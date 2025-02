Durva invázió a Hévízi-csatornában: másfél óra alatt 50 invazív sügér akadt a pecás horgára

Minden horgász álma vagy rémálma? A Hévízi-kifolyó zsilip alatti részénél másfél óra alatt több mint 50 darab trópusi sügért fogtak. Volt közöttük jaguársügér is, ami köztudottan erősen territoriális és viszonylag agresszív faj. Társítása viszont nehéz, a nála kisebb halakat egyszerűen felfalja.

Az idegenhonos halfajok megjelenése a a Hévízi-kifolyónál nem újkeletű probléma, sűrűségük már olyan mértékeket öltött, hogy könnyű szerrel, egy pici háló segítségével gyakorlatilag minden merítésnél foghatunk valamit. Hévízi-kifolyó zsilip alatti részénél - számolt be róla a Magyar Haltani Társaság - másfél óra alatt horoggal több mint 50 darab trópusi sügért fogtak. A lelkes pecás azt is megjegyezte: "Volt közöttük jaguársügér (Parachromis managuensis) és több különböző hibrid sügérféle is. A csali, csemegekukorica és kenyérgyurma volt."

A Hévízi-csatorna kezdeti szakaszának meleg vizében számos idegenhonos halfaj él igen nagy egyedszámban, melyeket akvaristák engedtek szabadon. Bár ezek a halak hideg vízben nem telelnek át, évről évre egyre messzebb merészkednek a kifolyótól a hidegebb víz felé, fokozatosan alkalmazkodva a magyarországi viszonyokhoz.

A klímaváltozás következtében teleink egyre enyhébbek, ami lehetőséget ad ezeknek a fajoknak arra, hogy akár hőforrás nélkül is átteleljenek, ennek következményei a hazai halfaunára nézve beláthatatlanok. "Éppen ezért tilos megunt akváriumi halakat és más házikedvenceket szabadon engedni" - figyelmeztet a Haltani Társaság.

A kifolyóból egyébként a többi között fogtak már közép-afrikai pompás malawi sügért, dél-mexikói vizekből származó citromsügér, de számtalan Közép-Amerikában őshonos jaguársügeret is megfigyeltek. Gyakran előforduló halfajnak számít a jukatáni fogasponty is, amerikai tűzfejű sügérből pedig már 30 centiméteres példánnyal is találkoztak.