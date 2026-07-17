Taroltak ezek a sorozatok a népszerű streamingplatformon: ki nem találod, ki lett a legelső

A Netflix közzétette az idei év első felének nézettségi adatait, a rangsor élén pedig egy meglepő cím áll, ugyanis nem a Bridgerton vagy a Stranger Things, hanem egy januári krimisorozat vezeti a mezőnyt.

A streamingszolgáltató 2026 első hat hónapjára vonatkozó adatai alapján a saját gyártású sorozatok közül a His & Hers című misztikus thriller lett a legnépszerűbb, amelyet január és június között világszerte 104 millió órán át követtek a nézők. A produkció januárban, az év második hetében debütált Tessa Thompson és Jon Bernthal főszereplésével.

A második helyet a Bridgerton negyedik évada szerezte meg 100 millió megtekintett órával, amelynek premierjét idén januárra és februárra ütemezték. Érdekesség, hogy a harmadik és az ötödik helyen két Harlan Coben-adaptáció, az I Will Find You és a Run Away osztozik, míg a negyedik pozíciót a Stranger Things utolsó, ötödik évada szerezte meg.

A legnépszerűbb produkciók élmezőnyét a Teach You A Lesson, a One Piece második évada, a Man On Fire, a Ms Rachel, valamint a The Night Agent harmadik évada zárja.

A His & Hers eredetileg minisorozatnak készült, így a folytatása egyelőre bizonytalan. William Oldroyd vezető producer korábban úgy nyilatkozott, hogy a történetet lezártnak szánták, a főszereplő Tessa Thompson pedig tökéletes befejezésként hivatkozott a záró epizódra, bár felvetette annak a lehetőségét is, hogy egy esetleges új évad már teljesen más karaktereket állíthatna a középpontba.

A saját gyártású filmek versenyében a War Machine bizonyult a legnépszerűbbnek az év első felében, amelyet a Matt Damon és Ben Affleck nevével fémjelzett The Rip című akcióvígjáték, valamint a Swapped című animációs kalandfilm követ. A tavaly bemutatott K-pop Demon Hunters egy évvel a premierje után is megőrizte népszerűségét, így a negyedik helyet foglalja el a filmes toplistán.