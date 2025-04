Eladó a legendás vidéki szálloda: nem semmi pénzt kérnek érte a kínai tulajdonosok

995 millió forintért eladó a legendás szolnoki Tisza Szálló. Az ingatlan teljes külső és belső felújításra szorul.

Eladósorba került a legendás szolnoki Tisza Szálló, a hirdetést a szoljon.hu szúrta ki, a város leghíresebb szállodája és gyógyfürdője 5000 négyzetméteres, 995 millió forintot kérnek érte a tulajdonosok. Az 1928-ban épült szálloda a hirdetés szerint a Tisza folyó partján, parkosított környezetben áll. Mostani kialakítása szerint 33, vendégek fogadására alkalmas szobája van összesen 73 ággyal. Mint írják, az ingatlan jelen állapotában teljes külső és belső felújításra szorul. Egy nagyobb és egy kisebb étteremmel, konyhával, zárt kocsibeállóval, emeleti üzletekkel, reumatológiával, fodrászattal, pedikűr-manikűr üzlettel, cukrászattal, irodákkal, rendezvénytermekkel, és saját mosodával rendelkezett az épület.

A szállodához közvetlenül kapcsolódik a török fürdőkre emlékeztető gyógyfürdő, amelyben egy kör alakú kupolacsarnok, egy nagyobb és egy kisebb meleg vizes medence található. A fürdő vize 948 méter mélységből tör fel, eredetileg 55,6 fokos jódos-brómos tartalmú.

A szálloda a rendszerváltásig Szolnok város tulajdonában állt, 1991-ben a személyzetből kikerült társaságnak privatizálták. Ők 2010-ben adták tovább nagyjából 500 millió forintért egy Peng Peng Piroska nevű nőnek, és az általa vezetett kínai üzleti körnek. A város az utóbbi 15 évben többször is vissza szerette volna vásárolni a szállót, de a tulajdonosok túl sokat kértek érte - néhány évvel ezelőtt kétmilliárd forintot meghaladó eladási szándék is elhangzott. A Tisza Szálló tavaly zárt be végleg, annyira leromlott az állapota.