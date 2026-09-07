2026. szeptember 7. hétfő Regina
19 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép dízel és benzin üzemanyag pisztolyokról egy benzinkúton. Az üzemanyagválság folytatódik, és az üzemanyag ára emelkedik.
Gazdaság

Rendkívüli döntésre készül a kormány: óriási segítséget kaphatnak a dízelesek

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 17:55

Célzott segítséget kaphatnak a dízelt tankolók a kormánytól – erről szerdán születhet döntés. Magyar Péter szerint elsősorban azokat segítenék, akik például munkába járásra vagy a gyerekek iskolába szállítására használják autójukat, de az agrárszektor és más, dízelre támaszkodó ágazatok is érintettek lehetnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Célzott támogatást kaphatnak a dízeles autók tulajdonosai, ha a kormány szerdán elfogadja az erről szóló intézkedést. Magyar Péter az Országgyűlés hétfői ülésén arról beszélt, hogy a segítség elsősorban azokat érintheti, akik például munkába járáshoz vagy a gyerekek iskolába szállításához használják autójukat. Az intézkedés az agrárszektorra és más, jelentős dízelfelhasználással működő ágazatokra is kiterjedhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszterelnök szerint jelenleg az egyik legfontosabb feladat, hogy legyen benzin és dízel a magyarországi kutakon. A védett ár újbóli bevezetését nem tartja megfelelő megoldásnak, mert szerinte ez az import visszaeséséhez és a készletek gyors kimerüléséhez vezethetne. Magyarország dízelből jelenleg nem önellátó, ráadásul Európa-szerte hiány alakult ki.

Kapcsolódó cikkeink:

A hazai ellátási helyzetet nehezíti, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója csak 50 százalékos kapacitáson működik a tavaly októberi baleset miatt. A teljes kapacitás elérésére várhatóan szeptember végétől kerülhet sor. Eközben a kőolaj világpiaci ára is jelentősen emelkedett: a Brent hordónkénti ára hétfő reggel már 97,48 dollár volt, az előző héten pedig összesen 7,8 százalékkal drágult.

A drágulás a magyar kutakon is gyorsan megjelent. A 95-ös benzin országos átlagára egy nap alatt 8, a gázolajé 9 forinttal emelkedett, így jelenleg előbbiért átlagosan 617, utóbbiért pedig 697 forintot kell fizetni literenként. A dízel ára ezzel ismét megközelítette a 700 forintos szintet.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #benzin #dízel #támogatás #mol #gázolaj #gazdaság #autósok #üzemanyagárak #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:03
19:46
19:32
19:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 7. 17:06
Ez már a szélsőjobb áttörése? Ismét az AfD-től hangos Európa  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. szeptember 7. 17:00
Átlagosan 2,3 millió forintot tartanak a magyarok készpénzben és bankszámlán, lekötés nélkül.
Az MNB előzetes adatai alapján mintegy 21 960,6 milliárd forintra tehető a háztartások készpénzben é...
MEDIA1  |  2026. szeptember 7. 16:12
Előkerült Magyar Péter meg nem jelent Mandiner-interjúja: még a kérdéseket is átírta volna
A Reakció nyilvánosságra hozott egy 2020-as levelezést és egy átdolgozott interjúszöveget, amelyek á...
Holdblog  |  2026. szeptember 7. 09:51
Mi lesz a forinttal? Hallgasd meg a véleményünk!
Mennyi minden változhat egy év alatt. Tavaly ilyenkor az volt a nagy kérdés, hogy mi lesz a törékeny...
Összkép  |  2026. szeptember 5. 21:23
Kihal vagy csak átalakul az értelmiség?
Az értelmiségi lét teret veszít az egész világon. Ez a folyamat a tudás iparrá szervezésével indult...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 7.
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
2026. szeptember 6.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
2026. szeptember 7.
Fürdővízzel is locsolhatunk a kertben? A hazai szakember szerint ezt kell tudni, ha spórolnánk a vízzel
2026. szeptember 7.
Húzós időszak vár a magyar autósokra: napokon belül átlépi a lélektani határt az üzemanyagok ára?
2026. szeptember 7.
Dúl a kamatháború a magyar bankokban: rég volt ilyen olcsó milliókhoz jutni, itt vannak a legjobb ajánlatok
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 7. hétfő
Regina
37. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
2 hete
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
3
1 napja
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
4
6 napja
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
5
2 hete
Megrogyott a forint: ennyibe kerül most az euró, a dollár és a svájci frank
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 7. 19:03
Fürdővízzel is locsolhatunk a kertben? A hazai szakember szerint ezt kell tudni, ha spórolnánk a vízzel
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 7. 18:02
Kvíz: Jártál már Egyiptomban? Mutasd, mennyit tudsz a fáraók országáról!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 7. 20:32
Valami nem stimmel az ukrán almával: kemény, ami az árakkal történik