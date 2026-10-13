Erősödött a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Egy vagyont bukhat, aki ezt benézi: komoly fordulat jöhet ma a magyar tőzsdén
Iránykereséssel, kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés a kissé megingott a nemzetközi befektetői hangulat miatt kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn.
Varga Zoltán kommentárjában közölte, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 200 napos mozgóátlaghoz ért, amely 41 837 forintnál képez meghatározó ellenállást, korábban innen fordult le az árfolyam. Felette 42 481 forintnál adódik a következő akadály, míg 41 030 forintnál támasz húzódik. Az OTP-részvények ára hétfőn 1340 forinttal, 3,33 százalékkal 41 640 forintra erősödött, forgalmuk 28,6 milliárd forintot tett ki.
A Mol megakadt egy csökkenő trendvonalnál, amely 5025 forintnál látható, alatta az 50 napos mozgóátlag jelent újabb ellenállást 4997 forintnál, támasz pedig 4958 forintnál van. Hétfőn a Mol árfolyama 79 forinttal, 1,56 százalékkal 4976 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.
A Richter szintén meghatározó ellenálláshoz ért 12 450 forintnál, amelynek áttörése esetén 12 567 forintnál adódna a következő akadály, a 30 napos mozgóátlag, támasz 12 270 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama hétfőn maradt 12 350 forinton, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom grafikonján változatlanul 2557 forintnál húzódik ellenállás, 2516 forintnál támasz. A cég részvényeinek árfolyama 32 forinttal, 1,25 százalékkal 2530 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt hétfőn.
Megszületett a várva várt uniós döntés: újabb milliárdok érkezhetnek Magyarországra, az egyetemisták is örülhetnek
Az Európai Unió jóváhagyta 4,2 milliárd euró értékű, korábban befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára.
Újra az európai térképen Magyarország – beszámoló a Portfolio Back to Europe 2026 konferenciáról.
Még le sem zárultak a 23 ezer milliárd forintos sztrádakoncesszió felmondásával kapcsolatos tárgyalások, amikor a Mészáros-csoport újabb súlyos csapást szenvedett el.
Kármán András: egymillió magyar nyugdíjas él nélkülözésben, brutálisan megcsappant a nyugdíjkassza az elmúlt években
Közel egymillió magyar nyugdíjas él súlyos nélkülözésben a drasztikus élelmiszer-drágulás és a csökkenő nyugdíjkiadások miatt - mondta a miniszter egy videóban.
Több ezer milliárd forintnyi uniós pénz válhat elérhetővé, de a GKI szerint a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás korlátozott lehet.
Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: Európa régióinak háromnegyede elnéptelenedhet, ezek a területek érintettek
Az EU régióinak 75 százalékában fogyhat a népesség 2050-ig. Brüsszelben a munkahelyek hiányáról és az uniós támogatások jövőjének kérdésével indult a Régiók Hete.
Hétfő estére vegyesen mozgott a forint: az euró és a dollár drágult, a svájci frank viszont olcsóbb lett.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn.
Bár a magyar gazdaság szerkezeti adottságai viszonylag erősek, a költségvetési fegyelem lazulása és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika rontja az összképet.
Sorsdöntő napok jönnek Brüsszelben az uniós pénzek ügyében: egyetlen döntéssel megvághatják a magyar forrásokat
A javaslat szinte senkinek sem felel meg.
Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben bejelentette, hogy a kormány jövő héten terjeszti be a 2027-es költségvetést.
Az államfő a jelölés kapcsán arról beszélt: ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, ezért olyan személyt keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli.
Európa késlekedése és a Hormuzi-szoros tartós kiesése miatt több ország is súlyos energiaellátási nehézségekkel küzdhet egy esetleges hideg tél során.
Államadósság-kezelő Központ vezetője: a legjobbkor jöhet az euróbevezetés, enélkül komoly bajban lennénk
A sikeres adósságkezelés kulcsa a költségvetés likviditásának biztosítása és a jelenleg kirívóan magas kamatterhek lefaragása.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4505,21 pontos, 3,28 százalékos emelkedéssel, 141 671 ponton zárt pénteken.
Kiderült a szomorú igazság a magyar gazdaságról: csúnyán elhúztak mellettünk a csehek és a lengyelek
Bár Magyarország erősen exportorientált gazdaság, hozzáadott értéke és a hazai tulajdonú vállalatok termelékenysége ma már jelentősen elmarad a cseh és a lengyel versenytársakétól.
A csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére.
A globális dízelhiány és az egekbe szökő árak letörése érdekében átfogó nemzetközi beavatkozás indult.
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Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
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A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
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Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.