Meghökkentő nyilatkozat Kerkez Milostól: minden szétesik Liverpoolban?

A Liverpool pénteken 2–0-ra győzte le az Ipswichet, ezzel megszerezte első idénybeli sikerét Andoni Iraola irányítása alatt. Kerkez Milos mérkőzés utáni nyilatkozata ugyanakkor rávilágított arra, hogy a csapat egyelőre képtelen kilencven percen keresztül fenntartani az új vezetőedző magas letámadásra épülő játékstílusát.

A Liverpool pénteken este megszerezte első győzelmét a Premier League idei szezonjában, amikor 2-0-ra verték a visszajutott Ipswich Town-t.

Alexander Isak az első tíz percben kétszer is betalált – mindkét gólját Cody Gakpo készítette elő –, a Liverpool pedig a Newcastle és a Nottingham Forest elleni 2–2-es döntetlenek után végre kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést. A 123 millió fontért szerződtetett Bradley Barcola bemutatkozott, és a többi nyári érkező – Victor Muñoz, Jeremy Jacquet, valamint Ronald Araújo – szintén szerepet kapott.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 029M € Edző: Andoni Iraola Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Brentford 3 1 2 0 5 2 3 5 6. Liverpool 3 1 2 0 6 4 2 5 7. Newcastle United 3 1 2 0 6 4 2 5 Adatlap létrehozva: 2026.09.07.

A mérkőzés után Kerkez, aki korábban a Bournemouth-nál már dolgozott együtt Iraolával, őszintén beszélt a rendszer korlátairól.

Amikor úgy letámadunk, ahogy mi csináljuk, elég nehéz ezt kilencven percen keresztül csinálni. Az első harminc-harmincöt percben tudjuk hozni, a második félidő elején is valamennyire, de utána már inkább az a lényeg, hogy kompaktak maradjunk és kommunikáljunk egymással

– fogalmazott a magyar hátvéd a klub honlapjának. Hozzátette, a védekezésükkel elégedett, és a csapatnak ezen a téren kell tovább fejlődnie.

Kerkez ugyanakkor megerősítette, hogy Iraola stílusa egyre jobban átjön a pályán.

Mindenki jobban érezte magát, és én is úgy látom, hogy egyre inkább benne vagyok a játékban

– mondta, majd óvatosságra intve hozzátette, hogy idegenben a Premier League-ben mindenhol nehéz játszani, ráadásul most háromnaponta következnek a mérkőzések. De maga Iraola is visszafogottan értékelt.

Szükségünk volt erre a győzelemre. Az első félidőben nagyon jó csapat voltunk, nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre. Tanultunk az előző két meccsből, ahol korán kaptunk gólokat. A második félidőben máshogy, de kontroll alatt tartottuk a meccset, bár támadásban kevésbé voltunk veszélyesek

– összegezte a spanyol szakvezető.

A Liverpool viharos nyáron van túl, hiszen Arne Slot távozása után a sportigazgató, Richard Hughes is elhagyta a klubot. A keret mélysége és az új rendszer elsajátítása szerdán komoly próba elé néz, amikor az Atlético Madrid érkezik az Anfieldre a Bajnokok Ligája-nyitányon, szombaton pedig a Fulham következik a bajnokságban.