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Haladékot kaptak a pesti autósok, csúszik a parkolási szigor: új kedvezményről is döntött a főváros
A Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a jövő januártól életbe lépő parkolási rendeletet, így megszűnik az elektromos járművek ingyenes parkolása, ám 2028 közepéig 50 százalékos kedvezményben részesülnek. A két tonnánál nehezebb autókra tervezett dupla parkolási díj bevezetését egy évvel, 2028-ra halasztották. Ezzel párhuzamosan egy minden eddiginél sikeresebb polgári kezdeményezés is indult a zöld rendszámos autók kedvezményeinek megmentéséért.
A 2024-ben elfogadott, 2027. január 1-jén hatályba lépő új parkolási szabályok körül parázs vita alakult ki a testület legutóbbi ülésén. A fő kérdést a zöld rendszámos – a szigorítások miatt idén decembertől már csak a tisztán elektromos és hidrogénüzemű – járművek eddigi ingyenességének sorsa, valamint a nehéz autók emelt parkolási díja jelentette - írja a villanyautosok.hu.
Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz képviselője az ingyenes parkolás 2030-ig történő meghosszabbítását javasolta, ám ezt a testület elvetette. Elfogadták viszont a tiszás Balogh Balázs indítványát, amely a fokozatos átmenetet biztosítva 50 százalékos díjkedvezményt nyújt az érintett környezetkímélő járműveknek 2028. július 1-jéig.
A két tonna feletti autókra vonatkozó dupla parkolási díj szintén komoly ellentéteket váltott ki. Karácsony Gergely főpolgármester eredetileg a rendelkezés törlését kérte technikai okokra hivatkozva, mivel a főváros nem fér hozzá az adatok ellenőrzéséhez szükséges állami gépjármű-nyilvántartáshoz. A vita során rávilágítottak a szabályozás ellentmondásaira is: a nehéz akkumulátorok miatt az intézkedés épp a környezetbarát elektromos modelleket sújtaná, míg az azonos típusú, de két tonna alatti, szennyezőbb dízelváltozatok mentesülnének alóla. A döntés értelmében a dupla díj bevezetését végül egy évvel, 2028. január 1-jéig elhalasztották.
A szavazással egy időben indult el egy Bálint Ádám által kezdeményezett polgári akció, amely a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolásának megtartását követeli, és tiltakozik az elektromos autókat hátrányosan érintő súlykorlátozás ellen. A petíció rekordot döntött, hiszen vasárnap délutánra, alig két nap alatt több mint 1500-an csatlakoztak hozzá, így megelőzte a fővárosi felület eddigi legsikeresebb, 2021-es kampányát.
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Mivel a támogatók száma átlépte az ezer főt, a városvezetésnek kötelező egyeztetnie a kezdeményezővel, tízezer aláírás felett pedig a közgyűlésnek napirendre kell tűznie a javaslatot. Bár a testület pénteken kompromisszumos döntést hozott, a petíció támogatása továbbra is indokolt maradt. A 2028-ra halasztott súlykorlátozás ugyanis a modern, egyre nagyobb akkumulátorkapacitású elektromos járművek terjedésével a jövőben még inkább a zéró emissziós autókat fogja sújtani a régi, lokálisan szennyező járművekkel szemben.
Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA
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