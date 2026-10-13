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Fodrászüzlet belső tere – 3D-illusztráció
Vállalkozás

Simlis fodrászokra csapott le a magyar hatóság: sokkoló, ami szakálligazítás közben történt

Pénzcentrum
2026. október 13. 10:17

Több súlyos szabálytalanságot is feltártak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei baranyai borbélyüzletekben, ahová szakálligazításra jelentkeztek be. Az egyik vállalkozó nem adott nyugtát, egy másiknak már egy éve törölték az adószámát, míg a harmadik adószám nélkül működtette szalonját. Az érintettek akár kétmillió forintos bírságra és további adóvizsgálatra is számíthatnak.

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Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai baranyai barberüzletekbe, ahol több súlyos szabálytalanságot is feltártak. Az ellenőrök egy online időpontfoglaló rendszeren keresztül jelentkeztek be egy belvárosi fodrászüzletbe. A szolgáltatás igénybevétele után a vállalkozó semmilyen számviteli bizonylatot nem állított ki, de nem is tudott volna, mert sem nyugtatömbbel, sem számlatömbbel nem rendelkezett.

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Egy másik „barber” ugyan adott nyugtát, csak az adószámát már egy éve törölték. De neki legalább volt korábban, ellentétben a harmadik ellenőrzésre kiválasztott barberszalont üzemeltetővel, akinek soha nem is volt adószáma - írja a NAV.

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A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár kétmillió forint mulasztási bírsággal és üzletzárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom, NAV-revízión megbukó baranyai barber, a mulasztási bírságon túl, a bevételeltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat.

Az adóhatóság figyelmeztetett, hogy a nyugtakiállítás rendkívül egyszerűen megoldható e-pénztárgéppel, amihez csak egy alkalmazást kell letölteni az okostelefonra. Ráadásul az, aki ezt a megoldást választja, az e-pénztárgép használatával teljesíti a szeptember 1-től kötelező nyugtaadatszolgáltatást is.
Címlapkép: Getty Images
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