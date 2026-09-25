Újabb élelmiszer-visszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Ennyi volt: potom pénzből forgatják az új mozifilmeket, kitört a lázadás a színészek között
Kínában egyre több helyi önkormányzat verseng azért, hogy mesterséges intelligenciával dolgozó filmeseket és stúdiókat vonzzon a területére. Az állami ösztönzők és az alacsony gyártási költségek gyors növekedést hoztak az iparágban, ám a túlkínálat jelei és a tisztázatlan szerzői jogi helyzet már most árnyalják a képet.
Csu Csili, a sencseni székhelyű China Wit Media MI-tartalomgyártási részlegének vezetője két éve még egyértelműen Sencsent választotta stúdiója bázisául a város technológiai ökoszisztémája miatt. Idén viszont már nap mint nap megkeresik a különböző városok tisztviselői, hogy telepítse át hozzájuk a vállalkozását. Ez a jelenség azt tükrözi, hogy Peking az MI-t a gazdaság minden szegletébe be akarja építeni – beleértve a mozik kínálatát is. A helyi önkormányzatok technológiai klasztereket, kedvezményes bérleti díjakat, megélhetési támogatásokat és számítási kapacitást kínálnak az MI-filmeseknek, lényegében ugyanazt az iparpolitikai receptet követve, amellyel Kína az elektromos autóipart, a napelemgyártást és a robotikát is világhatalommá fejlesztette.
Az MI-alapú tartalomgyártás vonzerejét elsősorban a drámaian alacsony költségek adják. 2026 első felében az MI-vel készült rövidfilmek percenkénti gyártási költsége a korábbi ötezer jüanról néhány száz jüanra zuhant a CCTV adatai szerint. Pan Hsziaojün, hainani filmrendező-hallgató példája jól szemlélteti a különbséget, hiszen egy hagyományos esküvői jelenet forgatása hatvanezer jüanba kerülne, míg MI-vel ugyanez mindössze ezernégyszáz jüanból megvalósítható - írta meg a Reuters.
A nagyvárosok sorban jelentik be ösztönzőiket. Sanghaj májusban MI-alapú rövidfilm-gyártást támogató intézkedéseket vezetett be, számítási kapacitással és felhőalapú MI-modellekkel segítve a produkciókat. Peking 260 millió jüanos alapot hozott létre az audiovizuális technológiák fejlesztésére, Huajrou kerülete pedig a számítási költségeket csökkentő utalványokat oszt a rövidfilmeseknek. Az iQIYI streamingplatform augusztusban jelentette be, hogy teljes mértékben az MI-re épít, és támogatást nyújt a platformján megjelenő MI-tartalmak készítőinek.
Az iparág gyors felfutásával azonban megjelentek a túlkínálat jelei is. Az év első felében a Douyin platformon 221 900 új MI-műsor indult, ám ezek közül mindössze 1055 érte el a százmilliós megtekintésszámot, ami a siker általánosan elfogadott küszöbértéke. A más szektorokból – például az autóiparból – már ismert forgatókönyv kezd ismétlődni, vagyis a bőséges állami támogatás túltermelést és árversenyt szül, miközben a belföldi kereslet korlátozott marad.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kínai hatóságok eközben úttörő lépést tettek, amikor a Nemzeti Filmhivatal moziforgalmazási engedélyt adott a Szanszingtuj – A jövő emlékei című, kilencvenperces sci-fi filmnek, amely a legelső nagystúdiós, hivatalos moziengedélyt kapó MI-produkció Kínában. A Bona Film Group gyártásában készült alkotás idén kerül a mozikba. A közönség fogadókészsége mellett ugyanakkor visszatetszés is tapasztalható, hiszen a színészek tiltakoznak arcmásuk engedély nélküli felhasználása ellen, a nézők a plágiumot és az eredetiség hiányát kifogásolják, a hagyományos animációval készült, mégis kasszasikert aratott Niu Laj című filmet pedig sokan az MI-tartalmakkal szembeni ellenreakcióként értelmezték. Kína egyelőre kötelezővé tette az MI-vel generált tartalmak jelölését, de egyértelmű szerzői jogi szabályozás még nem született.
