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Budapest, 2026. május 12.Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

Nagy változás jön a magyar múzeumoknál: megszüntetik az MNMKK-t, visszakapják önállóságukat az intézmények

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 09:22

Megszünteti a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot Tarr Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter tárcája. 2027. január 1-jétől az érintett intézmények visszakapják jogi és szakmai önállóságukat. A változással a döntések ismét az egyes intézményekhez kerülnek vissza.

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Megszünteti a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot (MNMKK) Tarr Zoltán minisztériuma. A döntést a miniszter kedden jelentette be az ország múzeumainak vezetői előtt, az Országos Közgyűjtemények Szövetségének konferenciáján, majd Facebook-posztjában is közölte.

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Tarr Zoltán szerint 2027. január 1-jétől az érintett intézmények visszakapják jogi és szakmai önállóságukat, a döntések pedig ismét hozzájuk kerülnek. A miniszter emellett kiszámíthatóbb finanszírozást, nyilvános vezetői pályázatokat, erősebb nemzetközi együttműködéseket és a bérek rendezését ígérte.

A Telex emlékeztetett, hogy az MNMKK-t 2024 júliusában hozták létre, Demeter Szilárd vezetésével. A központ alá több jelentős kulturális intézményt is besoroltak, köztük a Magyar Nemzeti Múzeumot, az Országos Széchényi Könyvtárat, a Petőfi Irodalmi Múzeumot és az Iparművészeti Múzeumot.

A most bejelentett változás nem előzmény nélküli: Tarr Zoltán már májusban arról beszélt, hogy visszaadnák a kulturális intézmények szakmai önállóságát, és megszüntetnék az MNMKK központosított működését. A tervek szerint az intézmények önállósága 2027 elejétől állhat helyre.

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Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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