Nem jó irányba mozdult a forint: ennyit drágult az euró, a dollár és a svájci frank

Pénzcentrum/MTI Link a vágólapra másolva

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama reggel hét órakor még 362,38 forint volt, 18 órára azonban 363,83 forintra emelkedett.

Címlapkép: Getty Images

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