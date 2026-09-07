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Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Sport

Meghökkentő nyilatkozat Kerkez Milostól: minden szétesik Liverpoolban?

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 18:43

A Liverpool pénteken 2–0-ra győzte le az Ipswichet, ezzel megszerezte első idénybeli sikerét Andoni Iraola irányítása alatt. Kerkez Milos mérkőzés utáni nyilatkozata ugyanakkor rávilágított arra, hogy a csapat egyelőre képtelen kilencven percen keresztül fenntartani az új vezetőedző magas letámadásra épülő játékstílusát.

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A Liverpool pénteken este megszerezte első győzelmét a Premier League idei szezonjában, amikor 2-0-ra verték a visszajutott Ipswich Town-t.

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Alexander Isak az első tíz percben kétszer is betalált – mindkét gólját Cody Gakpo készítette elő –, a Liverpool pedig a Newcastle és a Nottingham Forest elleni 2–2-es döntetlenek után végre kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést. A 123 millió fontért szerződtetett Bradley Barcola bemutatkozott, és a többi nyári érkező – Victor Muñoz, Jeremy Jacquet, valamint Ronald Araújo – szintén szerepet kapott.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 029M €
Edző: Andoni Iraola
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
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CSAPAT
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Liverpool
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6
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Newcastle United
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1
2
0
6
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A mérkőzés után Kerkez, aki korábban a Bournemouth-nál már dolgozott együtt Iraolával, őszintén beszélt a rendszer korlátairól.

Amikor úgy letámadunk, ahogy mi csináljuk, elég nehéz ezt kilencven percen keresztül csinálni. Az első harminc-harmincöt percben tudjuk hozni, a második félidő elején is valamennyire, de utána már inkább az a lényeg, hogy kompaktak maradjunk és kommunikáljunk egymással

– fogalmazott a magyar hátvéd a klub honlapjának. Hozzátette, a védekezésükkel elégedett, és a csapatnak ezen a téren kell tovább fejlődnie.

Kerkez ugyanakkor megerősítette, hogy Iraola stílusa egyre jobban átjön a pályán.

Mindenki jobban érezte magát, és én is úgy látom, hogy egyre inkább benne vagyok a játékban

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– mondta, majd óvatosságra intve hozzátette, hogy idegenben a Premier League-ben mindenhol nehéz játszani, ráadásul most háromnaponta következnek a mérkőzések. De maga Iraola is visszafogottan értékelt.

Szükségünk volt erre a győzelemre. Az első félidőben nagyon jó csapat voltunk, nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre. Tanultunk az előző két meccsből, ahol korán kaptunk gólokat. A második félidőben máshogy, de kontroll alatt tartottuk a meccset, bár támadásban kevésbé voltunk veszélyesek

– összegezte a spanyol szakvezető.

A Liverpool viharos nyáron van túl, hiszen Arne Slot távozása után a sportigazgató, Richard Hughes is elhagyta a klubot. A keret mélysége és az új rendszer elsajátítása szerdán komoly próba elé néz, amikor az Atlético Madrid érkezik az Anfieldre a Bajnokok Ligája-nyitányon, szombaton pedig a Fulham következik a bajnokságban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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