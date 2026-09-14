Antonelli a verseny közepén tudott az élre állni, győzelmét ezután semmi és senki nem veszélyeztette. A fiatal olasz előnye már nyolcvan pont az összetettben.
Forró hétvége az európai topligákban: mutatjuk az eredményeket
Az Arsenal és a Manchester City továbbra is győzött hétvégén a Premier League-ben, a Bundesligában a Freiburg és a Borussia Dortmund maradt veretlen. A La Ligában a Barcelona tökéletes rajtjával magabiztosan áll az élen.
A hétvégi fordulók során több fontos összecsapásra került sor Európa élvonalbeli labdarúgó-bajnokságaiban, amelyek érdemben befolyásolták a tabellák alakulását.
Premier League: az éllovasok hibátlanok maradtak
Az angol élvonalban az Arsenal és a Manchester City egyaránt hibátlan mérleggel áll, mindkét csapat 12 ponttal vezeti a tabellát négy forduló után. Az Ágyúsok 2-0-ra győztek a Sunderland otthonában, míg a manchesteri derbi igazi rangadóhangulatban zajlott: a Manchester City 1-0-ra diadalmaskodott a Manchester United ellen, amely ezzel továbbra is gyengélkedik a bajnokságban.
A meglepetéscsapat Hull City a harmadik helyen áll 8 ponttal, miután 2-2-es döntetlent játszott a Chelsea vendégeként. A Brighton kiváló formában futballozik, és az élmezőnyhöz felzárkózva 5-0-s gólzáporral ütötte ki a sereghajtó Coventry Cityt, amely négy mérkőzés után továbbra is pont - és rúgott gól - nélkül áll.
Az Ipswich Town szintén pozitív meglepetést okozott, miután idegenben 3-2-re legyőzte a Crystal Palace együttesét. A tabella alján a Coventry mellett a Fulham és az Aston Villa is nehéz helyzetben van 1-1 ponttal, miközben a Tottenham Hotspur mindössze 2 ponttal a 17. helyet foglalja el - a Spurs sem tudott még gólt szerezni a bajnokságban.
Serie A: élen a Lazio
Az olasz bajnokságban a Lazio 10 ponttal vezeti a mezőnyt, bár a hétvégén 2-2-es döntetlent játszott az AC Milan ellen. A Roma és az Inter 9-9 ponttal követi a listavezetőt, ám mindkét csapatnak csak három lejátszott mérkőzése van. Szintén 9 pontos a Cagliari, amely négy meccsen gyűjtötte össze eddigi termését, és drámai találkozón 2-1-re győzte le az Atalantát.
A forduló egyik legnagyobb meglepetését a Sassuolo szolgáltatta, amely hazai pályán 3-2-re legyőzte a Juventust. A Napoli fontos győzelmet aratott a Bologna ellen 1-0-val, míg a Fiorentina 4-2-re nyert a sereghajtó Venezia otthonában.
La Liga: A Barcelona hibátlan menetelése folytatódik
A spanyol élvonalban a Barcelona magabiztosan vezeti a mezőnyt 15 ponttal, miután az ötödik mérkőzését is megnyerte a bajnokságban. A katalánok 4-2-re diadalmaskodtak a Levante otthonában, így továbbra is tökéletes mérleggel állnak az élen.
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A Real Madrid 12 ponttal követi a Barcelonát egy vereség mellett, és 4-1-es, magabiztos győzelmet aratott a Rayo Vallecano ellen. Az Atlético Madrid szintén fontos három pontot szerzett, amikor idegenben 3-0-ra verte a Real Sociedadot, így 10 ponttal a harmadik helyen áll.
Bundesliga: majdnem újabb nagyvadat ejtett az újonc Elversberg
A német élvonalban az SC Freiburg és a Borussia Dortmund egyaránt hibátlan mérleggel, 9 ponttal vezeti a tabellát három forduló után. A Freiburg 5-0-s kiütéssel győzte le a Mönchengladbachot, míg a Dortmund 3-0-ra diadalmaskodott a Paderborn ellen.
A Bayern München 7 ponttal a negyedik helyen áll, miután nehéz mérkőzésen 2-1-re nyert az Elversberg vendégeként. Az RB Leipzig magabiztos győzelmet aratott: 5-0-ra verte a Hamburger SV-t, és 6 pontra javította mérlegét.
Ligue 1: hármas holtverseny az élen
A francia bajnokságban a Lille, az AS Monaco és a Rennes egyaránt 10 ponttal vezeti a tabellát négy forduló után. A Lille 2-0-ra nyert a Troyes ellen, a Rennes 1-0-ra diadalmaskodott a Marseille vendégeként, míg a Monaco 1-1-es döntetlent játszott Strasbourgban.
A Paris Saint-Germain mindössze 5 ponttal csak a nyolcadik helyen áll, bár a Brest elleni 1-0-s győzelemmel fontos három pontot szerzett. A Lyon és a Paris FC 8-8 ponttal követi az élmezőnyt, miután egymás ellen gól nélküli döntetlent játszottak.
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