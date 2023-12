Ennyit érnek valójában a féltve őrzött családi ékszerek: sokan nem tudják, mekkora hibát vétenek

Szerdai cikkünkben összefoglaltuk, hogy milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek annak, ha a megtakarításainkat aranyba fektetjük. Bemutattuk, hogy bár kétségkívül vannak előnyei a nemesfémnek, más befektetési eszközökkel összehasonlítva mégsem bizonyul a legjobb megtakarítási formának, így maximum csak egy diverzifikált, egészségesen kiegyensúlyozott portfolióban lehet indokolt a tartása. Van azonban a nemesfémbe való befektetésnek egy olyan formája, amely bár elsőre sokak számára tűnhet logikus lépésnek, valójában biztos, hogy pórul járunk vele. Az alábbiakban azt foglaljuk össze, hogy miért nem szabad sohasem aranyékszerbe fektetni a megtakarításainkat.

Bizonyára sokan vannak úgy, akik a családi (arany)ékszerekre úgy tekintenek, mint afféle „végső aranytartalékra”, melyeket a legnagyobb baj idején zálogba lehet adni vagy ne adj Isten el is lehet adni. Talán éppen ebből a gondolatból ered az az egyébként teljesen téves meggyőződés is, hogy az ékszer jó befektetési lehetőség.

Nos, az addig természetesen igaz, hogy egy-egy ékszernek kifejezetten borsos ára lehet, hiszen alapanyagától függően mégiscsak nemesfém(ek)et és/vagy drágaköveket tartalmaznak. Ettől függetlenül mégsem javasolnánk senkinek sem, hogy befektetési eszközökként tekintsen ezekre, aminek több oka is van.

Először is, az aranyékszerre is természetesen igaz az, amit korábban a befektetési aranyról is elmondtunk – bár ezek a tárgyak képviselnek valamekkora (nem is kicsi) értéket, ugyanakkor soha nem fog számunkra kamatozni, hozamot termelni vagy osztalékot fizetni, amire más befektetési eszközök viszont képesek.

Másodszor pedig – és ez még fontosabb – az aranyékszer nagy része jó eséllyel még csak nem is arany.

Arany és gyémánt

Az arannyal és a drágakövekkel – például a gyémánttal – kapcsolatban alighanem már mindenki hallotta a karát kifejezést. Bár a szó valóban ugyanaz, más-más dolgot takar – a drágakövek esetében azok tömegét, míg az arany esetében annak tisztaságát jelöli a karát.

Utóbbi esetben tehát a karátszám azt jelöli, hogy egy ötvözetnek hány huszonnegyed része a színarany. Egy 24 karátos (24/24) ötvözetnek 100 százalékos, egy 18 karátosnak (18/24) 75 százalékos, egy 14 karátosnak (14/24) 58 százalékos, míg egy 8 karátosnak (8/24) 33 százalékos az aranytartalma. Értelemszerűen az ötvözet többi részét valamilyen egyéb fém adja.

Tehát míg a befektetési arany legalább 99,5 százalékos tisztaságú, addig az ékszerek esetében kizárólag a 24 karátos arany a tiszta arany, míg a többi esetben már egyre jelentősebb az egyéb fémek aránya az ötvözetekben. Ráadásul a 24 karátos ékszer viszonylag ritkább a többinél, ugyanis a tiszta arany túlságosan puha.

A fentiekből az is következik, hogy az ékszerek árát csak részben határozza meg az arany aktuális világpiaci ára, miközben az egyéb költségek – pl. áfa, az ékszer előállítási költségei, az ékszerüzlet rezsije, bérleti díja, kereskedői haszon – beépülnek az árba. Értelemszerűen ezeket nekünk ki kell fizetnünk, amikor ékszert vásárolunk, de amikor azt eladni szeretnénk, akkor csak törtaranyként, olvasztási aranyként fogják azt tőlünk átvenni.

Eladáskor tehát csak az fog számítani, hogy az adott ékszernek mekkora része színarany, és azt is csak az arany mindenkori világpiaci áránál alacsonyabb összegért fogják tőlünk átvenni. Végeredményben tehát az ékszer eredeti vételárának csak egy töredékét fogjuk visszakapni.

Egyébként a 2017 januárjában elhunyt Klapka György is nagyjából ugyanezt mondta el évekkel ezelőtt egy nyilatkozatában, amit korábban a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag is idézett:

Hát a befektetési arany, az mindenképpen a színarany. Az ékszerarany az nagyon szép meg nagyon jó, meg ha van az asszonynak egy születésnapja akkor csinálom, adom neki, de értékmegőrzésre nem jó. Éppen ezért, mert van előállítási költsége, van áfaköltsége, különböző adóköltsége.

Mit mondanak a szakértők?

Végezetül a szerdai, befektetési arannyal foglalkozó cikkünkben megszólaló szakértőket is is megkérdeztük arról, hogy ők mit gondolnak az ékszerről, mint befektetésről.

Az ékszerészek akár hatalmas profitréssel is dolgozhatnak. Befektetési szándékkal érdemes lehet kisebb értékű ékszerek helyett inkább 1, 5, 10 grammos arany lapokból képezni a biztonsági tartalékot

– mondta el a Pénzcentrumnak Paku Dénes és Besenyei Krisztián, a VIG Befektetési Alapkezelő szakértői.

Jóval sarkosabb véleményt fogalmazott meg a témával kapcsolatban Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője és szakoktatója:

Na, aki ezt csinálja az tényleg a Mad Max világában él és hozzá még butus is. Az ékszert tört aranyként veszik vissza, töredék áron tudtommal. Az ékszer élvezeti cikk, nem befektetés.

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy a Mad Max világában is a víz és a benzin, és nem az ékszerek jelentetik a legfőbb értéket, így könnyen lehet, hogy azok még egy posztapokaliptikus világban sem töltenék be az ideális befektetés szerepét.

