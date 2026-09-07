Figyelem, lódarazsak támadnak a Kéktúra útvonalán: több kirándulóhoz mentőt kellett hívni

Nem mindennapi veszélyre figyelmeztetik a kirándulókat az Országos Kéktúra egyik szakaszán. Az elmúlt napokban több alkalommal is lódarazsak támadtak kirándulókra a Romhány és Alsópetény közötti útvonalon, a Prónay-kilátónál.

Az Ipoly-völgyi Különleges Mentők Facebook-bejegyzése szerint a támadások miatt több esetben a mentők segítségére is szükség volt. A lódarazsak a kilátó második szintjén található padba fészkelték be magukat, a fészek kijárata pedig a második szint alatti részen található. A mentők arra kérik a kirándulókat, hogy a fészek felszámolásáig mérlegeljék, vállalják-e a terület megközelítésének kockázatát.

A figyelmeztetés szerint a lódarázs csípése rendkívül fájdalmas lehet, és súlyos, akár gyorsan kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhat.

Mit tegyünk, ha lódarázs közelébe kerülünk?

A szakemberek azt kérik, hogy ne hadonásszunk és ne csapkodjunk, mert a gyors mozdulatok támadásra ingerelhetik a darazsakat. Ehelyett lassan, nyugodtan távolodjunk el.

Azt is javasolják, hogy ne legyen nálunk nyitott, édes étel vagy ital. Ha csípés után szokatlan tünetek, például rekedtség, torokban jelentkező gombócérzés vagy az egész testet érintő csalánkiütés jelentkezik, azonnal segítséget kell hívni. A kirándulókat arra is figyelmeztetik, hogy a terület jellege miatt baj esetén a segítség csak lassabban tud megérkezni a helyszínre.