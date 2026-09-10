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A tűzijáték megszüntetésére készül a Tisza-kormány? Gajdos László reagált a 270 ezres petícióra
Foglalkozni fog az augusztus 20-i tűzijáték ügyével az Élő Környezetért Felelős Minisztérium – derül ki Gajdos László tárcavezető válaszleveléből, melyet az aHangnak petíciós oldal megkeresésére küldött. A több mint 270 ezer ember által támogatott petíció a tűzijáték környezet- és állatbarát alternatívára cserélését sürgeti. A miniszter az azonnali tiltást nem ígérte meg, a szilveszteri tűzijáték országos korlátozását ugyanakkor támogatná.
Az aHang évek óta kampányol az augusztus 20-i tűzijáték ellen, az erről szóló kezdeményezésük pedig már több mint 270 ezer támogatónál jár. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az államalapítás ünnepén a hagyományos tűzijáték helyett olyan megoldást alkalmazzanak, amely kisebb környezeti terheléssel és az állatok számára kevesebb zajjal jár. A petíciót július 24-én személyesen adták át az Élő Környezetért Felelős Minisztériumnak, amelyre most Gajdos László miniszter válaszolt.
A tárcavezető levelében azt írta, egyetért a kezdeményezés mögött álló állatvédelmi aggályokkal, és a minisztérium foglalkozni fog a kérdéssel. Azonban jelezte, azt nem tudja megígérni, hogy az augusztus 20-i tűzijátékot azonnal betiltják. A miniszter szerint az augusztus 20-i programban már most egyre nagyobb szerepet kapnak a drón- és fényshow-k, miközben a hangos pirotechnikai elemek időtartama csökken.
A szilveszteri tűzijátékot jobban korlátozná
Gajdos László ennél határozottabban fogalmazott a szilveszteri tűzijátékozással kapcsolatban. A miniszter azt írta, szinte az összes állatnak jobb hallása van, mint az embernek, ezért a tűzijáték nekik egy kínzással ér fel. Hozzátette
Nagyon szeretném, ha például szilveszterkor nem lenne tűzijáték, vagy ami még értelmetlenebb, petárdázás. A szilveszter egy több órán keresztül tartó kínszenvedés a legtöbb állatnak és nagyon örülök amikor meglátom azokat a híreket, hogy különböző városok helyi rendeletekkel korlátozzák a szilveszteri petárdázásokat.”
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A miniszter példaként több olyan települést is említett, ahol helyi szabályokkal már korlátozták a pirotechnikai eszközök használatát. Hozzátette: ha országosan sikerülne visszaszorítani a szilveszteri tűzijátékozást, az évi egy, augusztus 20-i állami tűzijátékot elfogadható kompromisszumnak tartaná.
Az aHang üdvözölte, hogy a minisztérium reagált a petícióra. Szalóki Viktor, a szervezet politikai igazgatója szerint most azt várják, hogy a tárca ténylegesen megkezdje a tűzijátékhasználat szabályozásának felülvizsgálatát.
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