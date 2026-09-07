Mi lesz a Hévízi-tóval, és mikor újulhat meg a fürdő? Több száz érdeklődő előtt tartottak lakossági fórumot Hévízen, ahol a gyógytó állapotáról is szó volt.
Figyelem, lódarazsak támadnak a Kéktúra útvonalán: több kirándulóhoz mentőt kellett hívni
Nem mindennapi veszélyre figyelmeztetik a kirándulókat az Országos Kéktúra egyik szakaszán. Az elmúlt napokban több alkalommal is lódarazsak támadtak kirándulókra a Romhány és Alsópetény közötti útvonalon, a Prónay-kilátónál.
Az Ipoly-völgyi Különleges Mentők Facebook-bejegyzése szerint a támadások miatt több esetben a mentők segítségére is szükség volt. A lódarazsak a kilátó második szintjén található padba fészkelték be magukat, a fészek kijárata pedig a második szint alatti részen található. A mentők arra kérik a kirándulókat, hogy a fészek felszámolásáig mérlegeljék, vállalják-e a terület megközelítésének kockázatát.
A figyelmeztetés szerint a lódarázs csípése rendkívül fájdalmas lehet, és súlyos, akár gyorsan kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhat.
Mit tegyünk, ha lódarázs közelébe kerülünk?
A szakemberek azt kérik, hogy ne hadonásszunk és ne csapkodjunk, mert a gyors mozdulatok támadásra ingerelhetik a darazsakat. Ehelyett lassan, nyugodtan távolodjunk el.
Azt is javasolják, hogy ne legyen nálunk nyitott, édes étel vagy ital. Ha csípés után szokatlan tünetek, például rekedtség, torokban jelentkező gombócérzés vagy az egész testet érintő csalánkiütés jelentkezik, azonnal segítséget kell hívni. A kirándulókat arra is figyelmeztetik, hogy a terület jellege miatt baj esetén a segítség csak lassabban tud megérkezni a helyszínre.
Tudtátok, hogy a magyar kertek egyik kedvelt cserjéjének, a kerti mályvának a virága ehető, sőt a belőle készített tea még színváltós is lehet?
Van jobb, mint a gulyás: így készül a régi szüretek két elfeledett finomsága, a kanászleves és a kaszakőpogácsa + Receptek
Itt van az ősz, vele együtt pedig lassan a szüreti időszak is. A Cserta menti kanászleves és a kaszakőpogácsa megér egy próbát: egyszerű, laktató zalai...
Kiadták a figyelmeztetést: vaddisznókoca és kismalacai tűntek fel egy vidéki nagyváros körforgalmában
Nem mindennapi jelenetet videóztak Szombathelyen: egy vaddisznókoca több kismalacával együtt szaladt át az oladi körforgalomnál, majd eltűnt az út menti bokrok között.
A nagy szárazság nem várt „leletet” hozott felszínre a szegedi Gumis-tónál: a víz apadásával egyre több régi gumiabroncs vált láthatóvá.
Megújul a Deseda tó környezete; a somogyi megyeszékhely egyik legkedveltebb természeti és rekreációs helyszíne 570 millió forintos beruházásnak köszönhetően nyújthat magasabb színvonalú szolgáltatásokat.
Nem mindennapi látvány tárult azok elé, akik szeptember elején Fonyódnál jártak a Balaton-parton: rókák merészkedtek a tó sekély vizébe. A különös jelenetről fotók is készültek,...
Újabb régészeti feltárás zajlik Nagyvázsonyban: a 77-es főút közelében Árpád-kori település nyomait és Kinizsi Pál kirabolt sírjának maradványait keresik.
Bezárt a csongrádi Körös-toroki strand a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Tisza szintje már –211 centiméter, ezért a biztonságos fürdőzés feltételei sem adottak.
Szeptember végén ismét megnyílnak a kutatóhelyek kapui: mától elérhetők a Kutatók Éjszakája több száz izgalmas programjának részletei.
Pénteken, a Lenti Művelődési Házban zajló nyitórendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt.
Így bírták a vadlovak a 40 fokos őrületes hőséget: különös dolog derült ki a hortobágyi pusztán + Videó
Télen még 20 centis hóban és mínusz 20 fokban éltek, nyáron pedig két 40 fokos hőhullámot vészeltek át a hortobágyi vadlovak és tulkok. A Hortobágyi...
Megérkeztek a munkagépek, és szeptember 1-jén hivatalosan is elkezdődött a Cordia fonyódi beruházásának kivitelezése. A 99 lakásos The View közvetlenül a Balaton partján épül, a...
Az Alföld közepén tovább súlyosbodik az aszály: 2026 első nyolc hónapjában mindössze 194,6 milliméter csapadék hullott, 161 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Téves riasztás miatt állt a parkolás a Széchenyi téren, de két másik nagykanizsai helyszínen találtak azbesztet.
Koncertekkel, kézműves kirakodóvásárral, családi és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat a komlói bányásznapokra a hét végén - közölték a szervezők a honlapjukon.
Szomorú látvány fogadta a kirándulókat a Bakony egyik kedvelt túrahelyén. A Bakonyszentlászló közelében található Cuha-völgyben valaki csúnyán összefirkálta az erdei táblákat.
Míg sok vidéki fürdőben augusztus végével lezárult a nyári szezon, és életbe lépett az őszi nyitvatartás, addig Győr szabadstrandján meghosszabbították a szezont.