Jóval kisebb minimálbér-emelés jöhet a tervezettnél: rengeteg magyar fizetése múlhat rajta

A korábban tervezett 14 százaléknál jóval kisebb, akár 10 százalék alatti minimálbér-emelés jöhet 2027-ben, miután a gazdasági teljesítmény és az infláció is elmaradhat a hároméves bérmegállapodásban feltételezett szinttől. A munkáltatók visszafogottabb emelést tartanak indokoltnak, a szakszervezetek viszont még az eredeti 14 százalékot is kevésnek tartják.

Az Orbán-kormány 2024 végén három évre szóló bérmegállapodást kötött a szakszervezetek és a munkáltatók képviselőivel. Ennek alapján jövőre eredetileg 14 százalékkal nőtt volna a minimálbér, a megállapodásban rögzített gazdasági feltételek azonban várhatóan nem teljesülnek - derül ki az RTL Híradó riportjából.

Mindezek miatt a korábban tervezett 14 százaléknál jóval kisebb, 10 százalék alatti minimálbér-emelés lehet jövőre – mondta Perlisz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára a műsorban. A munkáltatók a vártnál gyengébb gazdasági teljesítménnyel indokolják ezt, a szakszervezetek szerint viszont még a 14 százalékos emelés sem lenne elég.

A magyar minimálbér a negyedik legalacsonyabb az unióban

A legnagyobb szakszervezeti szövetség álláspontja szerint továbbra is azt a célt kellene követni, hogy a minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát, ehhez a 14 százalék sem lenne elég. A magyar minimálbér ráadásul jelenleg a negyedik legalacsonyabb az Európai Unióban az Eurostat friss kimutatása szerint. Lengyelországban például már mintegy negyedével magasabb a kötelező legkisebb fizetés.

A riport szerint a GKI Gazdaságkutató Zrt. a különbséget elsősorban a magyar gazdaság gyengébb teljesítményével magyarázza. A gazdaság teljesítőképességénél nagyobb béremelés ugyanakkor kockázatokat is hordozhat. A szervezet szerint a túlzott emelés visszafoghatja a gazdaságot, és akár elbocsátásokhoz is vezethet.

Az adócsökkentés javíthatná a nettó kereseteket

A Tisza-kormány már megkezdte az egyeztetéseket a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőivel. A tárgyalások egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogyan lehet érdemben növelni az alacsony kereseteket úgy, hogy közben a vállalkozások teherbíró képességét is figyelembe vegyék.

A nettó minimálbér a bruttó összegnél nagyobb mértékben is emelkedhet, ha a kormány megvalósítja a kampányban felvetett adócsökkentést. A tervek szerint az átlagosnál kevesebbet keresők személyi jövedelemadója 15-ről 9 százalékra mérséklődhetne. Ennek részleteit őszre ígérte a Szociális és Családügyi Minisztérium.