően bánni egy nyúllal. Vannak aztán olyan nyulas gazdák – mesélte Szekeresné Tóth Zsófia, akik saját szobát alakított ki a kedvenceiknek, és nem egy, hanem akár hét nyuszit is tartanak. Vannak olyanok is, akik egészen elképesztő trükkökre tanítják őket. A nyuszik sokszor segítenek azoknak a gyerekeknek is, akik autizmussal vagy szorongással küzdenek. Nagyon szép látni, ahogy ezek a kisállatok valódi változást hoznak az életükbe.