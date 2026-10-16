Az Európai Unió egy új, elrettentő erejű kereskedelmi védelmi eszköz kidolgozásába kezdett
Nincs megállás a budapesti tőzsdén? Kiderült, mire számíthatnak pénteken a befektetők
Folytatódhat az emelkedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), ugyanis reggelre a nemzetközi befektetői hangulat is kedvezővé vált az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 969,69 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 144 454,77 ponton zárt csütörtökön.
Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 200 napos mozgóátlag az ellenállási szint 41 933 forintnál, támasz 41 030 forintnál húzódik. Csütörtökön az OTP-részvények ára 170 forinttal, 0,41 százalékkal 41 640 forintra nőtt, forgalmuk 14,6 milliárd forintot tett ki.
Hozzátette, a Mol fontos ellenállási szinteket lépett át, a következő akadályok az 5083-5086 forintos zónában húzódnak. Az előző nap a Mol 76 forinttal, 1,53 százalékkal 5050 forintra erősödött, 4,3 milliárd forintos forgalomban.
A Richter folytatta az emelkedést, sikerült az 50 napos mozgóátlag felett zárnia, amely 12 687 forintnál így rövid távú támaszt képez, a következő ellenállás 12 866 forintnál látható. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 0,95 százalékkal 12 710 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom árfolyamában a következő ellenállás 2736 forintnál, míg támasz 2625 forintnál látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2660 forintra emelkedett, a forgalom 1,0 milliárd forint volt.
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Sikeresen lezárultak az egyeztetések a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról, így Magyarország több mint 92 milliárd forintnyi támogatáshoz jut.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 65,69 pontos, 0,05 százalékos csökkenéssel, 143 485,08 ponton zárt szerdán.
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