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Taroltak ezek a sorozatok a népszerű streamingplatformon: ki nem találod, ki lett a legelső
A Netflix közzétette az idei év első felének nézettségi adatait, a rangsor élén pedig egy meglepő cím áll, ugyanis nem a Bridgerton vagy a Stranger Things, hanem egy januári krimisorozat vezeti a mezőnyt.
A streamingszolgáltató 2026 első hat hónapjára vonatkozó adatai alapján a saját gyártású sorozatok közül a His & Hers című misztikus thriller lett a legnépszerűbb, amelyet január és június között világszerte 104 millió órán át követtek a nézők. A produkció januárban, az év második hetében debütált Tessa Thompson és Jon Bernthal főszereplésével.
A második helyet a Bridgerton negyedik évada szerezte meg 100 millió megtekintett órával, amelynek premierjét idén januárra és februárra ütemezték. Érdekesség, hogy a harmadik és az ötödik helyen két Harlan Coben-adaptáció, az I Will Find You és a Run Away osztozik, míg a negyedik pozíciót a Stranger Things utolsó, ötödik évada szerezte meg.
A legnépszerűbb produkciók élmezőnyét a Teach You A Lesson, a One Piece második évada, a Man On Fire, a Ms Rachel, valamint a The Night Agent harmadik évada zárja.
A His & Hers eredetileg minisorozatnak készült, így a folytatása egyelőre bizonytalan. William Oldroyd vezető producer korábban úgy nyilatkozott, hogy a történetet lezártnak szánták, a főszereplő Tessa Thompson pedig tökéletes befejezésként hivatkozott a záró epizódra, bár felvetette annak a lehetőségét is, hogy egy esetleges új évad már teljesen más karaktereket állíthatna a középpontba.
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A saját gyártású filmek versenyében a War Machine bizonyult a legnépszerűbbnek az év első felében, amelyet a Matt Damon és Ben Affleck nevével fémjelzett The Rip című akcióvígjáték, valamint a Swapped című animációs kalandfilm követ. A tavaly bemutatott K-pop Demon Hunters egy évvel a premierje után is megőrizte népszerűségét, így a negyedik helyet foglalja el a filmes toplistán.
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