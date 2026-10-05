Hatalmas lejtőn az euró: 17 hónapos mélypontra zuhant a fizetőeszköz

2025 májusa óta nem látott mélypontra zuhant az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben, 1,1161 dolláros szintig gyengült. Az esés hátterében elsősorban az Európa politikai és költségvetési kockázataival kapcsolatos befektetői aggodalmak állhatnak. A közös valuta a frankkal, a fonttal és a jennel szemben is gyengült. Közben a forint árfolyama hétfő reggel 368,51-es euróárfolyamot mutatott, írja a Bloomberg.

17 hónapos mélypontra esett az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben, amikor 1,1161 dolláros szintet ért el. A közös valuta 0,8 százalékot is gyengült, a Bloomberg szerint pedig a befektetők egyre jobban aggódnak az európai régió politikai és költségvetési kockázatai miatt.

Spanyolországban előrehozott választásokat jelentettek be, miközben a francia kötvénypiac helyzete is aggodalmakat keltett. Pénteken a francia és a német állampapírok közötti hozamkülönbség, vagyis a kockázati felár 2011 óta nem látott szintre emelkedett.

Az euróövezet több kulcsfontosságú országát, köztük Franciaországot, Olaszországot és Belgiumot a magas államadósság teszi különösen sérülékennyé a mostani emelkedő kamatkörnyezetben. A kereskedők attól tartanak, hogy a kötvénypiaci feszültség a 2010-es évek elejéhez hasonlóan a közös valutára is átterjedhet.

Az euró hétfőn már egymást követő harmadik napja gyengült a frankkal szemben, 0,4 százalékkal esett, a fonttal szemben 0,3 százalékot, a jennel szemben pedig 0,6 százalékot veszített. Eközben a dollár is erősödött, a Bloomberg dollárindexe pedig hétfőn június vége óta nem látott szintre emelkedett. Magyar idő szerint hétfő reggel hat órakor az euró 368,51 forinton állt, míg a dollárt 330 forint körül jegyezték.