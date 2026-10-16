2026. október 16. péntek Gál
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középkorú felnőtt férfi, aki okostelefonnal figyeli kriptopénz- és részvénykereskedelmét. Kis műhelyében tartózkodik.
Gazdaság

Nincs megállás a budapesti tőzsdén? Kiderült, mire számíthatnak pénteken a befektetők

Pénzcentrum/MTI
2026. október 16. 08:51

Folytatódhat az emelkedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), ugyanis reggelre a nemzetközi befektetői hangulat is kedvezővé vált az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 969,69 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 144 454,77 ponton zárt csütörtökön.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 200 napos mozgóátlag az ellenállási szint 41 933 forintnál, támasz 41 030 forintnál húzódik. Csütörtökön az OTP-részvények ára 170 forinttal, 0,41 százalékkal 41 640 forintra nőtt, forgalmuk 14,6 milliárd forintot tett ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette, a Mol fontos ellenállási szinteket lépett át, a következő akadályok az 5083-5086 forintos zónában húzódnak. Az előző nap a Mol 76 forinttal, 1,53 százalékkal 5050 forintra erősödött, 4,3 milliárd forintos forgalomban.

A Richter folytatta az emelkedést, sikerült az 50 napos mozgóátlag felett zárnia, amely 12 687 forintnál így rövid távú támaszt képez, a következő ellenállás 12 866 forintnál látható. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 0,95 százalékkal 12 710 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyamában a következő ellenállás 2736 forintnál, míg támasz 2625 forintnál látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2660 forintra emelkedett, a forgalom 1,0 milliárd forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:36
10:15
09:57
09:41
09:31
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
október 15. 13:29 Kivár a forint: sorsdöntő amerikai adatok robbanthatják be az árfolyamot
október 15. 10:48 Kemény délelőtt a magyar tőzsdén: talpra állt az OTP a globális vérfürdő közepette
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 15. 16:50
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 16. 09:31
Mennyi a törlesztőrészlete 3, 10 millió Ft személyi hitelnek?
Továbbra is hatalmas az érdeklődés a személyi kölcsönök iránt, augusztusban 137,7 milliárd forint ös...
ChikansPlanet  |  2026. október 16. 08:00
Egy dán ötlet, ami újraértelmezte a városi közlekedést
A városainkat évtizedek óta a gyorsaság és az autózás logikája formálja. Egyre gyorsabban jutunk el...
Holdblog  |  2026. október 15. 11:41
Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában
Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshely...
iO Charts  |  2026. október 14. 10:01
Veteránautó mint befektetés: mítosz vagy valóság? II. rész
Az első részben már láthattad, a veteránautó mint befektetés, nem a világ legrentábilisabb műfaja. E...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 16.
A legszegényebb magyaroknak esélyük sincs a valódi rezsicsökkentésre: vagyonokba kerül, hogy ne az utcát fűtsék
2026. október 15.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2026. október 16.
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
2026. október 15.
Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
2026. október 15.
Ledobta a bombát a szerb elnök: elhalászhatják az amerikaiak a MOL elől az óriási üzletet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 16. péntek
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
2
2 napja
Nagyon fontos hírt kaptak a gázzal fűtő magyarok: kiderült, mi vár ránk a következő télen
3
1 napja
Olyan energiakrízis közeleg Magyarországon, amire nem vagyunk felkészülve: erre a drágulásra ráfázhatunk
4
1 hete
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
5
7 napja
Akár 60 ezer forintos rezsitámogatást is kaphatnak ezek a magyarok: már lehet igényelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 16. 09:57
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
Pénzcentrum  |  2026. október 16. 06:26
Nyugdíj utalás 2026 november: itt a hivatalos novemberi nyugdíj utalási dátum - Kisebb összeg érkezhet a vártnál?
Agrárszektor  |  2026. október 16. 09:02
Hihetetlen, mit etetnek a bolti lazacokkal: ezt elhallgatják a vásárlók elől