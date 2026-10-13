A BBC szerint hamisított dokumentumokat használtak Roman Abramovics vagyona adózásának elkerülése érdekében.
Simlis fodrászokra csapott le a magyar hatóság: sokkoló, ami szakálligazítás közben történt
Több súlyos szabálytalanságot is feltártak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei baranyai borbélyüzletekben, ahová szakálligazításra jelentkeztek be. Az egyik vállalkozó nem adott nyugtát, egy másiknak már egy éve törölték az adószámát, míg a harmadik adószám nélkül működtette szalonját. Az érintettek akár kétmillió forintos bírságra és további adóvizsgálatra is számíthatnak.
Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai baranyai barberüzletekbe, ahol több súlyos szabálytalanságot is feltártak. Az ellenőrök egy online időpontfoglaló rendszeren keresztül jelentkeztek be egy belvárosi fodrászüzletbe. A szolgáltatás igénybevétele után a vállalkozó semmilyen számviteli bizonylatot nem állított ki, de nem is tudott volna, mert sem nyugtatömbbel, sem számlatömbbel nem rendelkezett.
Egy másik „barber” ugyan adott nyugtát, csak az adószámát már egy éve törölték. De neki legalább volt korábban, ellentétben a harmadik ellenőrzésre kiválasztott barberszalont üzemeltetővel, akinek soha nem is volt adószáma - írja a NAV.
A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár kétmillió forint mulasztási bírsággal és üzletzárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom, NAV-revízión megbukó baranyai barber, a mulasztási bírságon túl, a bevételeltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat.
Az adóhatóság figyelmeztetett, hogy a nyugtakiállítás rendkívül egyszerűen megoldható e-pénztárgéppel, amihez csak egy alkalmazást kell letölteni az okostelefonra. Ráadásul az, aki ezt a megoldást választja, az e-pénztárgép használatával teljesíti a szeptember 1-től kötelező nyugtaadatszolgáltatást is.
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