Nem várt döntést hozott a McDonald’s: teljesen átalakulhat a gyorsétterem-lánc kínálata

A McDonald's egyre nagyobb hangsúlyt fektet a csirketermékekre, mivel a marhahús drágulása és a gyengülő forgalom egyaránt nyomás alatt tartja a fő hamburgerüzletágukra, írja a Grocery Gazette.

A gyorsétterem-óriás új növekedési stratégiájában azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra 1,5 százalékponttal növeli globális részesedését a csirkés gyorséttermi piacon. A vállalat jelenleg tíz százalék feletti részesedéssel bír ebben a szegmensben, míg a hamburgerek piacán körülbelül 45 százalékos a piaci részesedése – közölte Chris Kempczinski vezérigazgató.

A csirketermékek kategóriája nagyjából kétszer olyan gyorsan bővül, mint a marhahúsé, miközben az amerikai marhahúsárak 2021 óta több mint 50 százalékkal emelkedtek. A baromfihús viszonylag alacsonyabb költsége és növekvő fogyasztói népszerűsége az egész ágazatban vonzó alternatívává tette a csirkét az étteremláncok számára.

A McDonald's a McCrispy termékcsalád és a Chicken McNuggets kínálatának bővítésével egyre erőteljesebben versenyez a csirkére szakosodott riválisokkal, köztük a KFC-vel, a Popeyes-zal és a Wingstoppal.

A stratégiaváltás hátterében a cég legfontosabb piacán, az Egyesült Államokban tapasztalható lassulás áll. A második negyedévben az azonos üzletre jutó amerikai árbevétel mindössze 0,8 százalékkal nőtt, ami elmaradt mind az egy évvel korábbi 2,5 százalékos emelkedéstől, mind az elemzői várakozásoktól. A növekedést a magasabb átlagos rendelési érték hajtotta, miközben a vendégszám csökkent.

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Kempczinski korábban elismerte, hogy a vállalat nem kommunikálta elég hatékonyan kedvező ár-érték arányú ajánlatait, és visszafogta a digitális kedvezményeket is, ami hozzájárult a törzsvásárlói látogatások visszaeséséhez.

Az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók az élelmiszer-, üzemanyag- és egyéb háztartási költségek emelkedése miatt továbbra is visszafogják éttermi kiadásaikat. A lánc válaszul egyre inkább a megfizethetőségre összpontosít, így kedvezőbb árú menüajánlatokat vezet be, hogy visszacsábítsa a vendégeket. A McDonald's jelenleg több mint 46 000 éttermet üzemeltet több mint 100 országban, amelyek mintegy 95 százalékát franchise-partnerek működtetik.