Megmozdult a forint, nem minden devizával szemben alakult jól a péntek reggel

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Vegyesen indult a péntek a forint számára a nemzetközi devizapiacon. Az euró és a svájci frank árfolyama emelkedett a csütörtök esti jegyzésekhez képest, a dollár viszont gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben. Közben az euró a dollárhoz képest is erősödött. Mutatjuk, hogyan alakultak a főbb devizák árfolyamai a reggeli órákban.

Címlapkép: Getty Images

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