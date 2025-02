Váratlanul bezárták az Őrség legnépszerűbb turistahelyét: komoly veszély állhat a háttérben

A szalafői falumúzeum a turisták egyik nagy kedvence, a Pityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttes igazi kis gyöngyszem. Most váratlanul lezárták az egész helyet. Mi történhetett?

"Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a pityerszeri falumúzeum állategészségügyi okból további rendelkezésig nem látogatható. Köszönjük szíves megértésüket" - tette közzé a hétvégén az Őrségi Nemzeti Park Facebook-oldalán.

A szalafői falumúzeum a turisták egyik nagy kedvence, a Pityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttes igazi kis gyöngyszem. Itt egy rövid időutazás részesei lehetünk: a 200-300 éves, eredeti helyükön fennmaradt lakóházak és melléképületek ma is hűen tükrözik az Őrségre jellemző szeres településszerkezetet. A falumúzeum területén egy kisebb haszonállat-kolónia is otthonra lelt, ahol kecskék, szamarak, lovak és nyulak is megtalálhatók.

A bejegyzés nem tér ki részletesen a korlátozás okára, de az elmúlt hét eseményei arra utalnak (egy kommentelő hívta rá fel a figyelmet), hogy azt a kiskérődzők pestisének megjelenése miatt vezethették be. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma ugyanis a napokban kimutatta a vírust Zala megyében.

A fertőzést a Zala megyei Szentgyörgyvölgy egyik állattartó telepén vett minták igazolták, ahová az állatokat egy romániai gyűjtőállomásról szállították 2025. január 15-én. Szentgyörgyvölgy pedig körülbelül 20-25 km-re található Pityerszertől (és a szalafői múzeumfalutól) közúton. Az út hossza a pontos útvonaltól függően változhat.

Jelenleg folyamatban van az érintett szentgyörgyvölgyi állomány felszámolása, valamint az állategészségügyi hatóság kijelölte a járványügyi védelmet szolgáló körzeteket: egy 3 km-es védőkörzetet és egy 10 km-es megfigyelési körzetet, amely Szlovénia területére is átnyúlik. Az érintett térségben megkezdődtek a juhok és kecskék szűrővizsgálatai. Az eset miatt további intézkedésig Romániából nem érkezhetnek kiskérődző-szállítmányok – juhok és kecskék – Magyarországra.