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Gazdaság

Nem indult jól a hét a tőzsdén: nagyot esett az egyik fontos magyar részvény

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 7. 18:56

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,06 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 147 542,85 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 8,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

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Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hétfőn az amerikai piacok zárva voltak, és ez meglátszott a magyar tőzsde forgalmában is. A Budapesti Értéktőzsdén teljesítménye összehangban volt az európai piacokéval, ahol szintén enyhe csökkenés volt.

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Kifejtette, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama csökkent, a részvények követték az európai trendet, ahol az egészségügyi és a kommunikációs szolgáltatásokban működő cégek részvényeinek árfolyama mérséklődött. A Mol árfolyama emelkedett az olajpiaci árak növekedésének hatására, hasonlóan az európai energiaszektor részvényeihez.

Czibere Ákos elmondta, negatívan fogadta a piac azt a bejelentést, hogy a gazdasági minisztérium feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Waberer's korábbi MFB finanszírozásai miatt. A Waberer's részvényeinek árfolyama délután 4 százalékot csökkent, végül 4300 forinton, 2,23 százalékot csökkenve zárt. A cég menedzsmentje közleményében kifejtette: bár a Waberer’s a feljelentést nem ismeri, visszautasít minden olyan állítást vagy sugalmazást, amely szerint a kötvénykibocsátások során jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyben részesült volna.

  • A Mol 32 forinttal, 0,65 százalékkal 4984 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 60 forinttal, 0,13 százalékkal 45 000 forintra nőtt, forgalmuk 4,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 72 forinttal, 2,74 százalékkal 2552 forintra csökkent, forgalma 746,6 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 0,86 százalékkal 12 710 forintra esett, a részvények forgalma 995,7 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9398,79 ponton zárt hétfőn, ez 45,71 pontos, 0,48 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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