Felháborító eset: betegellátás közben csaptak le a tolvajok a lezárt mentőautóra

Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, és loptak el egy táskát – számolt be a történtekről az Országos Mentőszolgálat. A jármű közterületen, lezárva parkolt, miközben a mentők néhány méterrel arrébb egy sérült ellátásán dolgoztak.

A mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, ezért a közterületen leparkolták a mentőautót, majd megkezdték a beteg ellátását. Ezalatt valaki illetéktelenül bejutott a lezárt járműbe, és elvitte egyik bajtársuk táskáját.

A történtekre egy kutyáját sétáltató járókelő figyelt fel, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr azonnal értesítette a mentőket, akik a történteket jelezték a hatóságoknak.

Az Országos Mentőszolgálat szerint mentés közben minden figyelem a segítségre szoruló emberre összpontosul.

Címlapi kép: MTI/Krizsán Csaba