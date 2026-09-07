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Gazdaság

Nem jó irányba mozdult a forint: ennyit drágult az euró, a dollár és a svájci frank

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 7. 18:33

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama reggel hét órakor még 362,38 forint volt, 18 órára azonban 363,83 forintra emelkedett.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,38 forintról 363,83 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,53 forint és 363,85 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 385,06 forintról 386,70 forintra ment fel, míg a dolláré 312,11 forintról 312,92 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1612 dollárról 1,1627 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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