Egy vagyont bukhat, aki ezt benézi: komoly fordulat jöhet ma a magyar tőzsdén

Iránykereséssel, kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés a kissé megingott a nemzetközi befektetői hangulat miatt kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 200 napos mozgóátlaghoz ért, amely 41 837 forintnál képez meghatározó ellenállást, korábban innen fordult le az árfolyam. Felette 42 481 forintnál adódik a következő akadály, míg 41 030 forintnál támasz húzódik. Az OTP-részvények ára hétfőn 1340 forinttal, 3,33 százalékkal 41 640 forintra erősödött, forgalmuk 28,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol megakadt egy csökkenő trendvonalnál, amely 5025 forintnál látható, alatta az 50 napos mozgóátlag jelent újabb ellenállást 4997 forintnál, támasz pedig 4958 forintnál van. Hétfőn a Mol árfolyama 79 forinttal, 1,56 százalékkal 4976 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

A Richter szintén meghatározó ellenálláshoz ért 12 450 forintnál, amelynek áttörése esetén 12 567 forintnál adódna a következő akadály, a 30 napos mozgóátlag, támasz 12 270 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama hétfőn maradt 12 350 forinton, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom grafikonján változatlanul 2557 forintnál húzódik ellenállás, 2516 forintnál támasz. A cég részvényeinek árfolyama 32 forinttal, 1,25 százalékkal 2530 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt hétfőn.