Rendkívüli figyelmeztetés a Revoluttól: magyar felhasználók adatai szivároghattak ki, a bank már elkezdte értesíteni ügyfeleit
Egy amerikai partner rendszeréhez fértek hozzá illetéktelenek, több személyes adat is érintett lehet.
Kormányzati adatbázist tört fel az elszabadult mesterséges intelligencia: áll a bál a techóriás körül
Egy elszabadult OpenAI-s mesterségesintelligencia-ágens júniusban feltörte az ausztrál kormány egyik weboldalát, és nem nyilvános adatokhoz is hozzáfért
Az OpenAI és az Anthropic vezetői szerint az AI fejlődése új biztonsági kockázatokat hozhat, amelyekre közösen kell felkészülni.
Óriási felfedezést tettek csillagászok: ilyen egy életben csak egyszer van – teljesen febolydult a tudományos világ
A szerzők szerint ekkora esemény várhatóan csak 132 évente egyszer fordul elő a Holdon.
Rendkívüli! Titokban egymással szövetkeztek az OpenAI elszabadult ágensei, támadást indítottak a fejlesztőik ellen
Forr az internet az „AI egy évtizeden belül kiirthatja az emberiséget” témában. Nemrég az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és támadást indítottak.
Az iPhone 18 Pro több területen is előrelépett, de a tavalyi csúcsmodell tulajdonosait aligha állítja nehéz döntés elé.
Az ENSZ-ben élesen eltérő álláspontok ütköztek azzal kapcsolatban, hogyan kellene kezelni a mesterséges intelligencia rohamos fejlődését.
Az FBI egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban ekkora mennyiségű adat került illetéktelenek kezébe.
A mesterséges intelligencia terjedéséről egyre többet beszélünk, arról viszont jóval kevesebb szó esik, hogy mindez mekkora energiaigénnyel jár
A történtek komoly kérdéseket vetnek fel az MI-ágensek biztonsági korlátaival kapcsolatban.
A cégvezető élesen bírálta az Anthropicot, amiért az túlságosan emberként kezeli a technológiát.
Több ütemben is rendszerfejlesztést hajt végre az Erste Bank szeptemberben és október elején.
Súlyos adatszivárgás történt a Revolutnál, megzsarolták a digitális bankot: kemény választ küldött az igazgató
A támadók egy egyre elterjedtebb adathalász technikát alkalmaztak, amely során egy valós kormányzati szerv email-domainjét felhasználva küldtek megtévesztő megkereséseket.
Brutális kísérletet végeztek a mesterséges intelligenciával: pontosan az történt, amitől rettegünk, a legsötétebb disztópia valósult meg
A megfigyelések eredménye megdöbbentő volt: az MI-ágensek egy olyan saját nyelvet fejlesztettek ki, amelyet az őket felügyelő emberek már alig tudtak értelmezni.
Rendkívüli bejelentést tett Von der Leyen: betiltják a közösségi média használatát a 13 év alattiaknak az EU-ban
Indoklása szerint az európai fiatalok naponta több órát töltenek a képernyők előtt olyan hírfolyamokat görgetve, amelyeket kifejezetten a figyelem folyamatos lekötésére terveztek.
Időzített bomba a mesterséges intelligencia: kevesen tudnak róla, az évtized végére teljesen kipusztulhat az emberiség?
Egyre élesebb vita bontakozik ki a mesterséges intelligencia szabályozásáról.
Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia
Újabb korábbi mesterségesintelligencia-kutató lépett a nyilvánosság elé azzal a figyelmeztetéssel, hogy a technológia akár az emberiség kipusztulásához is vezethet.
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
Van néhány olyan adat, amelyet jobb messziről elkerülni, amikor egy AI-chatbottal beszélgetünk - akkor is, ha a válaszadás során kifejezetten hasznosnak tűnik a segítsége.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.