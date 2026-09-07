Az adatok megismerését komoly jogi vita előzte meg.
Nem jó irányba mozdult a forint: ennyit drágult az euró, a dollár és a svájci frank
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama reggel hét órakor még 362,38 forint volt, 18 órára azonban 363,83 forintra emelkedett.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,38 forintról 363,83 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,53 forint és 363,85 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 385,06 forintról 386,70 forintra ment fel, míg a dolláré 312,11 forintról 312,92 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1612 dollárról 1,1627 dollárra változott.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,06 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 147 542,85 ponton zárt hétfőn.
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