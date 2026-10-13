Akár 8 órás áramszünetre is készülhetnek a budapestiek: ezekben a kerületekben várható leállás

Budapest több kerületében is akár hat-nyolc órás áramszünetekre kell készülni október 13-tól egészen a hétvégéig. Az E.ON tervezett hálózati karbantartási munkálatai miatt az áramkimaradások a III., a XII., a XV., a XVI. és a XVII. kerület bizonyos utcáit érintik.

A szolgáltató tervezett karbantartási munkálatai nem teljes kerületeket, hanem meghatározott utcákat és házszámokat érintenek - írta a Blikk. A többórás áramkimaradások különösen az otthonról dolgozóknak okozhatnak kellemetlenséget, ezért érdemes előre feltölteni az elektronikai eszközöket, valamint gondoskodni a hűtést igénylő élelmiszerek megfelelő tárolásáról.

A rendelkezésre álló ütemterv szerint október 13-án, kedden a XVI. kerületben reggel 8 és délután 16 óra között, a XII. kerületben 9 és 12 óra között, míg a XV. kerület egyes címein 8 és 15 óra között várható áramszünet. Október 14-én, szerdán a XVII. kerületben 8 és 16 óra között, a XII. kerületben 9 és 15 óra között, a XXI. kerületben pedig akár 17 óráig is szünetelhet az áramszolgáltatás.

Október 15-én, csütörtökön a III. kerület Bojtár utcájában 8 és 15 óra között, a XII. kerület Kázmér útján pedig 8 és 16 óra között végeznek munkálatokat. Október 16-án, pénteken a VII. kerület Dózsa György útján 8 és 14 óra között, Békásmegyeren, a Hímző utcában pedig 8:30 és 15 óra között várható kimaradás. Október 17-én, szombaton a XV. kerület Szentmihályi útjának egyes ingatlanjait érinti a leállás, amely 7:40-től akár 16 óráig is eltarthat.

Mivel a karbantartások csak meghatározott ingatlanokat érintenek, a pontos címekről és időpontokról az E.ON hivatalos tájékoztató felületein érdemes tájékozódni.

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