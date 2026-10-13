2026. október 13. kedd Kálmán, Ede
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei adatok koncepciója. 3D-s ábrázolás
Gazdaság

Egy vagyont bukhat, aki ezt benézi: komoly fordulat jöhet ma a magyar tőzsdén

Pénzcentrum
2026. október 13. 09:12

Iránykereséssel, kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés a kissé megingott a nemzetközi befektetői hangulat miatt kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Varga Zoltán kommentárjában közölte, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 200 napos mozgóátlaghoz ért, amely 41 837 forintnál képez meghatározó ellenállást, korábban innen fordult le az árfolyam. Felette 42 481 forintnál adódik a következő akadály, míg 41 030 forintnál támasz húzódik. Az OTP-részvények ára hétfőn 1340 forinttal, 3,33 százalékkal 41 640 forintra erősödött, forgalmuk 28,6 milliárd forintot tett ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol megakadt egy csökkenő trendvonalnál, amely 5025 forintnál látható, alatta az 50 napos mozgóátlag jelent újabb ellenállást 4997 forintnál, támasz pedig 4958 forintnál van. Hétfőn a Mol árfolyama 79 forinttal, 1,56 százalékkal 4976 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

A Richter szintén meghatározó ellenálláshoz ért 12 450 forintnál, amelynek áttörése esetén 12 567 forintnál adódna a következő akadály, a 30 napos mozgóátlag, támasz 12 270 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama hétfőn maradt 12 350 forinton, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom grafikonján változatlanul 2557 forintnál húzódik ellenállás, 2516 forintnál támasz. A cég részvényeinek árfolyama 32 forinttal, 1,25 százalékkal 2530 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt hétfőn.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:52
10:45
10:38
10:31
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 13. 10:31 Megütötték a Molt, szakadnak a tech-óriások: mi történik a tőzsdéken?
október 12. 17:34 Egyetlen részvény hátán kapaszkodik a magyar tőzsde – Drámai fordulat az olajpiacon
október 12. 13:50 Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
október 12. 10:44 Brutálisan megindult a magyar sztárrészvény: nagyot kaszált, aki ebbe fektette a pénzét
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 12. 16:50
Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 13. 09:14
Majd lesz nyugdíjam - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapj...
Holdblog  |  2026. október 13. 08:55
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságvál...
iO Charts  |  2026. október 12. 10:01
Autóbefektetés: mítosz vagy valóság? I. rész
Autóbefektetés: mítosz vagy valóság? Minden évben rengeteg hír jelenik meg az autóbefektetés témakör...
Összkép  |  2026. október 9. 23:36
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 12.
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
2026. október 13.
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
2026. október 12.
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
2026. október 12.
Már minden 9. új autó kínai márkától jön Magyarországra: megindult a drasztikus átrendeződés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 13. kedd
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Döntött az UniCredit: kivonulnak az országból, követik az OTP stratégiai lépését
2
1 hete
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
3
1 hete
Vadiúj diszkont érkezik Magyarországra: közel 1000 bolt nyitását tervezik, itt nyílik majd az első üzlet
4
6 napja
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
5
4 napja
Akár 60 ezer forintos rezsitámogatást is kaphatnak ezek a magyarok: már lehet igényelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kibocsátási naptár
Az ÁKK Zrt., ami az államkötvények kibocsátását végzi egy naptárban közzéteszi az adott évben esedékes állampapír aukciókat. A naptárban szerepel az adott időpontban kibocsátott állampapír fajtája és futamideje, valamint a törlesztések és államkötvény-visszavásárlási aukciók időpontját. Ezen a kiírt akciókon az elsődleges forgalmazók vásárolhatnak, a magánszemélyek csak ez után juthatnak az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 13. 10:31
Óriási dobásra készül a Bosch Magyarországon: ez mindent a feje tetejére fordíthat, rengeteg embert érint
Pénzcentrum  |  2026. október 13. 10:03
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. október 13. 10:31
Nem akármi vár most a Balatonra: meglepő igazságra derült fény