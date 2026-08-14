2026. augusztus 14. péntek Marcell
23 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Gazdaság

Ismét történelmi csúcson zárt a magyar tőzsde: ezekkel a papírokkal lehetett most nagyokat kaszálni

MTI
2026. augusztus 14. 18:15

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részvénypiac forgalma 20,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta, hogy pénteken a magyar tőzsde jobban teljesített a nemzetközi piacoknál. A világ vezető tőzsdéin valószínűleg kisebb profitrealizálás indult meg a korábbi csúcsdöntések után. A profitrealizálásból adódó tőke pedig vélhetően a magyar tőzsde felé is irányult - jegyezte meg. Kifejtette a vezető részvények közül a Mol és Richter felülteljesített.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • A Mol esetében az elmúlt napok pozitív hangulata folytatódott, a Richter árfolyamának emelkedése mögött a legutóbbi gyorsjelentés kedvező hatása érződött.
  • Az OTP-részvények árfolyama csökkent, a korábbi időszak jelentős emelkedése után valószínűleg profitot realizálták a bankpapírba fektetők.
  • A Mol 92 forinttal, 1,89 százalékkal éves maximumára, 4960 forintra erősödött, 4,7 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,63 százalékkal, 46 050 forintra csökkent, forgalmuk 7,2 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 2630 forint maradt, forgalma 909,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,56 százalékkal, 13 000 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9682,27 ponton zárt pénteken, ez 27,77 pontos, 0,29 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #bux #részvénypiac #bét #bux index #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:30
21:00
20:31
20:16
20:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 14. 16:47
Ez szoros volt: már szinte biztos, hogy érkeznek az uniós milliárdok Magyarországra  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Bankmonitor  |  2026. augusztus 14. 14:30
Döbbenetesen sok magyar igényelt személyi kölcsönt a nyár első hónapjában
Az MNB statisztikái alapján júniusban 42 483 személyi kölcsön-szerződést kötöttek a magyarok, ez 16,...
MEDIA1  |  2026. augusztus 14. 10:10
Őket jelölték a közmédia új tulajdonosi testületébe a médiaszakmai szervezetek
Kiderült, kik a médiaszakmai szervezetek jelöltjei a közmédia feletti tulajdonosi jogokat gyakorló F...
Holdblog  |  2026. augusztus 14. 09:33
Padelbefektetők, csak óvatosan! 
A padel menő lett itthon - és drága. Sőt, Európában az egyik legdrágább jelenleg, ha vásárlóerőt fig...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 14. 08:00
A világ egyik legdrágább városa megtalálta a legolcsóbb klímamegoldást
A zöldtető ma már nem luxus és nem is esztétikai döntés - Zürichben legalábbis. A svájci városban tö...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 14.
Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán
2026. augusztus 13.
A kibertámadások a hazai kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackerenek
2026. augusztus 14.
Agyad eldobod: egy megosztó betonrengeteg lett a világ egyik legszebb épülete
2026. augusztus 14.
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
2026. augusztus 14.
Tari Annamária: A valódi világ lassú, csendes, kivárást és fókuszt kér - 15-20 év múlva látszik, ha ezt nem adjuk át a gyereknek
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 14. péntek
Marcell
33. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Döntött a kormány: nagy változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
1 hete
Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves
3
5 napja
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
4
1 hete
Jogi útra tereli a kamatstopot az OTP: erről minden magyar hitelesnek tudnia kell
5
1 napja
Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 14. 19:03
Kiderült az igazság a magyarokról: még az amerikaiakat és a japánokat is csúfosan lepipáljuk ebben
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 14. 18:03
Kvíz: Rájössz, mi hiányzik a híres festményekről? Ez a kvíz a művészetrajongókon is kifoghat!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 14. 20:32
Változás jöhet a gluténmentes élelmiszereknél: ez sokak életére hatással lesz