Nagy változás jön a népszerű Balaton-közeli gyógyfürdőben: ilyen wellnessbirodalom épülhet

Új wellness- és gyógyászati részleggel bővül a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: a korábbi nyári öltözők helyén már zajlik a munka. Új szaunák, gőzkabin, tangentor, masszázs- és gyógytorna-helyiségek, valamint pihenőterek készülnek. A fejlesztés idején a fürdő fedett medencéi továbbra is működnek.

Új fejezet kezdődik a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont életében: nagyszabású szolgáltatásbővítés indult a somogyi fürdőben. A kivitelezés már látványos szakaszban van, a korábbi nyári öltözők helyén ugyanis egy új wellness- és gyógyászati részleg készül - írta a Sonline.hu.

A beruházás egyik fontos eleme az új wellnessrészleg lesz. A tervek szerint új szaunák, gőzkabin, tangentor, masszázs- és gyógytorna-helyiségek, valamint nagyobb pihenőterek kapnak helyet az átalakított épületrészben.

Nem áll le a fürdőélet

A fejlesztés miatt ugyan építési munkák zajlanak a fürdő területén, de a látogatóknak nem kell lemondaniuk a fürdőzésről. A friss információk szerint a fedett uszoda, a gyógymedence és a pezsgőfürdő továbbra is működik, vagyis a fürdő a munkálatok alatt is fogadja a vendégeket. A jelenlegi szauna és gőzkabin pedig október 31-ig használható.

A fejlesztés időzítése azért is érdekes, mert a Marcali Fürdő az idei nyáron a korábbi évekhez képest kiemelkedő látogatottságot ért el. A Sonline beszámolója szerint a fürdő az elmúlt évek legmagasabb nyári vendégszámát hozta.

Nem csak a wellnessre gyúrnak

A mostani átalakítás nem előzmény nélküli: a Marcali Fürdő fejlesztése több elemből álló folyamat. A város korábban egy 499,21 millió forintos, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a fürdő komplex turisztikai fejlesztésére. A projekt célja a strand-, wellness- és gyógyfürdő-szolgáltatások korszerűsítése és a turisztikai kínálat bővítése volt. A fejlesztési programban többek között beltéri wellness-elemek – például gőzkabin, élményzuhany és jégkút –, valamint kültéri attrakciók is szerepelnek. A tervek között aromasauna, kültéri szaunaház, merülődézsák, új pihenőpontok, játszótéri fejlesztések és vizes élményelemek is szerepelnek.

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Ez azonban nem azonos a fürdő energetikai korszerűsítésével: arra korábban külön, több mint 797 millió forintos uniós támogatású projektet készítettek elő. Ennek részeként a termálkutak eddig nem hasznosított hőenergiáját is bevonnák az energiaellátásba, hőszivattyús rendszereket alakítanának ki, napelemeket telepítenének, valamint korszerűsítenék a nyílászárókat és a fűtési rendszert.

A fejlesztés közben tehát nem zár be teljesen a Marcali Fürdő

Információk szerint szeptemberben naponta 10 és 19 óra között várják a vendégeket, hétfőn, szerdán és pénteken pedig reggeli úszásra is van lehetőség 6 és 8 óra között. A kültéri nyári medencék és a csúszdapark szezonja ugyan lezárult, a kültéri gyógy- és termálvizes kiúszómedence viszont egész évben működik.

A mostani építkezés így egy hosszabb fejlesztési folyamat újabb látványos állomása: a cél, hogy Marcali ne csak nyári strandként, hanem egész éves wellness- és gyógyászati célpontként is erősebb legyen.