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Rendkívüli döntésre készül a kormány: óriási segítséget kaphatnak a dízelesek
Célzott segítséget kaphatnak a dízelt tankolók a kormánytól – erről szerdán születhet döntés. Magyar Péter szerint elsősorban azokat segítenék, akik például munkába járásra vagy a gyerekek iskolába szállítására használják autójukat, de az agrárszektor és más, dízelre támaszkodó ágazatok is érintettek lehetnek.
Célzott támogatást kaphatnak a dízeles autók tulajdonosai, ha a kormány szerdán elfogadja az erről szóló intézkedést. Magyar Péter az Országgyűlés hétfői ülésén arról beszélt, hogy a segítség elsősorban azokat érintheti, akik például munkába járáshoz vagy a gyerekek iskolába szállításához használják autójukat. Az intézkedés az agrárszektorra és más, jelentős dízelfelhasználással működő ágazatokra is kiterjedhet.
A miniszterelnök szerint jelenleg az egyik legfontosabb feladat, hogy legyen benzin és dízel a magyarországi kutakon. A védett ár újbóli bevezetését nem tartja megfelelő megoldásnak, mert szerinte ez az import visszaeséséhez és a készletek gyors kimerüléséhez vezethetne. Magyarország dízelből jelenleg nem önellátó, ráadásul Európa-szerte hiány alakult ki.
A hazai ellátási helyzetet nehezíti, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója csak 50 százalékos kapacitáson működik a tavaly októberi baleset miatt. A teljes kapacitás elérésére várhatóan szeptember végétől kerülhet sor. Eközben a kőolaj világpiaci ára is jelentősen emelkedett: a Brent hordónkénti ára hétfő reggel már 97,48 dollár volt, az előző héten pedig összesen 7,8 százalékkal drágult.
A drágulás a magyar kutakon is gyorsan megjelent. A 95-ös benzin országos átlagára egy nap alatt 8, a gázolajé 9 forinttal emelkedett, így jelenleg előbbiért átlagosan 617, utóbbiért pedig 697 forintot kell fizetni literenként. A dízel ára ezzel ismét megközelítette a 700 forintos szintet.
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