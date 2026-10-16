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Megmozdult a forint, nem minden devizával szemben alakult jól a péntek reggel
Vegyesen indult a péntek a forint számára a nemzetközi devizapiacon. Az euró és a svájci frank árfolyama emelkedett a csütörtök esti jegyzésekhez képest, a dollár viszont gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben. Közben az euró a dollárhoz képest is erősödött. Mutatjuk, hogyan alakultak a főbb devizák árfolyamai a reggeli órákban.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama 363,98 forintra emelkedett 7 órakor a csütörtök esti 363,83 forintról. A svájci frank jegyzése 391,32 forintról 392,05 forintra nőtt, miközben a dolláré 324,75 forintról 324,15 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése az esti 1,1203 dollárról 1,1229 dollárra erősödött.
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